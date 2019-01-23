Авария из-за гололеда: можно ли получить компенсацию от коммунальщиков?

На пять актуальных вопросов радио «Комсомольская правда» ответил член Адвокатской палаты Калининградской области, представитель Всероссийской полицейской ассоциации Денис Главацкий.

1. Виновны ли сами автомобилисты в ДТП, которые случаются в гололед?

- Конечно, водитель по ПДД должен двигаться с той скоростью, которая позволяет контролировать ситуацию. Но то, что уборка улично-дорожной сети сейчас в Калининграде и области оставляет желать лучшего, уже признали даже чиновники.

2. Возможно ли получить компенсацию от виновных (коммунальных служб)?

- Конечно. В случае такой аварии обязательно нужно вызвать на место происшествия сотрудники Госавтоинспекции, которые обязаны составить акт о недостатках улично-дорожной сети и направить предписание в соответствующую службу. Водитель имеет полное право получить эти документы и предъявить претензии, а если в дорожно-эксплуатационном предприятии ему отвечают отказом — защищать свои права в суде.

3. Как долго суд будет рассматривать дело?

- Максимальный срок — до четырех месяцев, с учетом экспертиз, подачи исков. Срок исковой давности — три года.

Кстати, если рассчитываете на компенсацию — не оформляйте такие аварии по европротоколу - будет сложно доказать впоследствии, что участок дороги не был обработан. И обязательно все фиксируйте с помощью фото или видео.

4. На калининградских дорогах в заносы последнее время уходят не только легковые машины, но и пассажирские автобусы. Могут ли пассажиры в таком случае рассчитывать на компенсацию?

- Конечно. Только свои претензии они должны предъявить виновнику происшествия, которого установят в ГИБДД. Это может быть и перевозчик, и водитель другого транспортного средства.

5. Обязаны ли управляющие компании убирать снег и лед с проезжей части во дворах?

- УК обязаны содержать всю сеть возле дома, и парковки тоже. Например, у меня во дворе три дня не убирали лед, и прямо на глазах чуть не сбили ребенка. Там был снег, покрытый льдом, и у машины даже при скорости два километра в час срабатывает ABS. Я просто позвонил в Общественную палату и описал ситуацию. Через два часа уже все было посыпано с видеофиксацией процесса для отчета! Не стесняйтесь обращаться с жалобами. Управляющие компании должны понимать, что общественность за ними следит.

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Из-за плохо почищенных дорог произошли 10 ДТП

С начала года в Калининградской области произошло 25 ДТП с пострадавшими, одной из сопутствующих причин которых стали неудовлетворительные дорожные условия. При этом недостатки зимнего содержания дорог выявлены в 10 авариях, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД.

По каждому факту Госавтоинспекция вынесла определения о возбуждении дел об административных производствах по ст. 12.34 КоАП РФ в отношении юридических лиц, которые должны обеспечить должное эксплуатационное состояние дорог. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В полиции напоминают, что после окончания снегопада дорожные эксплуатационные службы должны обеспечить снегоочистку в сроки от 3 до 12 часов, в зависимости от категории дороги.