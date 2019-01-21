Лучшая калининградская легкоатлетка перед рекордами не окунается в прорубь и не ест мороженое

Калининградская легкоатлетка Елена Зуйкевич проводит в разъездах на соревнованиях и сборах не меньше 250 дней в году. И 2019-ый она начала активно: уже завоевала два первых места в разных дистанциях на первенстве СЗФО, а теперь готовится к турниру «Русская зима» и чемпионату России по легкой атлетике, который состоится в Москве в феврале. О своей подготовке спортсменка рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».

- Какие задачи стоят перед вами на чемпионате России в этом году?

- Показать личный рекорд и попробовать ворваться в первую тройку. Я поставила рекорд области на 400-метровке, хочу улучшить его.

- Как тренируетесь сейчас?

- Вообще, я часто тренируюсь на пришкольных стадионах — благо, они у нас хорошие. Меня можно увидеть на дорожках 19-й школы на ул. Менделеева, это поближе к дому. Хожу также в лицей на Московском проспекте. Но зимой бегать на улице спортсменам нельзя — скользко, снег. И вообще, спринтеры много не бегают. Бег занимает только две тренировки в неделю. Остальное — прыжки, барьеры, работа со снарядами.

- Как сохраняете здоровье зимой?

- Стараюсь одеваться по погоде, чтобы не продуло, и правильно питаться. Подружки вот звали окунуться в прорубь на Крещение, но сейчас, перед соревновании, это было бы не лучшим решением. Хотя я люблю после бани в снег прыгнуть, это хорошее восстановление для мышц, когда из тепла — в холод.

- У вас есть запрещенные продукты?

- Тренер ругает за мороженое - оно забирает энергию у организма. Но я люблю простые, не замороченные продукты. Меня бабушка с детства приучила к овощам с огорода. Ем все, но небольшими порциями. Когда начинаются соревнования, лишние килограммы ни к чему.

- Любите готовить?

Да, за это я и люблю бывать дома, а не на сборах. Фирменное блюдо — сырники с домашним вареньем. Но дома я бываю только два месяца за год, и то — отрывками. Только август провожу полностью дома — на море, на пляже, в кино, на прогулках.

Интервью с Еленой Зуйкевич слушайте полностью ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

Напомним, в 2018 году калининградские спортсмены завоевали больше 500 медалей на Кубках Европы и мира, а участие принимали в семи сотнях спортивных соревнований.