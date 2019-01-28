Рыжая любовь: у спасенного на косе лисенка Куршика появилась подружка

Накануне гостем студии радио "Комсомольская правда - Калининград" стал директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калина. В эфире он рассказал о судьбе лисенка Куршика, о том как коса пережила последний могучий шторм и о других не менее интересных вещах.

Начался разговор, разумеется, с серьезного и самого акутального.

- Анатолий Анатольевич, как справляетесь с последствиями январского шторма?

- Предыдущий шторм разбил авандюну, январский — смыл. Тетраподы не спасли наш берег. Произошло подтопление и гости, которые к нам приехали утром, не смогли выехать с территории парка. Самостоятельно уехали только водители машин покрепче, вроде джипов. Около 15 легковых машин получили гидроудары, остались в воде и их вытаскивали потом спецтехникой.

Восстанавливать авандюну мы сейчас не будем. Это бессмысленно - ее смоет новый шторм. Нужны гидротехнические сооружения, которые будут спасать прикорневую часть — на участке, где может произойти соединение залива с морем. Тогда мы станем островом. Что касается сломанных штормом переходов, то сейчас отремонтировали три, остался еще один.

- Въезд на Куршскую косу в 2019 году подорожает?

- Нет, все цены остаются прежними (300 рублей за автомобиль, включая водителя, 150 рублей с человека, независимо от способа передвижения, - прим. ред.). Милости просим: сейчас в национальном парке работает вся инфраструктура, кроме орнитологической станции. Главное одевать удобную обувь — очень скользко. Мы посыпаем песком, но везде не успеваем.

- Как будете бороться с теми, кто паркуется в неположенных местах?

- Летом на Куршской косе заработает система «Паркон» - чтобы следить за нарушителями, которые оставляют свои машины вне парковок и идут купаться.

- Что нового еще появится в этом году в парке?

- К лету достроим Богатырскую заставу возле визит-центра. Такой арт-объект на территории области будет первым. Там будут проходить конкурсы и игры для детей и взрослых. Есть у нас одна заявка от киношников из Москвы, которые хотят снимать художественный фильм на косе. Но пока только ведутся переговоры, ничего не утверждено.

А таким крохой он попал в руки работников нацпарка в мае прошлого года.Фото: Нацпарк «Куршская коса»

- Как поживает лис Куршик?

- Здоров, красив, растет замечательно, болезней нет. К нему уже стала приходить подружка на территорию визит-центра, и по вечерам они через стенку играют, а мы ее подкармливаем. Но встречаться им запрещено. У Куршика сделаны все уколы, он сейчас как домашняя собачка. Отцом ему быть пока рано… А там жизнь покажет.

- Личный профиль в соцсетях не собираетесь ему заводить?

- Я считаю, он уже набрал свою известность во время ЧМ-2018. Люди, которые приезжают из других регионов России, обязательно спрашивают о нем. А лишней славы не надо. Любимцы Куршика в парке - секретариат и бухгалтерия. Они его кормят, гуляют с ним.

- Животные из парка часто попадают под колеса?

- В этом году была сбита одна косуля, водитель скрылся. Ему грозит 4 тысяч рублей административного штрафа и 25 тысяч за косулю. Скорость в парке лучше не превышать. Косули и олени всегда выходят по несколько. Утром и вечером надо быть очень осторожными.

КСТАТИ

Велодорожку на косе начнут строить в 2020-м?

Александр КАТЕРУША

Национальный парк «Куршская коса» получил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проекту строительства велодорожки на Куршской косе. Об этом в Инстаграме сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Поздравляю всех нас», – написал он и отметил, что впереди главгосэкспертиза проектной и сметной документации в Санкт-Петербурге.

«После ее прохождения в соответствии с действующим законодательством можно будет рассчитывать на финансирование строительства», - сообщил Антон Алиханов.

Начало стройки намечено на 2020 год.