Жизнь после смерти: ученые восстановили облик кавалериста армии Наполеона, погибшего в 1812 году в Кенигсберге

В середине 2000-х годов в центре Калининграда, на месте сквера перед кинотеатром "Россия", проходили масштабные археологические раскопки. В числе прочего были обнаружены останки сотен французских солдат. Как опредиелили ученые, в Кёнигсберге на этом месте находилось кладбище, где в братских могилах хоронили французских солдат Великой армии Наполеона, отступавшей в 1812 году из России. Многих раненых оставили на лечение в Кенигсберге, однако на родину вернулись далеко не все. Кто-то умер в Пруссии от ран, кого-то свела на тот свет эпидемия брюшного тифа, свирепствовавшая в тот год в Кенигсберге. Надо сказать, что вообще из миллионной армии Бонапарта во Францию вернулись лишь около 20 тысяч человек. Одним из умерших в Кёнигсберге был безымянный французский солдат. Судя по остаткам аммуниции, кавалерист. Судя по раздробленной челюсти, - в бою получил удар саблей.

Его облик с высокой степенью достоверности недавно удалось восстановить ученым.

В 2006 году часть останков французских солдат перевезли во Францию, их начали тщательно изучать палеоантропологи. И вот, как сообщает Международный журнал остеоархеологии, удача улыбнулась доктору Парижского университета PSL Дэни Коутиньо Ногейра. Ученый и его команда, внимательно изучив череп солдата, с помощью компьютерных технологий сумели сделать трехмерную модель его внешнего вида. В частности, с помощью компьютерной томографии живого француза примерно того же возраста была воссоздана оригинальная линия челюсти солдата.

Выяснилось, что французскому солдату было 24 - 27 лет, то есть он родился до Французской революции. В одном из боев получил серьезное ранение нижней части лица. При отступлении Великой армии через Восточную Пруссию кавлериста было решено оставить на лечение в Кёнигсберге. Однако он скончался, спустя примерно два месяца после того, как попал в госпиталь. Но что интересно, причиной смерти стала не рана, которая, по мнению доктора Ногейры, не была смертельной, а инфекционная болезнь. Скорее всего, брюшной тиф.

- Конечно, созданная модель не гарантирует стопроцентную точность, - признался палеоантрополог американскому изданию Buzzfeed. - Например, мы домыслили каштановые волосы и карие глаза - потому что такое сочетание чаще всего встречается среди изображений солдат Великой армии. Хотя у этого кавалериста вполне могли быть голубые глаза и светлые волосы...