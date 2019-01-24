Контроля никакого, животных убивают: губернатору пожаловались на браконьеров в Роминтенской пуще

На беспредел охотников в Роминтенской пуще, старом лесу в Нестеровском районе, губернатору Калининградской области пожаловались в Инстаграме. Пользователь alexxx039, который живет на территории пущи, написал:

«В данный момент в экопарке происходит просто варварское убийство животных, охотники стреляют прямо в посёлке Пугачево, контроля нет никакого, убийство оленей происходит прямо «по-беспределу».

По словам местного жителя, по вечерам после 19 часов вечера «идет канонада выстрелов по всей пуще».

Глава региона пообещал заняться этим вопросом.

«Комсомолка» связалась с жителем пущи, который обратился к Антону Алиханову.

Алексей Татаренков – калининградский бизнесмен. Работает в городе, а живет в Роминтенской пуще, где восстановил старый дом.

- Все думают, что у нас в Роминте все хорошо. Люди приезжают отдыхать в гостевые дома, гулять в лесу. А на самом деле все плохо – тут нещадно выбивают зверя. И не только возле нашего поселка Пугачево. Это происходит везде: у поселков Токаревка, Дмитриевка, Радужное, Лесистое, Калинино.

Говорят, в выходные дни в пуще особенно часто слышны выстрелы в лесу.

- Мой дом стоит рядом с лесом. Останавливается джип в 50 метрах, увидели оленя – стреляют и едут дальше. Понимаете, им сам олень часто не интересен. Интересно просто пострелять в него! Есть и местные браконьеры, но они охотятся, потому что хоть как-то хотят прокормить семью. Это же восток области, тут плохо живем. Люди ходят в лес за едой. Но зверя они не выбивают так, как приезжие.

Олени в Роминтенском лесу.Фото: Иван МАРКОВ

Алексей рассказывает, что регулярно видит на дорогах пущи джипы – охотники с винтовками, оборудованной оптическими прицелами и дорогими тепловизорами, приезжают из Калининграда и Черняховска.

- Есть и такое явление – приезжие арендуют дома с сараями, ставят там холодильники и зверя на месте разделывают, замораживают. До такого доходит. А снять сарай тут можно за водку. Желающих сдать достаточно – работы нет, население пьет, - вздыхает Алексей. – В нашем поселке осталось не больше ста человек, остальные разъехались.

По словам Алексея, в лесу неподалеку от поселка он уже ни раз находил погибших животных-подранков.

- На прошлой неделе мы нашли косулю. Несчастное раненое животное ушло в лес и погибло. Его уже лисы стали объедать. А до этого у Токаревского моста нашли кабана. Он, видно, уходил к воде и там умер, - говорит Алексей. – Обидно за оленей редких, их же и без того мало. А косули к некоторым домам просто приходят, их дети кормят. Охотник едет и ему местные жители говорят: «Не дай бог здесь появишься. Косули к дому приходят. Не стреляй здесь». И все местные про браконьеров знают, известно, кто и как договаривается. Говорят: «Вот от этого человека приехали стрелять, вот от того». Порядка нет.

Картину, которая вырисовывается на нашей территории Роминтенской пущи, Алексей сравнивает с тем, как содержат заповедную территорию в Польше.

- К нам приезжают друзья-поляки, которые живут на той стороне границы на территории Роминтенской пущи, мы дружим семьями. Так они в шоке, от того, что у нас творится. Охота там такая запрещена, лес чистят, убирают, у них даже зубры есть! А у нас отстрел, вместо того, чтобы сохранять уникальную природу, оберегать животных. Колоссальный потенциал Роминтенской пущи не используем. Раньше тут были указатели, ставили лавочки, хоть что-то создавалось. А сейчас… Особенно последние два года плохо стало. Природный парк «Виштынецкий» вроде есть, но контроля там абсолютно никакого. Работники парка ездят на своей «Ниве», что они могут сделать? У них ни полномочий, ничего.

Беспокоятся местные жители не только за сохранность животного мира пущи, но и за свою безопасность.

- Стреляют из карабинов неподалеку от домов, - говорит Алексей Татаренков. - Пуля в стекло влететь может или во двор... Да мало ли что! У нас дети около домов ходят, катаются на горках, кто-то в лесу гуляет, а там стрельба. У меня дети спрашивают: «Папа, что это такое»? Я говорю: «Стреляют. Осторожно». Ну, что это за жизнь?