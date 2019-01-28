2019-01-28T21:08:09+03:00
Общество

Стало известно, когда решится судьба уникальных ангаров на Балтийской косе

Сейчас новый собственник временно перестал разбирать ангары
Светлана БАРОН
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Ангары на Балтийской косе - одна из "фишек" Калининградской области.Ангары на Балтийской косе - одна из "фишек" Калининградской области.Фото: Сергей Дустин
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Служба государственной охраны объектов культурного наследия до первого марта рассмотрит просьбу поставить на учет комплекс авиабазы «Нойтиф» вместе с гидрогаванью на Балтийской косе. Это может спасти уникальные ангары для гидросамолетов. Об этом рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» директор парково-музейного комплекса «Старый люнет» Валерия Надымова.

По словам Надымовой, сейчас новый собственник временно перестал разбирать ангары (работа по разрушению началась в конце прошлого года). Собственник должен был согласовать действия с администрацией Балтийска, и до получения этого разрешения работы приостановлены. Спилить успели одну из несущих балок.

- Службе по охране памятников предстоит принять сложное решение: если поставить территорию на учет - сложно будет работать инвесторам, которых мы хотим найти. Все чиновники понимают, что ангары надо сохранить. Но как? Надо их консервировать, придумывать будущее, - говорит Надымова.

Главная идея по развитию территории с ангарами - создать там яхтенную марину. На это может понадобиться несколько миллионов евро. Похожая гавань есть только в Таллине. В 2011 году в ее ангарах открылся гигантский музей, в котором, например, представлена британская субмарина «Лембит», а также там находятся кафе, рестораны и кинотеатр.

- У нас на косе живет бывший летчик, Константин Бобков. Он мечтает о воссоздании малой авиации на косе. На него вышел человек, который готов там сделать авиаклуб для детей, но негде хранить самолеты с размахом крыльев десять метров, кроме ангаров, - говорит директор парково-музейного комплекса Балтийской косы.

Калининградцам даже предлагали скинуться деньгами на спасение ангаров. Однако сейчас сбор денег никто не ведет. «Старый люнет» собирает материалы и фотографии по развитию гидроавиации, чтобы к апрелю открыть фотовыставку и отдельный зал. Всех неравнодушных весной пригласят на субботник, чтобы убрать внутри ангаров. Особенно будут рады художникам, которые могли бы расписать стены рисунками из истории гидроавиации и боевых действий на Балтийской косе.

Кстати, спасение ангаров - не единственная проблема на Балтийской косе. Январские шторма всерьез ударили по территории: по словам Валерии Надымовой, вода размыла электрокабель, который питает все постройки, а деревья, которые раньше росли за искуственной авандюной, теперь на пляже. В воде стоят крепость и пограничная вышка. На косе ждут действий от «Балтберегозащиты».

Полностью эфир про ситуацию на Балтийской косе слушайте ЗДЕСЬ.

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