Новый культурный кластер в Калининграде: какие перспективы?

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак в очередной раз обрисовал радужные перспективы туризма в регионе.

На круглом столе в журнале "Королевские ворота", где обсуждалось создание культурно-образовательного комплекса на Октябрьском острове, Ермак заявил, что новые музейные и в целом культурные объекты будут востребованы как среди местных жителей, так и среди туристов.

- Создание культурно-образовательного кластера в Калининграде - это очень амбициозная идея, - сказал министр. - Это идеологическое присутствие российской культуры в Калининградской области в большем масштабе. Это проект своеобразной сшивки культур. У нас появятся филиалы крупнейших российских музеев, филиал Большого театра, прочие объекты. Плюс будет образовательный блок: театральные училища, хореографические, искусствоведческие. Должен появиться реставрационный центр и фондохранилище, которым смогут воспользоваться существующие калининградские музеи. Плюс - инфраструктура для проживания.

По мнению министра, сейчас присутствие российской культуры в Калининграде носит фрагментарный характер. С появлением нового комплекса ситуация должна измениться. Каким образом? Например, Эрмитаж или Третьяковская галерея смогут отправлять экспонаты в свои филиалы в нашем городе, но не на краткосрочную выставку продолжительностью в два-три месяцев, а на более длительный срок - на год или два. То есть экспозиции шедевров Рубенса и Серова станут более "стационарными". Это должно привлечь и горожан, и туристов, которых у нас с каждым годом будет все больше.

- Мы надеемся, что население Калининградской области будет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться, - отметил Андрей Ермак. - И число туристов будет расти, это сто процентов. После того, как будет введен в эксплуатацию новый терминал в Пионерском только "круизников" (туристов, которые прибудут в регион на круизных лайнерах - Ред.) мы получим 110 тысяч в год дополнительно. Это и будет основная аудитория нового культурного кластера.

Министра спросили, какими, на его взгляд, темпами будет расти турпоток. Он отметил, что по итогам прошлого года Калининградскую область посетили более 1,5 млн туристов:

- Ежегодно мы прибавляем по 15 процентов, вот и считайте. К 2023 году, когда откроется кластер, у нас будет 4 млн туристов.

Цифра неплохая, смелые фантазии экс-губернатора Георгия Бооса, который мечтал о семи миллионах туристов, начинают сбываться.

Участвовавшие в работе круглого стола представители музейного сообщества высказали опасение, что после открытия новых культурных объектов посетители забудут дорогу в уже существующие музеи.

- Если до 2023 года наши музеи не закончат реконструкцию и реставрацию, мы будем выглядеть гадкими утятами на фоне белых лебедей, - сказала директор Калининградского центра современного искусства Елена Цветаева. - Может случиться так, новый комплекс станет для нас конкурентом.

Андрей Ермак не согласился.

- Музеев не может быть много. Конкуренция - это всегда хорошо, - сказал министр и заверил, что свои финансовые обязательства перед музеями в вопросе реконструкции и нового строительства государство выполнит.

ИЗ ДОСЬЕ "КП"

Напомним, во время недавнего визита в Калининград президент России Владимир Путин объявил о создании культурно-образовательных кластеров в четырех российских городах, включая Калининград. Стоимость строительства комплекса в Калининграде составляет более 27 млрд рублей. Как было заявлено во время визита главы государства, источником финансирования этих проектов является компания «Роснефтегаз» – «наши нефтегазовые доходы, выведенные в отдельную кубышку». Строительство образовательного и жилого квартала должно начаться уже в первом квартале 2019 года. Музейный комплекс будет завершен к 2023 году.