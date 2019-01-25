«Небо в алмазах»: 70 лет назад Калининград осветило... северное сияние

Ранним утром 25 января 1949 года первые прохожие, глянув на небо, замирали на месте, забывая о морозе. Вот, например, как потом описал увиденное работник «Водоканала» А. Булдырский:

«С пяти до шести утра на фоне как бы лунного света появились разные радужные цвета, исчезающие и появляющиеся с новой силой. Они охватили треть неба. Потом на горизонте вспыхнули, как от прожектора, сильные лучи, которые постепенно терялись в вышине…»

Если 25 января небеса переливались всеми цветами радуги лишь в течение часа незадолго до рассвета, то 26-го и 27-го – уже на протяжении всей ночи. «Небо в алмазах» наблюдали тысячи калининградцев и собственным глазам не верили: неужто и у нас бывают северные сияния?

В Калининградском гидрометеобюро уточнили: правильнее говорить не северное сияние, а полярное. И это природное явление, мол, хоть и редко, всё же бывает в наших широтах. Однако дату предыдущего сияния специалисты называть не стали. Немудрено, оно ведь было в 1938 году, еще при прежних хозяевах этой земли.

Всё равно было только крестьянам

Между тем сияние в январе 1938-го было еще мощнее. Его видели не то что в Пруссии – даже в Крыму! А до этого над янтарным краем «засияло» 30 июня 1908-го.

Утром того дня произошла катастрофа, которую принято называть падением Тунгусского метеорита. В Сибири опустошило территорию в две тысячи квадратных километров. А в Восточной Пруссии начали твориться чудеса на небе. Оцените, как описала это 3 июля 1908-го газета «Пройсише тагеблат»:

«30 июня в 22.30 вдруг снова стало так светло, что можно было даже на улице читать. Небо было затянуто туманом, но на севере люди видели светящуюся стену, распространявшую свечение, такое, что все здания засияли. Туман некоторое время ослаблял свечение, а затем растаял так же, как и пара темно-фиолетовых облаков. Небо стало голубым. Свечение усилилось и расширилось на восток, до точки восхода солнца.

1 июля около 23 часов появилась красная полоса, тянувшаяся с севера на восток. На небе были тяжелые, черные облака, стояла жуткая тишина. Становилось всё светлее. И всё выше и шире растягивалась красная, теперь переходившая в желтую полоса, к востоку приобретавшая красновато-фиолетовый оттенок. Чем больше увеличивалась световая стена, тем ярче и светлей она становилась. Казалось, что где-то недалеко бушует огненный жар.

В полночь облака потянулись назад, на север. Горизонт становился всё ярче. На небе появилась изумрудно-зеленая полоса, перешедшая в дневной, голубой цвет, а красно-желтое мерцание залило весь восток. Смолкли птицы. И только крестьянам, возвращавшимся с сенокоса и валившимся с ног от усталости, было совершенно безразлично, был ли это отблеск северного сияния, или какая-то планета опасно приблизилась… Постепенно весь восток стал розовым, в то время как желтый отсвет севера озарял всю низменность, и так продолжалось до восхода солнца, когда это чуждое свечение поблекло».

К чему бы это?

«Небо в алмазах» образца июля 1908-го умные люди сразу объяснили следствием падения Тунгусского метеорита. Тем не менее для многих это всё равно было не явление природы, а знамение. Причем со знаком минус. Впрочем, реагировали на него уже куда спокойнее, нежели, например, в 1585 году. Тогда сияние возникло над Пруссией в ночь с 5 на 6 сентября. И началась паника: народ решил, что это – предвестие конца света.

В 1949-м времена были другие. Бога нет, религия – опиум для народа, а человек – царь природы. Однако у многих все равно екнуло сердце: ох, не к добру это…

Считать сияния предзнаменованиями, разумеется, суеверие. Но если все-таки встать на шаткий путь допусков и домыслов: к чему бы такому небо тогда засверкало?

1 февраля 1949-го, через четыре дня после сияния, в Москву из Парижа поступила телеграмма от генерального европейского директора американского агентства «Интернэшнл Ньюс Сервис» Кингсбэри Смита:

«Генералиссимусу Иосифу Сталину. Ваше Превосходительство, официальный представитель Белого дома Чарльз Росс сегодня заявил, что Президент Трумэн был бы рад иметь возможность совещаться с Вами в Вашингтоне. Будете ли Вы готовы поехать в Вашингтон для этой цели? Если нет, то где бы Вы были готовы встретиться с президентом?»

Отношения между нашими странами были натянутыми. СССР и США, вчерашние братья по оружию, союзники по антигитлеровской коалиции, превратились во врагов. Вовсю шла холодная война, грозившая перерасти в войну уже «горячую». И встреча лидеров главных двух держав могла предотвратить новую бойню.

Ждали в гости товарища Сталина

Сталин ответил уже на другой день:

«Я благодарен президенту Трумэну за приглашение. Приезд в Вашингтон является давнишним моим желанием, о чем я в свое время говорил президенту Рузвельту в Ялте и президенту Трумэну в Потсдаме. К сожалению, в настоящее время я лишен возможности осуществить это желание, так как врачи решительно возражают против моей сколько-нибудь длительной поездки, особенно по морю или по воздуху».

Далее Сталин предложил встретиться в СССР. И после Москвы с Ленинградом третьим подходящим для этого городом назвал… Калининград!

Его ответ опубликовали все крупные газеты мира. По некоторым сведениям, Калининград более всего заинтересовал американцев как место встречи. Чего они не видели в столицах? А тут возможность попасть в регион, закрытый даже для большинства советских граждан.

В рядах калининградских властей сталинский ответ вызвал трепет. Руководство области готовилось получить секретные директивы из столицы. Прикидывали, где можно было бы провести встречу такого высокого уровня. А чувства простых калининградцев, пожалуй, лучше всего выразил в своей частушке товарищ Слойков:

Мы храним мечту большую:

Жизнь чудесную создать,

В нашу область молодую

В гости Сталина позвать.

Но Трумэн в итоге отказался встречаться с «отцом народов». Сталин тоже так больше и не собрался приехать в Калининградскую область. А уже в следующем, 1950 году началось кровавое противостояние на Корейском полуострове. Северную Корею поддержал СССР, Южную Корею – США. И эта война чуть не переросла в Третью мировую. В общем, не так уж и зря отдельные несознательные калининградцы, глядя в январе 1949-го на ночное небо, украдкой крестились: свят, свят, свят, лишь бы не было войны…

Виноват солнечный ветер

Сияло у нас с той поры не раз. И хотя не так масштабно, как в 1949-м, равнодушным это зрелище всё равно никого не оставляет. Правда, реакция на полярные сияния тоже бывает полярной. Кто-то любуется, снимает. А кто-то – звонит в МЧС: что за светопреставление, может, новый Чернобыль рванул?!

Природа сияний давно изучена. Это свечение верхних слоев атмосферы, возникающее под влиянием быстро движущихся электрически заряженных частиц (электронов и протонов), излучаемых Солнцем. Столкновения таких частиц с атомами кислорода и азота приводят их в возбужденное состояние. Выделяя избыток энергии, атомы кислорода дают яркое излучение в зеленой и красной областях спектра, атомы азота – в фиолетовой.

Взаимодействие «солнечного ветра» с магнитным полем Земли приводит к повышенной концентрации заряженных частиц в зонах, окружающих геомагнитные полюсы нашей планеты, где и наблюдается наибольшая активность сияний. Сполохи, как называют это явление на Севере, чаще и ярче бывают в годы максимума активности Солнца, а также в дни появления на нем мощных групп пятен и вспышек – «солнечный ветер» усиливается.

Впрочем, мало кто думает про протоны и электроны, глядя на сияние. Увидев эту красоту, человек, как правило, обо всем забывает.