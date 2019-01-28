75-летняя годовщина снятия блокады Ленинграда: «В бомбоубежище мы стояли всю ночь - сесть было негде...»

27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С той поры прошло уже 75 лет. Сегодня в Калининградской области проживают 250 блокадников, самой старшей - Марии Петровне Королевой – 103 года.

Одна из тех, кто сумел выжить в чудовищных условиях блокады, - Раиса Матвеевна Герасимова. Сегодня она живет в Калининграде и делится воспоминаниями о том, через что ей прошлось пройти в детстве.

Дом разбомбили

- Когда началась война мне было 6 лет, - рассказывает Раиса Матвеевна. - Жили мы в Московском районе Ленинграда на улице Сызранской. У меня было три брата. Папа работал на заводе, мама в больнице. Помню начало войны. Я была на даче с детским садом, в пригороде. Это было южное направление наступления фашистов. Я увидела первую бомбу, она разорвалась у нас на глазах прямо на прогулке. Нас вывезли в Ленинград, а по нашему району уже проходила линия фронта. Дом разбомбили. Ничего не осталось.

Какое-то время семья жила в землянке. Отца вскоре забрали на фронт, откуда он не вернулся.

- Запомнила его в гимнастерке, пилотке, с рюкзаком за плечами. Прощались мы на площади Труда, - вспоминает Раиса Герасимова. – И потом сведений об отце найти не могла, архивы не сохранились. Нас поселили в доме на Петроградской набережной. Постоянно бомбили немцы. Ночь, как правило в бомбоубежище, сесть было негде, стояли. Все пылало в Выборгском районе.

Со временем мама и дети перестал выходить из дома, слабели от голода. Умерли братья.

- Они уходили у меня на глазах. Мы остались вдвоем, и мама перестала вставать. Соседка приносила нам воду. Я ей наливала в стаканчик попить, ложилась рядом. Помню этот момент. Соседка пришла с буханкой хлеба, у ней тогда уже умерло двое детей. А я склонилась над мамой и тереблю ее. Говорю: «Маму бужу. Мама не хочет вставать!».

Соседка обняла маленькую Раю: «Не надо. Мама твоя умерла».

- Я только запомнила мамины глаза. Они были широко открыты. Синие, ярко синие глаза. Маму увезли. А я сидела у буржуйки и ела кусочек хлеба, - рассказывает Раиса Матвеевна.

Потом был детский дом. Туда малышку увезли на саночках соседи, она уже не могла ходить. В детдоме всех разместили в большом зале. Десятки детей лежали полусидя. Каждый день выносили мертвецов.

- Но мне было уготовано судьбой, чтобы выжила, - продолжает Раиса Герасимова.

Когда началсь война, Раисе Максимовне Герасимовой было 6 лет.Фото: Ольга Гончарова

Эвакуация в Сибирь

Маленькая Раиса переболела тифом. Была дистрофия, расстройство нервной системы -девочка не могла стоять на ногах. Планировалась эвакуация по дороге жизни через Ладогу в Краснодарский край, но семилетнюю Раю не взяли, так как она была лежачей больной.

- Эвакуировали тех, кто был на ногах. Меня перевели в другой детский дом и оттуда в сентябре 1942 года нас отправили по дороге жизни на барже под обстрелом. На небе шли сражения. Десятки самолетов! Летели бомбы. Многие суда потопили. Но мне опять повезло выжить. Везли в Россию в товарном поезде. Я была вся в нарывах. Привезли в Красноярский край, ходить я не могла, - вспоминает блокадница. – Нас встретили. Меня на руках несла женщина, дала мне пряничек, а я не могу его жевать. Потом нас распределили по деревням. Я оказалась в дерене Инокентьевка в больнице. Был ноябрь, уже суровая зима. Все неходячие, все в одной постели девочки и мальчики. Приходит врач, те малыши, кто может встать окружат его, тянут за белый халат: «Папа, папа!». Мы ждали когда прибудет кровь, весной светило солнце и нам начали переливать кровь. Мне вливали в шею, в вену, настолько мы были истощены.

В марте 1943 года Раю перевели в детский дом. Там ребятишкам давали кедровые орешки и семечки. Воспитатели сами расщелкивали, а ядрышки получали дети. На телегах вывозили гулять. Все равно было очень голодно, хорошо была картошка. Когда уходили воспитатели, дети топили печку и пекли картофель. Вокруг была тайга. Ели все, что растет. Ползали на четвереньках и ели. А потом настало лето. Много ягод. Дети Ленинграда встали на ноги.

- К нам очень хорошо относились. Но ленинградцы продолжали умирать и после дня Победы. Умерла наша любимая воспитательница Людмила Константиновна. Она нам перешивала американскую одежду, шила красивые платья, - говорит Раиса Герасимова.

После войны родственники активно разыскивали детей. Раю нашла крестная мама Катя, но она ее не признала.

- Пришло письмо, а я не признала. Детей отправляли в Ленинград. У меня никого. Всех оставшихся перевели на север в Кайдак. Там было много немцев и калмыков. Мы были очень дружны. В основном там были дети-блокадники или сироты, погибших на фронте. Нас одели как кукол в шикарные трофейные наряды – шикарные костюмчики из ангорской шерсти, натуральные шубки. И мы пошли в школу, - продолжает Раиса Матвеевна. – Меня прозвали раненой из Ленинграда. Я была вся в фурункулах, вся в перевязках.

Счастье после войны

После войны ленинградская девочка Рая не могла пройти медкомиссию, чтобы устроится на работу. Но в итоге закончила вечернюю школу, работала и училась. Уехала в Ленинград, поступала в педагогический институт, но не прошла.

- У меня хорошо шли гуманитарные науки, а тут физика и математика. Со второй попытки поступила в институт иностранных языков, стала профессиональным переводчиком с немецкого, - говорит Раиса Матвеевна.

Подруга по детдому пригласила в Калининград. Раиса получила прописку, занималась переводами в НИИ, затем преподавала немецкий язык в школе №41. Личная жизнь устроилась. Сын блокадницы сейчас с детьми живет в Санкт-Петербурге. Растут внуки Бронислав и Мирослава.

- Я счастливая бабушка, - признается Раиса Матвеевна. - Вот так я карабкалась по жизни. Выжила. Но главная боль – это сиротство, чувство одиночества. Тридцать лет искала свою родню. Нашла родных, сестру мамы на Украине, двоюродных братьев и сестру. Это было счастье! Появились силы. Знаете, страшнее круглого сиротства нет ничего, кроме войны.