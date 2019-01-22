Пугающая статистика: калининградцы продолжают травиться угарным газом

Мать и ребенок попали в больницу

С начала года в Калининграде зафиксировано десять случаев отравления газом в жилых домах.

С 1 по 8 января отравилось трое взрослых и один ребенок, всех доставили в больницу. ЧП происходили в квартирах на улицах Вагоностроительной, Линейной, Первомайской. Везде газовики выявили нарушение воздухообмена и угарный газ. 10 января медиков вызывали в квартиру на улице Богдана Хмельницкого, где угорели мама и ребенок. Было выявлено наличие периодической тяги в дымовом канале помещения квартиры, вентиляционный канал зашит строительными конструкциями.

С 18 по 20 января газовые ЧП произошли на улицах Дзержинского, Каштановой аллее и Офицерской. 19 января семья с четырехлетним ребенком отравилась угарным газом в доме №83 на Каштановой аллее. 39-летнюю мать госпитализировали в БСМП, а ее дочь - в Детскую областную больницу. Папе помощь медики оказали на месте.

- Несчастье случилось в 4 часа дня. «Скорую» вызвал отец. Ребенок изначально был тяжелый. У девочки случился судорожный припадок. Такое осложнение говорит о сильной интоксикации. У мамы состояние было легче. Нередко человеку становится лучше после одного укола антидота. А 21 января был вызов на улицу Офицерскую – тоже газовое отравление у трех человек, - сообщил «Комсомолке» заместитель главного врача городской станции скорой медицинской помощи Валерий Сергеев.

По данным регионального минздрава, состояние пострадавшей малышки оценивается как «средней степени тяжести».

- Угрозы для жизни нет, - добавили в минздраве.

По предварительной версии, семья на Каштановой аллее могла отравиться из-за отсутствия приточного клапана и неисправности вентиляционного канала.

Следите за вентиляцией!

Как показывает практика основные причины утечки газа – монтаж газового оборудования с нарушениями, отсутствие нормальной вентиляции. Всего для обеспечения безопасности до устранения неисправностей в городе от газа в эти дни были отключены 20 домов.

- «Калининградгазификация» проводит системную работу по выявлению нарушений эксплуатации газового оборудования. Информирует население, - отметил мэр Калининграда Алексей Силанов. - Газовики побуждают собственников жилья приводить оборудование в порядок. На мой взгляд, людям надо внимательнее относиться к рекомендациям специалистов газовой службы. Быть дома в тот день, на который назначено обследование, обеспечивать доступ в квартиру газовиков. Не надо отмахиваться! Ведь все очень серьезно – это человеческие жизни. Нельзя самостоятельно, без представителей специализированных организаций проводить перепланировки, подключать котлы без согласования с «Калининградгазификацией».

Тем временем, следственный комитет продолжает расследование трагедии в Светлогорске, где погиб в своем доме от угарного газа 56-летний мужчина. Он поехал из Калининграда протопить котел. Жена была обеспокоена тем, что муж не отвечает на звонки и вместе с подругой отправилась следом. Женщины нашли тело человека в ванной, вызвали «скорую», но фельдшер констатировала смерть. Из-за высокого содержания в доме угара, женщины тоже получили отравление. Их госпитализировали. А специалисты газовой службы, оперативно прибывшие в опасную квартиру, констатировали превышение в воздухе продуктов неполного сгорания газа.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Трагический счет

В 2017 году в Краснознаменске от угарного газа погибли пять человек, в том числе молодая семья с ребенком, которая снимала жилье. Дымоход в квартире был засорен строительным мусором. Кроме того, выяснилось, что владелец квартиры заблокировал автоматическую систему безопасности газового оборудования. Было возбуждено два уголовных дела. Собственника жилья приговорили к трем годам и шести месяцам в колонии общего режима, а директора МУПа к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Руководитель предприятия должным образом не организовал проверку тяги в дымовентиляционных каналах дома.

В прошлом году в Калининграде из-за несоблюдения правил эксплуатации газового оборудования угарным газом отравились 27 человек, из них 9 детей. 8 декабря погиб мужчина, ему был 31 год. По данным следствия он самостоятельно, без согласований с газовой службой, установил в квартире газовую колонку для нагрева воды. От колонки дымоотводящий патрубок не был присоединен в дымоход, тяга в дымовом и вентиляционном каналах отсутствовала. В помещении была высокая концентрация угарного газа.

Фактически все несчастные случаи происходили из-за самовольной установки газового оборудования.

ВАЖНО!

Специалисты ОАО «Калининградгазификация» призывают народ соблюдать правила эксплуатации газового оборудования, заключать договора со специализированной организацией на техническое обслуживание и обеспечивать беспрепятственного доступа газовиков в квартиры для проверки работы приборов. Это позволит свести к минимуму вероятность возникновения несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту.

Особую опасность в помещении представляет одновременная работа теплогенератора и вытяжного устройства с механическим побуждением (вытяжки, осевого вентилятора) в том случае, когда вентиляционный канал предназначен для обеспечения необходимого воздухообмена при работающем газовом приборе. В зимнее время при неустойчивом атмосферном давлении опрокидывается тяга в дымовых каналах, что приводит к проникновению отработавших газов в жилые помещения.