«Здесь имеется богатая история»: власти объяснили, зачем остров в Калининграде застроят музеями

Уже весной в Калининграде на острове неподалеку от нового стадиона вновь загудит рабочая техника. Начнется строительство культурно-образовательного комплекса. Проект амбициозный. Чего только не появится! Театр оперы и балета, школы музыки и искусств. Ну а именитые учреждения культуры такие как Третьяковка, Эрмитаж, Большой театр и Московская хореографическая академия пофланируют открыть у нас свои филиалы. Вырастет и жилой квартал для сотрудников.

Стоимость строительства культурно-образовательного комплекса на острове Октябрьском в областном центре составляет более 27 млрд рублей.

Заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов ответил на вопросы «Комсомолки» о будущем комплексе.

- Почему именно Калининград выбран одним из мест создания культурно-образовательного кластера?

- Калининград – западная витрина России. Здесь имеется богатая история, смешиваются несколько культур. Эта уникальность во многом и определила необходимость создания такого центра. Нас окружают соседи, которые интересуются русской культурой, студенты из Прибалтики, Восточной Европы и других стран поступают в музыкальные, хореографические училища. Теперь у них будет возможность получить образование еще ближе к дому.

Местоположение выбрано неслучайно, на острове Октябрьский, в непосредственной близости к стадиону, ставшему местом проведения игр чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Это позволит использовать его в качестве дополнительной площадки для проведения масштабных культурных мероприятий мирового уровня.

Хочу отметить, что наличие таких знаковых объектов будет способствовать развитию новой территории, которая станет отдельным районом города. До конца января этого года Правительством Калининградской области совместно с ДОМ.РФ будет подготовлен мастер-план территории острова Октябрьский, с применением стандартов комплексного развития, при этом здания театра и музея станут архитектурными доминантами.

Жителям региона, в силу эксклавного положения затруднительно знакомиться со всем богатством культурного наследия нашей Родины, посещая ведущие музеи и театры Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России, и они зачастую отдают приоритет странам Западной Европы в связи с их большей географической доступностью. Поэтому наш региональный Совет по культуре полностью поддержал идею строительства Комплекса.

Система учреждений культуры области имеет ограниченные возможности по демонстрации всего разнообразия российской культуры – музеи области располагают ограниченными запасниками, причем из 230 тысяч экспонатов только единичные являются произведениями искусства мирового масштаба. При этом экспозиционные площади позволяют музеям выставлять ежегодно не более 10 - 15% из имеющихся экспонатов.

Вместе с тем указанные обстоятельства требуют создания собственной школы, которая будет воспитывать высококлассных деятелей культуры, а также насыщать преподавателями систему профильного профессионального образования.

Ежегодно примерно 20 тысяч детей школьного возраста посещают детские школы искусств. Необходимо отметить, что с 2015 года число их выпускников увеличилось почти на 2,1 тысячи человека, а поступивших в профильные ВУЗы (консерватории, институты искусств и др.) на 2,3 тысячи.

Устойчивый рост интереса к образованию в области культуры и интерес к русской исполнительской школе со стороны иностранцев позволяет прогнозировать устойчивый спрос на 500 учебных мест среднего и высшего образования ежегодно.

Наличие учебных учреждений позволит полностью удовлетворить потребность области и самого Комплекса в высококлассных специалистах, а также экспортировать образовательные услуги в сопредельные государства.

Илья Баринов в студии радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАРКОВ

- Как новые объекты будут связаны с так называемым Музейным кварталом, который планируется создать в центральной части города?

- Комплекс станет частью музейного квартала, являясь его доминантой.

- Связан ли проект культурно-образовательного кластера с созданием специального административного района на острове Октябрьский?

- Нет, не связан. Это два разных проекта

- Сколько будет потрачено на создание культурно-образовательного кластера? Из каких источников будут выделены деньги? Будут ли привлекаться частные средства?

- Как сообщил Президент РФ Владимир Путин, «источником этих проектов, известно, является «Роснефтегаз» – это наши нефтегазовые доходы, выведенные в отдельную кубышку».

- Когда начнется и завершится строительство?

- Строительство образовательного и жилого квартала начнется уже в первом квартале 2019 года. Сейчас на территории завершаются изыскательные работы. Срок сдачи этой части проекта – конец 2020 года. Музейный комплекс будет завершен к 2023 году.