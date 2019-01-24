Калининградский стеклодув Юрий Леньшин: Я – бренд, который не используется

Вы наверняка знаете Юрия Леньшина и видели его. Много лет он работал в Светлогорске. Теперь выдувает и создает фигуры из стекла на острове Канта в Калининграде – там его летом встретите в любой день.

Мастер занесен в энциклопедию «Калининград-Кенигсберг за 750 лет», российскую «Книгу Рекордов Планеты». Он входит в топ лучших стеклодувов мира. «Комсомолка» побывала в гостях у мастера, который недавно отметил 50-летие творческой деятельности и открыл выставку в областном историко-художественном музее.

Подарил Якубовичу самогонный аппарат

В небольшой мастерской у Юрия Леньшина прохладно. На полках стоят стеклянные заготовки, у окна – газовый баллон, мастер работает на горелке с открытым огнем.

На стене висят фотографии стеклодува с разными людьми. Тут есть и правнучка датского короля Вильгельма, и нынешний владелец известной на весь мир компании «Villeroy & Boch». Вот, Юрий стоит рядом с Денисом Мацуевым – тогда он подложил пианисту стеклянную свинью на фестивале «Балтийские дебюты». Вот – с Донатасом Банионисом. Его Леньшин уговаривал сесть за горелку и попробовать себя в роли стеклодува, но тот так и не согласился. Сразу две фотографии с Леонидом Якубовичем. В середине 2000-х годов калининградец ездил на «Поле чудес» и прямо там, в студии выдувал стекло. Спустя несколько лет Якубович уже приехал к мастеру в гости, а уехал… с самогонным аппаратом.

- На передаче я подарил Леониду Аркадьевичу государственный герб России из стекла. Он с удовольствием его забрал себе и попросил меня сделать самогонный аппарат. Я сделал! И написал стеклом на аппарате: «Якубовичу», - улыбается Юрий.

Юрий Леньшин в своей мастерской.Фото: Александр КАТЕРУША

Объехал полмира

Персональные выставки Юрия Леньшина прежде были представлены в Бельгии, Бенине, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Канаде, Коста-Рике, Люксембурге, Нидерландах, России, Финляндии, Франции, Швеции, а также на Мальте, Кипре и Кубе. Всего с начала 80-х годов мастер посетил более 40 стран.

- Поездок было очень много. Я проводил выставки в столицах и в небольших городах. Приглашают из-за рубежа: звонят, пишут письма, находят меня в социальных сетях. Последние пару лет, правда, стал ездить поменьше из-за санкций, которые наложили на Россию, - говорит мастер.

Случаются и непредвиденные ситуации, из которых художнику Юрию приходится выходить, действуя, как настоящий дипломат.

- Как-то меня пригласили в Коста-Рику. Выставки должны были пройти в городах Сан-Хосе, Лимон и Гресия. Прилетаю. Прямо в самолет входит заместитель посла и говорит мне, что не приехал представитель Калининграда для заключения договора между нашей Торгово-промышленной палатой и Торгово-туристической палатой Коста-Рики. И, мол, костариканцы так негативно отреагировали, что под угрозой выставки в Лимоне и Гресии, - рассказывает Юрий. – Решили провести выставку в Сан-Хосе и посмотреть, как дальше будет дело развиваться. И я сразу сказал: «Все будет развиваться наилучшим образом». Предоставили нам лучшую площадку столицы, элитарный клуб «Юнион». Внутри – фрески XVI века, старинные резные деревянные фигуры, ну просто красота! Выставка имела большой успех. Я там же сидел и работал. Ко мне подошел представитель Гресии и говорит: «А как же у нас с выставкой?». Я, будто ничего не знаю, говорю: «Все по плану, все будет хорошо». После подошел представитель Лимона и с ним мы тоже договорились о выставке. В итоге и соглашение запланированное подписали, и три выставки провели. Мне посол потом сказал: «Вы не только стеклодув, но и замечательный дипломат. Благодаря вашим усилиям удалось избежать скандала». Я был рад. Вот это моя деятельность – народная дипломатия, мягкая сила. Я же в любом городе мира рассказываю о России, о Калининграде, об экономике страны и региона, о курортной зоне, о наших людях. И это приносит определенные плоды.

Один из шедевров калининградского мастера.Фото: Александр КАТЕРУША

"В России меня практически не знают"

- То, что я показываю, это очень зрелищно. За рубежом люди несколько устали от того, что Россия привозит фотовыставки и не всегда вразумительные картины, которые там же пытаются продать. Мои выставки не имеют коммерческого значения, я ничего там не продаю и не собираюсь. Мне важно показать российское стеклодувное искусство людям и сделать так, чтобы у людей в душе что-то хорошее осталось о нашей стране.

Но то, что я показываю, в России не востребовано, - с сожалением говорит художник. – Если бы было востребовано, то можно было менять тематику выставок раз в два-три года и показывать по городам. Но даже то, что у меня есть, в нашей стране практически не видели. За все годы у меня была выставка в Питере, три-четыре в Москве, в Нижнем Новгороде и единичные выезды в регионы. В России меня практически не знают. А за рубежом – да. Они меня считают мировой знаменитостью в моем деле.

- Почему так?

- Когда Крым присоединился, я позвонил в их минкульт и рассказал о себе, о своих работах, предложил организовать выставку. Мне сказали: «А кто это будет оплачивать?». Но я же не олигарх, чтобы финансировать. Я могу представить, показать, как выдуваю, рассказать, что-то подарить, наконец. Я гонорара не беру, мне важно, чтобы это видели. Готов на бесплатную выставку. Они сказали: «Мы подумаем». Думают до сих пор.

Звонил в лагерь «Артек» и в лагерь «Океан» на Дальнем Востоке, хотел к детям съездить показать. Мне говорят: «Кто будет оплачивать?». А ведь денег туда вкладывают немало.

И, куда ни ткнусь, везде одно и то же: «Давай деньги!». Почему так?

Я оплатил эти выставки уже тем, что я это сделал своими руками! Да и стекло не падает с небес, его надо покупать. Это очень дорогое чешское стекло, а цветное я привожу из Венеции.

Я позвонил в Минобороны и предложил съездить в Сирию, показать там свои работы. Мы начали договариваться. Случайно не попал в тот самолет, который разбился с ансамблем Александрова. Там погиб директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и его пресс-секретарь Оксана Батрутдинова, с которой я как раз вел переговоры. Незадолго до трагедии мы общались...

Мастер сетует, что в России его искусство почти не знают.Фото: Александр КАТЕРУША

"Скажут лететь на Северный полюс - будут готов через два часа!"

В России искусство – это балет и оркестр Гергиева. Другого, будто, и нет, считает Леньшин.

- К этому могли бы присоединиться и вы со стеклом?

- Конечно. В этом году завершается перекрестный год культуры России и Японии. Сейчас начнутся Русские сезоны в Германии. В течение года таких мероприятий в разных странах проходит огромное количество. А я туда попасть не могу, хотя хочу и готов. Если мне скажут вылететь на Северный полюс, я буду готов через два часа! Никаких проблем. Но пробиться невозможно.

Мне говорят: «Вы – гордость и бренд Калининградской области». Но это просто слова. Какая цель? Моя задача не взять, а отдать. Мне скоро 70 лет, мне для себя ничего не надо. Я – бренд, который не используется. Бьюсь много лет, чтобы моя страна меня использовала. Но здесь я никому не нужен. Если бы мне сказали, что то, что я делаю, не стоит ничего, то я бы понял. Но когда мне говорят в лицо, что я национальное достояние, а это я слышу больше 25 лет, я хочу, чтобы это принесло дивиденды моей стране. Может быть я ненормальный?

В Европе, Центральной и Северной Америке, даже в Африке я показываю свое мастерство, и это вызывает неподдельный интерес. Я же вижу горящие глаза людей! Они меня за руку дергают и спрашивают. Задают вопросы о России. А мы это абсолютно не используем, даже здесь, в Калининграде. Сколько можно принести стране славы, но никому здесь ничего этого не нужно.

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