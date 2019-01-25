Есть мнение: В гимназию - только через ЕГЭ для первоклашек!

Еще несколько лет назад во дворах школ собирались ночные очереди из родителей будущих первоклассников. Порядковые номера шариковой ручкой на ладони, термос и бутерброды, пересменки в дежурстве пап и мам – чего не сделаешь ради образования собственного ребенка. Казалось бы, эта история осталась только в памяти. Теперь-то сплошное удобство: зашел себе, не вставая с дивана, на сайт госуслуг, подал заявку и ждешь, пока пригласят с документами. За школами закреплены прилегающие территории, а если хочешь в другую школу – тоже пожалуйста, после всех приписанных детей на свободные места.

Всё, решили проблему. Как говорится, да, но нет.

Не секрет, что есть школы (гимназии, лицеи), которые пользуются повышенным спросом у родителей. И вот здесь новая система дает бесспорный сбой. Потому что эти школы подчиняются тем же правилам, что и остальные: вначале принимают детей по регистрации, а затем, по возможности, остальных желающих. Естественно, к моменту старта кампании по записи в первые классы на территориях, закрепленных за этими школами, количество зарегистрированных детей возрастает в разы, а количество мест в школе - нет. Формируется слабо контролируемая очередь: кто раньше нажмет заветную кнопочку на компьютере, чей запрос система обработает как более ранний? И родители, 30 лет всей семьей живущие в соседнем со школой доме и оказавшиеся в конце длинного списка претендентов, изумленно шепчут: «А как же мы? Мы ж тут и вправду живем. А куда нам теперь ходить? И почему нет приоритета постоянной регистрации над временной?».

Решения с территориальным закреплением, как и с электронной записью, сами по себе неплохие. Но только работает это в том случае, когда все школы более или менее одинаковы, а в реальности это все же не так. Возможно, нужно признать объективные факты и, к примеру, на законодательном уровне выделить гимназии и лицеи из общего списка. И тогда тем, кто хочет учиться по более сложным программам, кому важен статус учреждения или кто видит особые перспективы гимназического образования, можно поступать в эти особые заведения на конкурсной основе. Типа ЕГЭ для первоклашек. Считают родители нужным учить ребенка в гимназии, готовы подвергнуть его первому экзамену – пожалуйста. Но если не получилось или не захотели – уютная школа рядом с домом, с одноклассниками, с которыми еще вчера ребенок играл в своем дворе в футбол, совершенно точно распахнет свои объятия.

Лиана РУБЦОВА, читатель «Комсомолки», Калининград.