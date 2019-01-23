Время переговоров закончилось: как власти Калининграда будут решать проблему с вывозом мусора

Во вторник в мэрии Калининграда прошло первое в этом году оперативное совещание, во время которого глава города Алексей Силанов пожаловался на мусорщиков, изрядно подпортивших ему и жителям праздничное настроение.

- Были у нас проблемы с обеспечением чистоты и порядка в связи с изменением порядка вывоза твердых коммунальных отходов. Это накладывало определенный отпечаток на проведение праздничных мероприятий, - заявил Силанов.

И.о. председателя комитета муниципального контроля Евгений Чернышев сообщил, что обследовано 1006 контейнерных площадок. Из них 642 размещены на придомовых территориях, 363 – на муниципальной территории и всего одна на землях минобороны.

- На момент осмотра в надлежащем состоянии находились 786 площадок, в ненадлежащем – 220. Из них на 121 контейнерной площадке не осуществлен вывоз ТКО, а на 99 площадках не вывезен крупногабаритный мусор, - заявил Чернышев.

Телефоны перегружены

Из трех компаний, вывозящих мусор, графики вывоза в полном объеме предоставила только одна. Но даже те, кто графики прислал, указали, что вывозят мусор ежедневно, хотя, как заметили контролеры, это не всегда так.

- Кроме того, телефоны, которые указываются перевозчиками в качестве контактных, при попытке дозвониться либо перегружены, либо звучит ответ: «Вывоз мусора будет осуществлен в течение дня», - добавил Чернышев.

Был замечен и забавный случай: на одной из контейнерных площадок, расположенной на пересечении Воздушной улицы и улицы Белинского, стоят две кески. При этом, одна вечно переполнена, а вторая почти всегда пустая.

- Один контейнер, как выяснилось, вывозится перевозчиком, а второй опорожняется его субподрядчиком, - заявил Чернышев.

Председатель горсовета Андрей Кропоткин заметил, что такая печальная картина будет повторяться постоянно, и с этого года она уже не зависит от городских властей. Правда, город все еще может влиять на управляющие компании, отвечающие за уборку мусора за пределами контейнерных площадок.

Кто заберет покрышки?

Во время общения с журналистами после совещания Алексей Силанов решил припугнуть мусорщиков грядущими санкциями.

- Понятно, что были трудности определенного переходного периода, - заявил мэр. - Но сегодня прошло уже достаточно времени, и мы видим, что не все выполняют свои обязанности должным образом. Мною дано поручение, чтобы мы уже не вели просто переговоры на уровне товарищеских бесед и напоминаний о том, а порой применяли меры административного воздействия на тех, кто недобросовестно выполняет взятые на себя обязательства.

Прояснил мэр и вопрос с вывозом автомобильных покрышек, которые перевозчики забирать отказываются.

- Это вид отходов, который не входит в перечень вывозимых в рамках контрактов, заключенных тремя нашими перевозчиками. Поэтому функция по сбору шин передана МУП «Чистота», которое будет заниматься сбором, оформлением договорных отношений и отправлением шин на переработку, - уточнил глава города.

Есть тут, по словам Силанова, и исключение: гаражные общества и кооперативы сами должны оформлять договорные отношения и заниматься утилизацией. Что касается МУП «Чистота», то его сотрудники будут получать информацию о покрышках на контейнерных площадках от управляющих компаний.

- Но мы должны понимать, что это определенная халатность жителей, - прокомментировал ситуацию с выброшенными покрышками мэр. – Наверное, это не совсем правильно, когда шины оказываются на контейнерной площадке. Но чтобы был порядок и чистота, мы взяли на себя эту миссию.

Заплатить придется и бюджету

Мусорная реформа затронула не только рядовых граждан, но и калининградские школы и другие муниципальные учреждения. Как оказалось, к повышению цен на вывоз отходов не подготовились и депутаты, принимавшие городской бюджет.

- Сейчас по моему поручению комитет по социальной политике и комитет по образованию ведет все расчеты, - сообщил Алексей Силанов. - Да, плата за вывоз отходов заметно возрастет. Мы понимаем, что это расходы муниципального бюджета, который принимался без учета этих факторов, поэтому сейчас ведем аналитическую работу чтобы посмотреть, как складывается ситуация по каждому учреждению.

Силанов добавил, что с 1 января ни одно муниципальное предприятие в Калининграде не может вывозить мусор самостоятельно. И пока речи о скидках для МУПов не идет.

- Мы запросили у регионального оператора методику расчетов, чтобы посмотреть их обоснованность на предмет будущего внесения изменений в бюджет города, - добавил Силанов. - Это касается не только муниципальных учреждений, но и МУП «Чистота» и других предприятий.