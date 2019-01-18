Новогодние чудеса от АВТОТОР: Праздник в приюте, волшебные книжки и… корова в подарок

В новогодние праздники мы всегда ждем чудес, и бывает, что они действительно случаются. Как правило, за каждым из них стоят неравнодушные люди, готовые помочь тем, кто в этом нуждается. Мы собрали несколько добрых и порой удивительных историй, которые произошли совсем рядом с нами.

Кормилица для большой семьи

Такого письма, как в декабре 2018 года, Дедушка Мороз не получал, пожалуй, еще никогда. Пятиклассник Костя Кужелев из Нестеровского района Калининградской области не стал просить смартфон или велосипед. Вместо этого мальчик обратился к новогоднему волшебнику с просьбой о настоящей корове.

- Бабушка с мамой часто вздыхали и говорили: «Вот, корову бы...Корову бы…», - позже объяснил Костя. - Вот я и написал про это в письме.

Корова семье Кости и правда была очень нужна. У мальчика четверо братьев, и прокормить всю эту шумную компанию, разумеется, ой как непросто. И чудо случилось! Через центр социальной взаимопомощи «Сопричастность» письмо школьника попало в АВТОТОР, где на него просто не могли не откликнуться.

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В канун Нового года в двери дома, где живет Костя, постучал Дед Мороз с целым мешком подарков. Тут были и сладости, и самокат с велосипедом, и телефоны, и настольные игры… А пока Дедушка поздравлял ребят, во двор тайком провели главный подарок - буренку по кличке Майка. Об этой «операции» в семье Кости не знали даже взрослые, так что сюрприз удался.

- Корова на селе - и кормилица, и как член семьи, - едва сдерживая слезы счастья, говорит бабушка Кости Нина Антоновна. - Спасибо тому доброму человеку, который нам помог! Дай Бог его сердцу стучать еще долгие годы!

Уже весной кормилица Майка станет мамой. Хочется надеяться, что счастья в семье Кости в этом году тоже станет минимум в два раза больше.

Впервые в жизни

По-настоящему ценные подарки - это не всегда что-то материальное. Порой гораздо важнее просто прочувствовать сам праздник и его душевную атмосферу. Именно это ощущение и постарались подарить своим воспитанникам в приюте Святого благоверного великого князя Димитрия Донского в Подмосковье, который недавно стал частью большой семьи подопечных АВТОТОР. Компания помогла организовать для ребят празднование Рождества - со сладостями, выступлениями артистов, шумными развлечениями и подарками, о которых дети раньше даже не мечтали.

В подмосковном приюте живут дети, оставшиеся без попечения родителей, а также из семей, которые находятся в сложной ситуации. Нередко мальчишки и девчонки попадают сюда из таких условий, о которых тяжело говорить даже профессионалам социальной сферы. Многие дети только сейчас - впервые в жизни! - узнали, какими волшебными и наполненными теплом бывают Новый год и Рождество. До этого в их доме не было нарядной елки, никогда не приходил Дед Мороз. При живых родителях ребят кормили и одевали сердобольные соседи.

- Пока дети у нас, мы делаем все возможное для того, чтобы помочь им забыть прежние лишения и страдания, выместить из их сердца тревогу и боль расставания с мамой, - говорит директор приюта Ольга Агапова. - Мы бесконечно благодарны всем, кто в этом нам помогает.

Для тех, кому за...

Провести Новый год и Рождество в кругу близких хочется всем, независимо от возраста. Подопечные дома-интерната для престарелых «Сосновая усадьба», что в микрорайоне имени Космодемьянского, конечно же, не исключение. Сегодня здесь проживают 27 человек, включая трех ветеранов войны. Самому старшему - 98 лет. К сожалению, у большинства уже не осталось родных, что особенно ощущается в праздники, когда все семьи собираются за столом.

АВТОТОР оказывает поддержку дому-интернату больше 10 лет, и в такие дни работники автопроизводителя стараются обязательно навестить подопечных «Сосновой усадьбы» и лично вручить подарки.

- Мы очень благодарны за такую искреннюю заботу, - говорит директор «Сосновой усадьбы» Елена Веревкина. - Автоторовцы приезжают к нам несколько раз в год, и всегда не с пустыми руками. Мебель, бытовая техника - многое из этого приобретено на средства АВТОТОР, но хочу сказать, что внимание проявляется и в другом. О нас не забывают во время праздничных мероприятий, мы единой колонной возлагаем цветы в День Победы. А еще выезжаем на экскурсии на завод, посещаем концерты участников Конкурса органистов имени Таривердиева. Вместе с АВТОТОР мы стараемся сделать так, чтобы жизнь и на склоне лет была яркой и интересной.

Есть медаль!

Одна из задач, которую АВТОТОР реализует на протяжении многих лет, - поддержка талантливых калининградцев в самых разных сферах деятельности. Среди них - с десяток творческих коллективов. В 2018 году при поддержке компании несколько наших ребят смогли поучаствовать во Всероссийском детском фестивале «Белый пароход», который проходил в столице.

АВТОТОР старается оперативно откликаться и на просьбы об адресной помощи. Так, автопроизводитель приобрел и подарил специальную коляску участнице чемпионата мира по паракаратэ Марине Куликовой. И наша землячка завоевала на турнире серебряную медаль!

- Старая коляска была маленькой, низкой. Мне приходилось прикладывать много усилий, чтобы тренироваться и выступать. Именно новая коляска помогла мне завоевать медаль на чемпионате мира. Хочу передать слова благодарности компании АВТОТОР. Вы помогли мне в достижении этого результата! - отметила по возвращении в Калининград Марина.

Миллиард на добрые дела

Окончательные итоги 2018 года АВТОТОР еще не подвел, но уже можно сказать, что финансирование социальных и благотворительных проектов не претерпело изменений. Для ориентира: в 2017-м эта цифра составила миллиард рублей. В 2019 году планируется сохранить все виды помощи, которую компания оказывает на протяжении многих лет.

- В первую очередь это поддержка социально-незащищенных слоев населения, ветеранов, инвалидов, детей с ограниченными возможностями, адресная помощь, список получателей которой каждый год весьма внушителен, - подчеркнул председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов. - Мы оказываем и продолжим оказывать помощь Благотворительному фонду «Верю в чудо», Музею Мирового океана, Международному конкурсу «Орган плюс», различным спортивным организациям, творческим коллективам, в том числе детским. Размер помощи мы не сократим, но и пока не увеличим в связи с тем, что предстоит завершить строительство уникального ФОК, инвестиции в который составляют 2 млрд. рублей.

Подтверждением того, что в наступившем году большая и важная работа продолжается, стал визит представителей АВТОТОР в калининградский детский сад №24. 17 января автопроизводитель подарил коррекционной группе комплект специальных книг для слабовидящих ребят. В проекте «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» АВТОТОР участвует уже на протяжении 16 лет. Малыши, которые лишены возможности видеть мир во всех его красках, воспринимают такие издания как настоящее чудо. Вот и в этот раз стоило перевернуть первую страницу, как удержать эмоции оказалось просто невозможно! Под детскими пальчиками ожили животные, птицы, сказочные герои, которые обрели голоса с помощью волшебного карандаша.

- Моя дочь считается слабовидящей - она может различать только свет или его отсутствие, но при этом она очень самостоятельная и коммуникабельная, - говорит мама 6-летней Софии Светлана Катина. - Когда я увидела, что в садике София буквально не выпускает новую книгу из рук, поняла, что нужно обязательно купить такую же домой. Я бесконечно благодарна педагогам, которые с нами занимаются. И, конечно, предприятию АВТОТОР за такой нужный подарок!

- Нашу коррекционную группу посещают 14 деток в возрасте от 2 до 7 лет, и тактильные дидактические пособия им крайне необходимы, - заверила заведующая детским садом Ирина Борисова. - Ребята знакомы с такими пособиями, но постоянно требуется обновление фонда. Гражданская позиция, которой придерживается АВТОТОР, не может не вызывать уважения. Спасибо компании за то, что даже в наше непростое время она находит возможность совершать такие добрые дела!

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