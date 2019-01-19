2019-01-19T20:19:48+03:00
История современности

«Прогибаемся перед немцами»: как улица Жданова в Калининграде стала улицей Брамса

30 лет назад в Калининграде вернули кёнигсбергскую улицу
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Когда началась кампания по переосмыслению новейшей истории Отечества, Жданов стал одной из главных мишеней критиков всего советского.Когда началась кампания по переосмыслению новейшей истории Отечества, Жданов стал одной из главных мишеней критиков всего советского.Фото: Википедия
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По просьбам трудящихся

В январе 1989 года пятница, 13-е, стало несчастливым днем для Андрея Александровича Жданова. Точнее, для памяти об этом соратнике Сталина. В тот день Совет Министров СССР в ответ на соответствующее постановление ЦК КПСС принял решение об изъятии имени Жданова из названий населенных пунктов и улиц, заводов и колхозов, учреждений и учебных заведений.

Как известно, в перестройку в числе прочего пошел процесс переосмысления недавнего прошлого. Одним из первых взялись за Жданова, начав изображать вчерашнего «видного государственного деятеля» каким-то монстром. Впрочем, в ЦК формулировали иначе: «В партийные и советские органы, средства массовой информации поступают многочисленные обращения трудящихся с предложениями отменить правовые акты, увековечивающие память А.А. Жданова». Раньше за такое расстреляли бы. Теперь же ЦК «обстоятельно изучил этот вопрос». В результате чего было «установлено», что Жданов – один из организаторов массовых репрессий в СССР 30–40-х годов в отношении ни в чем не повинных граждан. И потому несет ответственность за допущенные в тот период преступные действия, нарушения социалистической законности.

Как следствие было высочайше предложено «разувековечить» память о Жданове – по всей нашей необъятной Родине. При этом ЦК назвал пять конкретных адресов. В черный VIP-список попал и представитель Калининградской области – училище инженерных войск имени Жданова (в 1995-м его перевели в Кстово, на месте, где располагалось училище, ныне находится пограничный институт).

Несмотря на «многочисленные обращения трудящихся», не везде торопились сбросить Жданова с парохода современности. Кое-где его и вовсе не тронули. Так что и сейчас есть в России «ждановские» улицы, поселки и даже озера. А что у нас?

Даешь немца!

Упомянутая в постановлении ЦК «Ждановка» в поселке Борисово по-военному четко уже вскоре стала просто училищем инженерных войск. Без народных волнений обошлось и в Полесском районе: был колхоз имени Жданова – стал «Нива». Но вот из-за носящей его имя улицы в областном центре калининградцы тогда пошумели. Потому что в этом случае на процесс десоветизации наложилось другое явление, которое сегодня нередко именуют «германизацией».

Четыре десятилетия у нас, говоря о местной истории, старались не упоминать период «от Адама до Потсдама». Вроде как жизнь началась здесь лишь в сорок пятом. Свидетельства «вражеского» прошлого по возможности стирались.

Объявленная Горбачевым гласность открыла шлюзы и довоенной истории янтарного края. И вот на волне активного познания прошлого в горисполком Калининграда обратилась инициативная группа, предложившая увековечить имя немецкого композитора Брамса. Да не просто назвать в его честь одну из улиц: имя следовало вернуть на историческое место – туда, где в Кёнигсберге пролегала Брамсштрассе.

Многие кёнигсбергские улицы в ходе проводимых в городе реконструкций исчезли с лица земли. Брамсштрассе уцелела. Но, как водится, носила другое имя. А именно – Жданова. Таким образом, инициаторы хотели убить сразу двух зайцев. И от Жданова избавиться, и «восстановить историческую справедливость» хотя бы на одной отдельно взятой улице.

Начались бурные дискуссии. Менять свое, родное на чужое, немецкое?!.. Уже одно это у многих вызывало протест. Не говоря о том, что перестроечные страшилки про Жданова убеждали далеко не всех. Возникла альтернатива: может, переименуем улицу Жданова в честь Донелайтиса? Однако и этот вариант не устроил оппонентов. Да, Донелайтис – классик литовской литературы. Только ведь что еще хотят увековечить, назвав улицу его именем? А то, что он учился в Кёнигсберге. Ну и зачем, недоумевали противники, устраивать в Калининграде подобные «мемориалы» в память о несуществующем городе?

Сегодня уже мало кто помнит, что эта улица сорок лет носила совсем другое имя. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Сегодня уже мало кто помнит, что эта улица сорок лет носила совсем другое имя.Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Бессель обогнал

Между тем параллельно обсуждалось и предложение нанести на карту областного центра улицу Бесселя. Причем чтобы она появилась тоже на своем историческом месте.

Эта идея также не у всех вызывала одобрение. Дескать, великий астроном у нас и без того не забыт, любой советский школьник его знает. Но главный аргумент против был тем же, что и в случае с Брамсом-Донелайтисом: ни к чему нам «мемориалы», «педалирующие» немецкое прошлое города.

Тем не менее, в январе 1989-го улица Бесселя все-таки появилась. Вместо Музейной. Одни возмущались: «Прогибаемся перед немцами». А другие ликовали: в Калининграде улице вернули имя, которое она носила в Кёнигсберге! Тем самым, получается, признав, что история города началась все-таки не 9 апреля 1945-го.

Впрочем, прецедент с улицей Бесселя не особо продвинул появление улицы Брамса. Что понятно. Одно дело переименовать аполитичную Музейную улицу, где к тому же не наблюдалось никаких музеев. И совсем другое – переименовать улицу Жданова.

Заметка в газете "Калининградская правда". Январь 1989 года. Фото: Архив автора

Заметка в газете "Калининградская правда". Январь 1989 года.Фото: Архив автора

К слову, у нас фигура Жданова особенно заботила общество «Солидарность». Была такая группа граждан с активной жизненной позицией. Заявляли они о себе на каждом углу и по любому поводу. А в своей программе сразу поставили архиважный вопрос: переименовать «ждановские» улицу и училище! Вот, оказывается, где крылись корни наших бед. Кстати, «Солидарность» почему-то не беспокоило хозяйство, носящее имя «сталинского сатрапа». Видимо, городские активисты были не в курсе о существовании колхоза имени Жданова.

Именные страсти

«Окопавшиеся» в органах власти противники переименования улицы Жданова, как могли, тормозили эту инициативу. Мол, в подобных вопросах спешить не следует. Мало ли что где пишут о Жданове. Давайте-ка дождемся официальной оценки этой личности.

И в итоге дождались – специального «антиждановского» постановления ЦК КПСС. После этого крыть было нечем. Тем не менее, горожанам предложили еще подумать, ведь Москва все же не требовала переименовать. Но большинство откликов было не в пользу Жданова. И в марте 1989-го горисполком принял-таки решение присвоить улице имя Брамса.

Потом особо «опруссевшие» калининградцы стали требовать вернуть прежние названия как можно большему числу населенных пунктов области. А уж Калининграду – в первую очередь. Другие, осознавая сомнительность переименований «взад», пытались придумать для города новое название. Пожалуй, вершина этого творчества – Иммануильск

Но даже в самые смутные годы противников переименования было больше. Показателен случай, имевший место в 1990-м. На лобовой обшивке одного из троллейбусов вдруг появилась аршинная надпись – «Кёнигсберг». И в таком виде он вышел на маршрут № 6. «Новые кёнигсбержцы» из троллейбусного депо, очевидно, полагали, что горожане будут в воздух чепчики бросать, увидев это зрелище. А калининградцы оборвали телефоны в «инстанциях», негодуя: «Разве наш город переименован?!» В общем, надпись на троллейбусе была оперативно закрашена.

Вместо послесловия

Много было всякого на эту тему. Тем не менее, Калининград остался «при своих». Равно как и другие населенные пункты области. Что же касается Жданова, то и с ним не всё так уж однозначно.

27 января будет отмечаться 75-летие снятия блокады Ленинграда. Но редко упоминается в связи с этим Жданов. А ведь он провел в осажденном городе всю блокаду, будучи первым его лицом – 1-м секретарем Ленинградского обкома ВКП(б). И за это время, между прочим, перенес на ногах два инфаркта. Однако куда чаще можно прочитать, например, такое: пока в городе люди массово с голоду умирали, Жданов «обжирался деликатесами». Доказательств нет, но байка, запущенная всё в те же перестроечные годы, живет.

Не подумайте, что я решил реабилитировать Жданова. Ни в коем случае. Просто чего уж напраслину-то возводить? У него и реальных грехов хватает.

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