2019-01-22T13:32:37+03:00
Спорт

Калининградские волейболистки снова первые!

По итогам 13-го тура калининградский «Локомотив» вновь возглавил турнирную таблицу в Суперлиге
Роман Китайцев
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Победа над "Уралочкой" (в красной форме) далась нелегко.Победа над "Уралочкой" (в красной форме) далась нелегко.Фото: Предоставлено организаторами
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В воскресенье наши волейболистки провели матч в гостях против именитого клуба «Уралочка». Победа со счетом 3:0 не должна вводить в заблуждение. Первые две партии были сложными для обеих команд, и практически от первого до последнего мяча счет был равный.

По итоговой статистике преимущество «Локомотив» организовал себе за счет блока. «Уралочка» же более стабильно принимала. Так в первой партии наша команда уступала 8:11, но четыре результативных блока к ряду от Екатерины Орловой, Юлии Подскальной и Бояны Живкович вывели «Локо» вперед 12:11. К концовке партии команды подошли с равным счетом 21:21. И в равной борьбе наши волейболистки оказались чуть сильнее – и точку в партии поставил наш блок: 28:26.

Вторая партия началась снова под диктовку наших блокирующих – 5:1. Хозяйки посыпались в атаке, и казалось что «Локо» может добиться весомого преимущества к концу партии. Ксения Парубец, Анна Климец не могли подобрать ключ к погоне в партии. Михаил Карполь (главный тренер Николай Карполь отсуствовал на матче по состоянию здоровья) рук не опустил, и заменил связующую Татьяну Романову на менее опытную Ирину Задыхину. Это перевернуло ход партии, молодая связующая больше рисковала и чаще играла первым темпом. В итоге погоня удалась – 17:17. Но в концовке снова спасительный блок помог нашей команде, в итоге 26:24.

Третий сет начался с полностью противоположного сценария, «Уралочка» прихватила блоком Ану Клегер, плюс несколько ошибок в атаке от нашей диагональной привели к провалу в первом отрезке партии 6:11. Однако наши волейболистки не хотели затягивать матч, снова заработал наш блок и хорошая атака от Ирины Воронковой помогли к концовке подойти с небольшим преимуществом 19:17. Так, поочередно набирая очки то на блоке, то в атаке наша команда довела партию до логической победы 25:20.

Удивительно что самой результативной на блоке стала связующая Бояна Живкович – 6 очков на блоке, и второй по результативности среди блокирующий в 14-м туре Суперлиги. А больше всего очков в матче набрала снова Ана Клегер – 24.

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