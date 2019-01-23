«Коты здесь жить не будут»: умирающих животных замуровали в подвале

В одном из калининградских дворов жестоко травят котов — уже не впервые. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала волонтер Надежда, которая лично спасала очередную «партию» пострадавших, потратив на это личный отпуск и день рождения.

- Я гуляла в районе улицы Мариупольской со своей собакой и познакомилась с бабушкой, которая кормила кошек. Мы разговорились, и она пожаловалась на соседку, которая постоянно угрожает отравить котов и уже не раз это делала! - рассказывает девушка.

Надежда оставила пенсионерке свой телефон, и уже в пятницу, 18 января, раздался звонок. Сквозь слезы пенсионерка рассказала, что все входы в подвал заварены, а кошки — отравлены, и часть их — там, за новой решеткой.

- Я приехала после работы и поняла, что мне решетку не вырвать. Бросила в интернет клич о помощи, к вечеру мы нашли команду волонтеров, все спилили. Кошки лежали мертвые и на улице, и внутри… Достали одного котика в конвульсиях, со стеклянными глазами, отвезли в ветклинику, ему ввели противоядие, капельницы. На следующий день выполз из подвала еще один, тоже увезли, но было видно, что не жилец — через несколько часов умер, - рассказывает волонтер.

К сожалению, спасти удалось лишь двоих. Надежда считает, что им досталось меньше всего яда. Интересно, что активистам, которые сносили решетки, удалось пообщаться и с той самой соседкой, которая регулярно вызывает представителей управляющей компании, чтобы заварить подвальные окошки. Она открытым текстом заявила, что «коты здесь жить не будут». Однако утверждает, что массовая гибель животных — совпадение.

- Уже написано одно заявление в полицию. Будем заваливать их обращениями! Ведь на прошлое заявление жительницы соседнего дома о заваренных подвалах участковый сказал «Я с этой маразматичкой общаться не буду», - жалуется волонтер.

Вопросы есть и к управляющей компании - почему подвал закрыли по требованию одного из жильцов, видя, что внутри находятся кошки?

«Зона, прилегающая к Музею Мирового Океана - вообще какая- то аномальная… - пишут в группе помощи «Дом для одиноких кошек», которые занимались спасением животных с Мариупольской. - В прошлом году прямо на глазах у дедушки и двух старушек, которые там кормят кошек, мужик спустил стаффа. Собака сломала коту позвоночник, вдребезги. Одна из пенсионерок ходила к местному участковому, но он даже не стал искать, хотя дом его был известен...»

Волонтеры призывают горожан не оставаться равнодушными.