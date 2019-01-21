Пуля летела прямо в висок: как летчик-космонавт Алексей Леонов чуть не погиб от рук террориста

В январе 1969 года советская космонавтика добилась очередного успеха. На орбите была впервые произведена стыковка двух пилотируемых кораблей – «Союз-4» и «Союз-5». В 5-м «Союзе» полетели сразу трое – Борис Волынов, Алексей Елисеев и Евгений Хрунов. И после стыковки Хрунов и Елисеев, выйдя в открытый космос, перебрались в «Союз-4», где их ждал Владимир Шаталов. А затем корабли расстыковались и пошли на посадку.

22 января 1969-го героев космоса встречали в Москве. Но когда кортеж оказался возле Кремля, у Боровицких ворот, случилось невероятное: кто-то открыл по нему стрельбу…

«Ты обо мне еще услышишь!»

На вопиющий теракт решился отнюдь не засланный враг – им оказался наш человек.

Будущий террорист Виктор Ильин родился в Ленинграде в семье алкоголиков, вскоре после его рождения лишенных родительских прав. Ильин был помещен в Дом ребенка, затем усыновлен бездетной супружеской парой. По окончании в 1968-м Ленинградского топографического техникума его призвали в армию в звании младшего лейтенанта. Служил в 61-м геодезическом отряде в городе Ломоносове.

Теоретическим обоснованием действий Ильина можно считать его письмо, посланное им из заключения в Верховный Совет СССР в 1977-м (в рамках обсуждения проекта новой, «брежневской» Конституции): «Каждый член общества имеет право на террористический акт в случае, если партия и правительство ведут политику, не соответствующую Конституции».

Его многое не устраивало в советской действительности. При этом восхищался убийцей президента США Джона Кеннеди Ли Харви Освальдом: «Один выстрел – и знаменит на весь мир!» Явно сказались и личные переживания. Незадолго до покушения Ильин узнал тайну своего рождения, что стало для него шоком. Кроме того, он поссорился с любимой девушкой, которой при расставании сказал: «Ты обо мне еще услышишь!»

На поражение – с двух рук

Недовольный положением дел в СССР, Ильин надеялся всё изменить, убив руководителя страны – Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Известие о встрече в столице космонавтов стало для него сигналом к действию. 21 января 1969-го он покинул свою воинскую часть в Ломоносове, прихватив с собой два пистолета Макарова и четыре обоймы патронов. Прилетев в тот же день из Ленинграда в Москву, остановился у дяди, служившего в милиции. Свой неожиданный визит гость объяснил горячим желанием посмотреть на «живых космонавтов».

Утром 22 января, дождавшись, когда все уйдут из квартиры, Ильин надел дядин летний милицейский плащ и фуражку и поехал к Кремлю. Добравшись, он встал в оцепление у Боровицких ворот. Так уж вышло, что Ильин оказался между двух взводов. Потому его соседи решили, что незнакомый коллега – из другого взвода. И форма не по сезону никого не смутила. Судя по всему, со времен Сталина те, кто обеспечивал охрану первых лиц, успели на тот момент порядком расслабиться.

Террорист Виктор Ильин.Фото: Архив автора

Наконец показался кортеж. Пропустив первый автомобиль, Ильин выхватил пистолеты и открыл огонь по второй машине. Смотря до этого по телевизору отчеты о поездках Брежнева, он обратил внимание, что авто генсека обычно следовало вторым. Но в тот раз во второй машине ехал не Брежнев, а космонавты – Валентина Терешкова, Георгий Береговой, Андриян Николаев и наш земляк Алексей Леонов.

Водитель Илья Жарков был тяжело ранен (спустя сутки он умрет в больнице). Сидевшему возле шофера Береговому посекло лицо осколками стекла. Николаеву одна из пуль зацепила спину. Кроме того, рикошетом был ранен один из мотоциклистов почетного эскорта. Однако он сумел направить свой мотоцикл на Ильина и сбил его с ног. После чего стрелка скрутили.

Как вспоминал Леонов много лет спустя, одна из пуль летела ему в висок. Но в последний момент он повернул голову – и лишь почувствовал, как что-то просвистело перед лицом.

Вопрос на засыпку

Трансляцию встречи космонавтов прервали «по техническим причинам». Тем не менее в Кремле их все-таки ждали. Хотя всё, конечно, было смазано. По словам Леонова, в какой-то момент Брежнев подошел к нему и сказал: не переживай, мол, это не в тебя стреляли – в меня.

Заметим, есть версия, что идейный убийца Ильин – на самом деле марионетка в операции, которую организовали влиятельные противники Леонида Ильича. Оказаться у Боровицких ворот стрелку якобы помогли. Однако Брежнев что-то почуял и то ли приказал поменять очередность машин в кортеже, то ли вовсе добирался отдельно. Если принять эту версию, тогда тем более непонятно, почему Ильина не обеспечили формой по сезону. Повторимся, на «задание» он отправился в летнем обмундировании – чем привлекал к себе ненужное внимание.

Но вернемся к космонавтам. Пресс-конференцию с их участием отменять тоже не стали. Проходила она в актовом зале МГУ. Такие мероприятия до этого там уже проводились, и даже студенты могли свободно туда приходить. Но после того, что случилось, на встречу с космонавтами могли попасть лишь обладатели спецпропуска. Тех, кто не имел его, отсеивали бдительные товарищи в штатском. Они стояли и на входе в здание университета, и возле лифтов, и в коридорах, и у дверей в зал.

На пресс-конференцию сумел попасть и калининградский журналист Алексей Авдеев. Как он мне потом рассказывал, учитывая то, что произошло накануне, космонавты старались держаться особенно бодро. Однако в той части зала, где сидели иностранные журналисты, судя по шушуканью, зрел провокационный вопрос. И вот он прозвучал:

– Господа космонавты, а как вы чувствуете себя, когда в вас стреляют? Да еще в своей стране, дома?

Зал замер. Герои космоса уже не улыбались.

И тут встал Леонов:

– А вы спросите об этом лучше у американских президентов. У них опыт больше, в них чаще стреляют.

Иностранцы не нашлись, что ответить. На том пресс-конференция и завершилась.

Заметка о покушении на Брежнева в газете "Калининградская правда", 24 января 1969 года.Фото: Архив автора

Разные судьбы

Официально было объявлено, что Ильин покушался на космонавтов. Ему предъявили обвинения по пяти статьям: организация и распространение клеветнических измышлений, порочащих советский строй; попытка теракта; убийство; хищение оружия; дезертирство с места службы. Однако он был признан невменяемым и в 1970-м помещен в Казанскую психиатрическую больницу, где содержался в полной изоляции в одиночной палате. В 1988-м его перевели в Ленинград, в психиатрическую больницу № 3 имени И. И. Скворцова-Степанова. А через два года решением Военной коллегии Верховного Суда СССР Ильин был освобожден.

Живет в Санкт-Петербурге, получая пенсию по инвалидности. Кроме того, поскольку он не был формально уволен из армии, то сумел добиться выплаты по больничному листу жалованья за двадцать лет. Сегодня утверждает, что не жалеет ни о чем, кроме смерти шофера и неприятностей, постигших друзей: двое участников его «антисоветских разговоров» получили по пять лет за недоносительство.

Леонов после того покушения сделал еще немало на ниве освоения космоса. А также для мира на Земле. В 1975-м он стал участником проекта «Союз-Аполлон». Историческая стыковка на орбите не только продвинула вперед науку и технику, но и способствовала разрядке между Америкой и СССР. А в этом году у Алексея Архиповича юбилей – 30 мая ему исполнится 85 лет.