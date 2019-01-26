2019-01-27T14:48:17+03:00
Звезды

Почему комедия «Праздник» о блокадном Ленинграде не попала в прокат?

Наш колумнист рассуждает о "шедевре" режиссера Алексея Красовского и находит там ложь и моральное уродство
Владислав РЖЕВСКИЙ
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Кадр из фильма "Праздник".Кадр из фильма "Праздник".Фото: кадр из фильма
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27 января исполняется 75 лет со дня полного освобождения города на Неве от фашистской блокады. В смутные времена перестройки и лихих 90-х, когда «переосмысляли» прошлое, пытались «развенчать» и эту тему. Переименовав Ленинград в Санкт-Петербург, хотели и перечеркнуть историю его беспримерного подвига.

Казалось, всё это в прошлом. Как вдруг к юбилею снятия блокады кинорежиссер Алексей Красовский выдал комедию «Праздник». Да-да, комедию. «Я не верю, – говорит он, – что есть темы, над которыми нельзя смеяться, другой вопрос насколько талантливо это сделано. Это уже остается на совести того, кто пытается смешить». Надо полагать, у него всё талантливо, совесть не мучает.

Скандальный фильм не попал в прокат. Режиссер уверяет, что не стал получать прокатное удостоверение. А 3 января он выложил свой «Праздник» в интернет.

Итак, живущая в блокадном Ленинграде семья ученого готовится отметить Новый год. Отец – человек архинужный властям: занимается разработкой… биологического оружия! Потому его семья даже в этом аду не живет, а как сыр в масле катается. Однако праздник портят дети: сын приводит девушку, дочь – жениха. И хозяева начинают изворачиваться, пытаясь «прилично» объяснить, почему у них такое изобилие. По идее, гости должны бы вызывать сочувствие. Но жених – тот еще проходимец. А девушка, на мой взгляд, и вовсе отвратительнее всех.

Вот такое кино. Где сюжет – бред как с точки зрения исторических фактов, так и с точки зрения здравого смысла (автор сценария – тоже Красовский). Где вместо игры – какое-то фиглярство. Где «умирающая от голода», несмотря на страдательные ужимки, смотрится вполне аппетитно. И где, судя по всему, особенно громко нужно смеяться, когда лежачая бабушка наконец испражняется.

Бюджет фильма минимален, а режиссер и оператор в него еще и вложились. Выходит, все работали «за идею». И, видимо, вот ее суть. Как заявил Красовский, «между временем блокады Ленинграда и сегодняшним временем есть прямая связь. Чиновники и прочие люди, безгранично обогатившиеся на несчастье других людей, продолжают жировать, жить припеваючи. Конечно, они будут оскорблены, конечно, они будут пытаться всеми правдами, а чаще неправдами запретить эту картину». О как. Оказывается, «Праздник» – не кощунство, не глумление над священной темой, не моральное уродство, а благородная критика свинцовых мерзостей жизни нашей современности.

Под занавес режиссер и оператор появляются в образах Мишки и Деда Мороза. Поздравив с Новым годом, они явно с гордостью сообщают, что не получили ни копейки от государства, и предлагают перечислять им деньги. Чтобы они еще чего-нибудь сняли…

По мне, хорошо, что «Праздник» не попал в прокат. Тем самым его создателям указали на истинное место их шедевра.

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