Как записать ребенка в школу в 2019 году в Калининграде

- Когда стартует запись в первоклассники в этом году в Калининграде?

- С 10.00 26 января (это суббота) можно будет подать заявление с помощью федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг», - объясняют в министерстве образования Калининградской области.

В ведомстве подчеркивают, что прием заявлений родителей (законных представителей) на портале будет осуществляться в два этапа. Первый стартует, как мы уже сказали, 26 января, в 10.00. Станет доступна возможность подать заявления о зачислении ребенка в школы, расположенные в Калининграде (по закрепленным за школами территориям). А второй этап начнется в понедельник, 28 января. Возможность подачи заявления по закрепленным за школами территориям появится у родителей (законных представителей) первоклассников во всех муниципальных образованиях области.

- Возьму и всех перехитрю! Отправлю заявление через «Госуслуги» раньше всех! Его рассмотрят?

- Заявления, поданные ранее срока, установленного правилами приема в школу, не смогут быть приняты к рассмотрению, - говорят в министерстве образования. - Все заявления, поданные таким образом, будут отклонены. Во избежание подобных ситуаций, родителям (законным представителям) рекомендовано предварительно ознакомиться с правилами приема в школу.

Как показывает опыт прошлых лет, в первые часы записи в школы через портал «Госусулги» творится что-то непонятное, система «сбоит», не принимает заявление…

- В первые часы возможна одновременная подача заявлений в первые классы от большого количества пользователей, - обращают внимание в министерстве образования. – Следует подавать заявление повторно!

Какие документы нужно приносить с собой в школу для зачисления ребенка?

При личном посещении школы родители предоставляют:

- заявление;

- паспорт одного из родителей;

- документ, подтверждающий факт регистрации ребенка на закрепленной территории: свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (форма 8) или месту пребывания на закрепленной территории (форма 3) или другие документы, содержащие информацию о регистрации ребенка,

- медкарта ребенка (форма № 026/у-2000), сертификат прививок;

- свидетельство о рождении ребенка,

- СНИЛС ребенка;

- документы, подтверждающие преимущественное право зачисления (соответствии со ст.19 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и ст.46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»).

Зачисление детей оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после приема документов.

- Как записать ребенка в еще непостроенную школу на улице Аксакова?

- С 26 января через портал Госуслуги начинается подача заявлений для приема в 1 класс детей, достигших на 1 сентября 2019 года возраста 6 лет 6 месяцев и проживающих на закрепленной за школой № 57 территории, - говорится в сообщении мэрии Калининграда. - На 2019/2020 учебный год комплектуются шесть первых 6 классов (150 обучающихся). Прием заявлений будет осуществляться приемной комиссией школы с 1 февраля 2019 года по адресу: Калининград, Московский проспект, 98 (второй корпус школы № 36), по рабочим дням с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. И с февраля приемная комиссия школы № 57 начнет обработку поступивших заявлений, родителям будут направляться приглашения с указанием даты и времени личного приема документов. Для детей, не проживающих на закрепленной территории прием заявлений на свободные места будет осуществляться с 1 июля по 5 сентября через портал Госуслуги и при личном обращении.

- Какие улицы закреплены за 57-й школой? Дети, проживающие на территории дачного общества «Чайка», могут претендовать на места в первом классе?

- За школой № 57 закреплены: ул. Аксакова (четные номера: 90 и далее, нечетные номера: 123 и далее), ул. Баженова (четные номера: 60 и далее), переулок Кутаисский, проезд Крымский, ул. Вишневая, ул. В. Денисова, ул. Р. Зорге, ул. Кипарисовая, ул. Крымская, ул. Куприна, ул. Кутаисская, ул. Нальчинская, ул. Рябиновая, ул. Сиреневая, ул. Таврическая, ул. Тверская, ул. Флотская, ул. Холмогорская, ул. Цветущая, ул. Читинская (все номера домов), ул. Краснопрудная (четные номера домов: 62 и далее, нечетные номера: 59 и далее), ул. Толбухина (нечетные номера: 39 и далее). А также - территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений «Чайка», «ЦБЗ-1», «Водник 3», «Заря», «Колосок», «Дружба» по ул. Свердлова, «Василек».

НА ЗЕМЕТКУ

Куда жаловаться

26 января (с 9.00 до 16.00) и далее в рабочие дни (с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00-14.00) будет работать «горячая линия» регионального министерства образования. Задать вопросы можно будет по следующим номерам телефонов:

– 59-29-68 - заместитель начальника отдела модернизации образования Олеся Витальевна Нестер;

– 59-29-50 - начальник отдела организационно-правового обеспечения Галина Викторовна Черепова;

– 59-29-53 - начальник отдела модернизации образования Ирина Николаевна Позднякова;

Ознакомиться с документами по приему детей в школу и получить информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях Калининграда можно на сайте комитета по образованию мэрии или в отделе школьного и дополнительного образования на ул. Чайковского, 50/52; телефон «горячей линии»: 8(4012) 92-40-28, 92-40-48.

НЕ ПРОПУСТИ!

В пятницу, 25 января, в 16.00 председатель комитета по образованию мэрии Калининграда Татьяна Петухова ответит на вопросы в группах городской администрации в социальных сетях - в «Фэйсбуке» и «Вконтакте». Одна из тем – запись в школы будущих первоклассников. «Комсомолка» проследит за диалогом!