2019-01-23T10:23:04+03:00
Здоровье

В микрорайоне «Сельма» в Калининграде открылась еще одна аптека «Для бережливых»

Чем удобна новая аптека на улице Елизаветинской, 3
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Все аптеки в сети аптек «Для бережливых» создаются так, чтобы покупателям с разными запросами было комфортно. Такая аптека всегда рядом с домом, ее отличают хорошие цены, удобная навигация, просторные залы. И еще один важный факт: здесь работают компетентные и доброжелательные сотрудники. Недавно открывшаяся аптека «Для бережливых» на улице Елизаветинской, 3, на «Сельме» - не исключение!

- Принцип формирования цен мы не меняем, это наше главное правило, - говорит директор сети аптек «Для бережливых» Светлана Долгова. - На все лекарства, детское питание, косметические средства, медтехнику цены ниже средних в Калининграде. По-другому и быть не может! Ведь сеть аптек «Для бережливых» бережет не только здоровье калининградцев, но и их деньги.

«Сельма» - микрорайон, которому недавно исполнилось 25 лет. Это место притяжения молодых семей, в которых растут дети. На это аптека «Для бережливых» отвечает созданием отдела «Детство», в котором родители могут найти все необходимое для полноценного развития любимых дочек и сыночков. Это и питание для грудничков: Nan, Nutrilon, Nestogen, и средства для ухода за малышами разных марок и разных ценовых категорий. (Важно! В аптеке внимательно относятся к запросам покупателей, в ассортимент отдела могут вноситься изменения.)

Но какая мама или бабушка, оказавшись в аптеке, пройдет мимо отдела «Косметика»? Здесь огромный выбор средств по уходу за волосами, кожей лица, рук, ног, тела, это и бальзамы, сыворотки, маски, гели, крема, лосьоны не только для женщин, но и мужчин. А среди производителей: Россия, Франция, Польша. На любой кошелек!

В новой аптеке вы всегда сможете приобрести все самое необходимое: препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, витамины, фитосредства, БАДы, а также - медтехника: ингаляторы тонометры, электрические термометры, зубные щетки, глюкометры и другие аппараты, которые помогут следить за тем, чтобы вы хорошо себя чувствовали.

Добро пожаловать и обязательно будьте здоровы!

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НАШИ АДРЕСА

Сеть аптек «Для бережливых» - это аптеки в разных частях Калининграда и всегда рядом с домом!

Елизаветинская, д. 3, тел. 97-30-03.

Елизаветинская, д. 9, тел. 988-333.

Полоцкая, д. 45с, тел. 97-10-70

Гагарина, д. 7, тел. 344-377.

Гагарина, 99, тел. 73-10-30.

Автомобильная, д. 27, тел. 66-11-33.

Брамса, д. 40, тел. 93-60-40.

Алданская, 11-13, тел. 736-300.

aptekaeconom.com

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