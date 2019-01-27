Жители поселка под Зеленоградском спасли лебедей от верной гибели

В реке Алейка замерзала лебединая семья. Белоснежные родители с серым юным лебедем осталась зимовать в Зеленоградском районе и чуть не погибла. На помощь пришли садоводы СНТ «Рощино».

- Появились они на реке неделю назад, как раз, когда мы чистили Алейку и освобождали воде путь в Балтийское море, - рассказывает председатель общества Вадим Корольков.

Уровень реки после расчистки резко упал. Грянули морозы, речка почти встала. Сначала улетел один родитель, на другой день пропал второй. В полынье замерзал одинокий серый.

Вадим Корольков в интернете нашел контакты приюта «Клюквенное», волонтеры которого занимаются спасением диких птиц. Приехали добровольцы, сняли пернатого «подростка» со льда.

- Девушки сказали, что к ночи птица бы погибла, слишком ослаблена, - продолжает председатель. – Перевел ему на лечение немного денег, ведь приют для птиц никто кроме благотворителей не спонсирует. Кстати, волонтеры в тот день еще и больную лису спасли в Коврово! Во вторник хочу лебеденка проведать там.

Лебеди в приюте "Клюквенное".Фото: предоставлено очевидцем

А потом вернулись белые лебеди на то место в Рощино, где остался серый малыш. Может это родители?! Им тоже понадобилась человеческая помощь. Птицы без страха дались в руки людям. Их сначала поместили в теплый парник, накормили.

- У одного лебедя было повреждено правое крыло. Ждали, когда из Клюквенного приедут забирать, а потом решили сделать это сами, - рассказывают лебединую историю садоводы.

Кстати, сейчас в Клюквенном находятся больше десятка пострадавших от холодов лебедей, целая группа выздоравливающих.