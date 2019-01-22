«Ой, война началась? - Нет, закончилась, Инстербург взяли!» Как корреспондент «КП» ходил в 20-километровый «Ночной рейд памяти»

После того, как в Калининграде или в области проходит очередная историческая реконструкция, всегда можно услышать недовольство зрителей: «Как-то маловато было, и по времени все быстро, и пиротехники недостаточно». Каждый раз всем чего-то не хватает. Вероятно, именно вовлеченности в процесс. Обеспечить эти острые ощущения решил руководитель молодежного историко-краеведческого общества «Белый ворон» Андрей Кленовый.

По следам двух дивизий

Андрей преподает историю и обществознание в черняховской гимназии №2. Изучив документы и карты времен войны, Кленовый разработал 20-километровый маршрут, которым в январе 1945 года на штурм Инстербурга шли бойцы 16-й и 19-й дивизий. Шесть лет преподаватель проводил зимний поход своими силами, и участвовали в нем друзья и одноклубники из «Белого ворона».

- Основной идеей было не столько пройти до Черняховска, сколько объединить братские захоронения, провести там вахты памяти, пригласить на мероприятие жителей этих сел, - говорит Кленовый. - Дело в том, что мы приходили раньше в эти поселки и замечали, что у памятников советским солдатам не убрано. В итоге, мало того, что пешком мы шли, так еще и задерживались на уборку или чтобы подкрасить памятник.

Через некоторое время опеку над воинскими захоронениями, глядя на краеведов, взяли на себя сами жители. Обратила внимание на походы и администрация. С прошлого года поход стал массовым, а в этом году принять в нем участие решил и корреспондент «Комсомолки».

Январь 1945 года. Бойцы Красной армии на улицах Инстербурга.

«Бой» у Овражного

Старт объявили от братской могилы в поселке Калужское. Вокруг ДК в темноте суетился народ, в холле строился отряд примерно из 25 реконструкторов из Озерска, Багратионовска и Калининграда, а в большом зале крутили кинохронику 1945 года.

В 21:00 – митинг, на котором пару слов в микрофон сказали представители администрации, после чего говорить начал Кленовый. Повернувшись к тем, кто держал портреты похороненных в Калужском солдат, организатор похода громогласно объявил:

- Сегодня эти бойцы дойдут до Инстербурга нашими ногами!

Слушавшие мгновенно поняли, что память – штука живая, и впитывать ее нужно не только из книжек и фильмов, но и из подобных мероприятий.

Дальше – снова инструктаж, чай с пирогами и подготовка к походу. Вышли только в 23:00 (таков сценарий). Впереди – знаменная группа с парой казаков, сразу за ней – реконструкторы с автоматами и винтовками, а за ними – все, кто желал. Я же прибился к реконструкторам как фотокорреспондент.

Уже через полчаса загребания снега ногами на горизонте показался поезд. Его в сценарии не было. Нас в обычном рабочем сценарии машиниста, похоже, тоже не должно было быть. Еще за несколько сотен метров до нашего отряда он начал подавать какие-то судорожные сигналы. Быть может, даже подумал, что началась война, и противник первым делом решил захватить железную дорогу.

Следующая остановка намечалась в поселке Овражное. Но добраться до него пытался помешать неприятель, выставивший заслон из отряда автоматчиков. Засевшие в лесу гитлеровцы открыли огонь, и наш головной отряд залег за насыпью. Бой длился минут 15, и закончился пленением гитлеровцев. Сложно даже представить, что бы случилось с машинистом, если бы он застал эту ночную перестрелку.

После "боя" в Овражном немцев взяли в плен.Фото: Иван МАРКОВ

Дошли не все...

Ближе к Овражному некоторые «гражданские» начали переживать, что не дойдут. Реконструкторы же шли, стиснув зубы, хотя у многих неумело намотанные портянки с непривычки стерли ноги в кровь. Прямо передо мной прихрамывал 13-летний «сын полка» по имени Ярослав. Пару раз он даже заваливался в сугроб.

- Я сегодня в валенках, не привык еще, - стесняясь своего падения, объяснил парень.

В Овражном группа разделилась: «гражданские» забрались в теплую армейскую палатку с дощатым полом и двумя печками-«буржуйками», а реконструкторов пригласили в шатер без удобств. Полом тут был подтаявший снег, а «буржуйка» стояла всего одна - в центре большой лужи. В общем, обогреться тут не получилось, и я начал чувствовать, что мои высокие ботинки начинают хлюпать.

До Черняховска из 96 человек добрались 75 – остальных развезли по домам. Зато оставшимся участникам досталось больше внимания прохожих. Автомобилисты с дороги, которая шла параллельно железнодорожной насыпи, видели знамена и солдат, останавливали свои машины и пытались понять, что происходит. Дальше была переправа через два моста, марш по городу и заключительный митинг у мемориала в честь павших воинов на улице Спортивной.

Тем временем, Черняховск просыпался. Одна из жительниц, по каким-то делам отправившаяся из дома в 5 часов утра, увидев вооруженных солдат, удивленно воскликнула:

- Ой, ребята, а откуда вы? Война что ли началась?

- Нет, мать, уже закончилась. Инстербург взяли! – ответили реконструкторы.

- Ну, молодцы! – успокоилась жительница.