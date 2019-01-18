Крещение 2019 в Калининграде: где найти купель и набрать святую воду

В этом году православные христиане будут отмечать Крещение в ночь с пятницы на субботу. Дата празднования, в отличие от некоторых других церковных праздников, не "плавает", и Крещение всегда приходится именно на 18-19 января. Считается, что именно в это время, после освящения, вся вода приобретает чудодейственные и целебные свойства и при этом может храниться, не портясь, до следующего года.

Традиционно в городе и области огромное количество верующих пожелают окунуться в ледяную воду. В Калининградской области для купания на Крещение в этом году организуют 16 точек. Это официальные места со спасателями и врачами, которые будут оборудованы всем необходимым.

ГДЕ ОКУНУТЬСЯ В КАЛИНИНГРАДЕ...

- ул. Полецкого, 24. Подворье Свято-Елисаветинского женского монастыря;

- ул. Александра Невского, 8. Храм святого князя Александра Невского;

- ул. Колхозная, 41. Храм преподобного Герасима Болдинского. Организуют временный бассейн возле храма;

- площадь Калинина, 2. Храм святого преподобного Сергия Радонежского. Организуют временный бассейн возле храма.

…И В ОБЛАСТИ

- Гвардейский район, поселок Ровное, карьер «Детский». Храм Святого Иоанна Предтечи;

- Гусев, ул. Толстого 2 «А». Река Писса;

- Озерск, парк Заречный, купель. Храм Александра Невского;

- Полесск, ул. Калининградская, река Дейма. Приход Святителя Тихона;

- Правдинский район, поселок Железнодорожный, левый берег реки Стоговка, 100 м от мельничной плотины (ул. Коммунистическая, 2), Петропавловская церковь;

- Правдинск, ул. Столярная 13, спуск к правому берегу Мельничного пруда. Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца;

- Черняховский район, поселоК Свобода, ул. Школьная, 12, купель. Храм Святых Петра и Февроньи;

- Черняховск, ул. Ленинградская, 27. Купель «Святой источник»;

- Нестеровский район, поселок Пригородное, пожарный водоем. Свято-Духов приход;

- Нестеровский район, поселок Лесистое, озеро Рыбное у часовни. Храм в честь мучеников Адриана и Наталии;

- Славский район, поселок Приозерье, 87 «А», купель. Свято-Елисаветинский женский монастырь;

- Янтарный, ул. Озерная, 1. Храм Иконы Казанской Богоматери.

- Национальный парк «Куршская коса», озеро Чайка, территория гостевого дома «Чайков пруд».

ГДЕ НАБРАТЬ ВОДУ

Праздничные богослужения 18 и 19 января в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы в честь Крещения совершит архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим.

Один из главных вопросов – когда освятить воду? 18 января в 8:00 состоится служба, после которой и намечено Великое освящение воды. В тот же день в 18:00 – праздничная служба.

19 января в 10:00 – Литургия и Великое освящение воды.

Как сообщает пресс-служба Калининградской епархии, набрать освященную воду в Кафедральном соборе Христа Спасителя можно будет и 19 января днем.

В храм святого Александра Невского освящение воды намечено 18 и 19 января на 10:30. такое же время в храме святого князя Владимира в Чкаловске.

А, например, в храме Кирилла и Марии в Калининграде на площади Калинина, воду освящать будут 18 и 19 января в 11 утра.

Как правило, в течение дня 19 января у храма Христа Спасителя из краников (слева и справа от большой лестницы) и в часовне на площади Победы можно набирать святую воду самостоятельно.

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Необязательная традиция

Священники вовсе не призывают окунаться в ледяную воду на Крещение.

- Среди людей существует распространенное заблуждение, что, купаясь в крещенской проруби, можно смыть с себя грехи. Но это лишь народное суеверие. Церковь учит нас, что грехи смываются только покаянием через таинство исповеди. А купание – это просто традиция, - говорят в Калининградской епархии.

При этом священники отмечают, что купание на Крещение – традиция, совершенно необязательная для исполнения.

- Если мы все же решились на купание, то должны делать это разумно, учитывая состояние здоровья, и благоговейно – с молитвой. И, конечно, не заменяя купанием присутствие на праздничном богослужении в храме, - говорят в епархии.

Можно умереть

Без спецподготовки и опыта закаливания купание в ледяной воде может закончиться трагедией, особенно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями. Нахождение в ледяной воде даже в течение 5 минут может привести к переохлаждению и летальному исходу.

Как правильно нырять

- Раздеваемся постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь.*

- Оголяемся до плавок, заходим в воду.

- Вдох-выдох, расслабьтесь. Окунитесь. Раз-два-три. Все! Купаемся не больше одной-двух минут (хотя дольше вряд ли хватит духу просидеть)

- Выходим и сразу растираемся махровым полотенцем

- Бегом к костру или греться в палатку

- Одеваемся и согреваемся стаканом чая, но не алкоголя.

* - Перед омовением рекомендуется растереть тело любым жирным кремом или просто оливковым маслом. Это поможет избежать раздражения кожи при соприкосновении с ледяной водой.