Директор Единой системы обращения с отходами в Калининграде: Мы всех увидим и выставим счет

О контейнерах

- Почему из некоторых дворов пропала часть мусорных контейнеров? Например: было два, остался один?

- Проблему с количеством контейнеров должна решить управляющая компания. Возможно, УК пользовалась контейнерами предыдущих перевозчиков, а свои не приобрела. Ответственность регионального оператора наступает с момента погрузки мусора в мусоровоз.

- Как проверить, соблюдается ли график вывоза мусора?

- Мы контролируем его с помощью программного обеспечения. На сайте ЕСОО в тестовом режиме сейчас можно посмотреть за движением мусоровозов.

О тарифе

- Как рассчитывается тариф на вывоз мусора?

- Исходя из нормативов образования отходов и в зависимости от муниципалитета - количества проживающих. Для Калининграда это около 270 кг в год, в других городах меньше. Потому и тарифы разные — от 40 до 85 рублей (больше всего — в многоквартирных домах Калининграда). Тариф защищается в Службе по тарифам. И прибыль для предприятия в нашем тарифы не заложена.

- Будет ли расти тариф?

- По итогам 2019 года мы обработаем данные. Если мусора окажется меньше, то тариф пересмотрят в сторону уменьшения. И наоборот.

Алексей Хряпченко в студии радио "КП".Фото: Иван МАРКОВ

О платежках

- Кто выставляет платежки?

Для потребителей с прямыми договорами — мы, остальным — управляющие компании. Во втором случае это не отдельная квитанция, а строка в общей квитанции.

- Почему не все получили «нулевые», тестовые платежки?

- Их направляли по тем адресам, где были сомнения в информации, содержащейся в лицевых счетах. Ведь это грандиозные затраты — по печати и доставке квитанций. В феврале нужные квитанции (или строку в общей) получат все.

- Если в доме зарегистрировано 100 человек, а проживает 150 — как быть?

- По правилам, мы должны брать плату с тех людей, которые проживают в одном месте свыше пяти суток. За обновление информации ответственны управляющие компании — именно они должны составлять акты о проживании в доме незарегистрированных людей. Для этого есть старшие домов, старшие подъездов. И вы можете сообщить, что в соседней квартире проживает пять человек, а не три.

- Что делать, если человек зарегистрирован в одном месте, а живет в другом?

- Центр обслуживания клиентов работает в Калининграде на ул. Коперника 2/4. Там уже принято порядка трех тысяч заявлений от тех, кто уехал за пределы Калининградской области, отправился в длительную командировку или на учебу. Вся информация в лицевых счетах корректируется.

- Раньше жители частных домов на многих улицах носили мусор в контейнеры стоящих неподалеку многоквартирных домов. Сейчас они не смогут этого делать?

- Никто не запрещает гражданину выбрасывать мусор в любой свободный контейнер. Задача регионального оператора — охватить весь мусор Калининградской области. Жильцы платят за норматив, а не сколько мусора по факту вывезли.

Можно установить у частного дома небольшой индивидуальный контейнер, внеся информацию о нем на сайт. Можно собирать мусор бестарным способом (собирать пакеты) — у нас на сайте сейчас уточняются и публикуются графики по их забору. Третий вариант сейчас обсуждаем с администрацией города - установить большие контейнеры на углах некоторых улиц. Заключать договора не надо. Мы и так всех увидим и выставим счет.

О работе оператора

- Почему сложно дозвониться на горячую линию?

- Проблемы есть, мы их решаем. В четырех субъектах открываем дополнительные офисы, они и новый колл-центр снизят нагрузку. Диспетчеров будет больше. Пока четыре диспетчера работают с 8:00 до 17:00.

- Зачем нам понадобилась мусорная реформа?

- Чтобы все-таки было понимания в стране и регионе, сколько мусора производится и куда он идет. И мощности, созданные при Советском союзе, уже заканчиваются. Нужны новые инвестиции в эту деятельность.

- Когда введут раздельный сбор мусора?

- После того, как на территории области создадут все условия для его обработки и переработки. Нет смысла собирать его раздельно и сбрасывать на один полигон. К концу 2019 года будут организованы пилотные проекты в отдельных муниципальных образованиях.

- Ваша оценка старта реформы?

- Мы идем по дороге с небольшими рытвинами, и успешно их преодолеваем. Дорогу осилит идущий.

КСТАТИ

Калининградцев просят сообщать о брошенных на улицах автомобилях

Виктор СЕРГЕЕВ

В прошлом году с улиц областного центра было вывезено 30 бесхозных автомобилей, однако, проблема до сих пор не решена. Поэтому горожане могут сообщать об автохламе сотрудникам комитета муниципального контроля по телефону 92-36-04.

- Но прежде, чем жаловаться на соседа властям убедитесь, что его транспорт непригоден к эксплуатации и брошен, находится в аварийном состоянии. Под эти критерии подпадают и сгоревшие машины, - отметили в городской администрации.

Также на этой неделе мэр Балтийска Сергей Мельников потребовал убрать брошенные автомобили с территории Балтийской косы до начала туристического сезона.

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