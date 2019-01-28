Умирающее наследие: булочную в Зеленоградске спасают от сноса, башню Бисмарка - от разрушения

В Зеленоградске готовятся к закрытию булочной на Курортном проспекте, ставшей одной из самых известных достопримечательностей курортного города. После закрытия зданию грозит снос, поэтому в сети уже появилась петиция за сохранение объекта, собравшая около тысячи голосов.

- Мы, неравнодушные жители Зеленоградска и гости города, просим сохранить в исторической постройке 1905 года булочную, - говорится в тексте петиции. - Наша булочная является прекрасным образцом деревянного зодчества морских курортов Восточной Пруссии. Представляет интерес не только, как строение, но и как интерактивный исторический экспонат благодаря сохранению своих функций на протяжении ста с лишним лет.

Напомним, 31 октября прошлого года общественный совет при службе охраны объектов культурного наследия единогласно рекомендовал признать булочную объектом культурного наследия. Признание памятником может помочь сохранить домик от сноса после того, как она закроется 25 февраля этого года.

В ожидании реставрации башня под Черняховском превращается в руины.Фото: Иван МАРКОВ

У разрушающейся башни Бисмарка под Черняховском шансов на сохранения больше. Проект реконструкции должен быть готов в первой половине этого года. Впрочем, сейчас памятник архитектуры, находящийся между поселками Красная Горка и Маевка, продолжает превращаться в руины.

- Вместе с муниципалитетом мы сейчас занимаемся разработкой проекта ее восстановления, - рассказал о работах на башне руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. – Этот вопрос, в частности, на контроле у губернатора, и буквально вчера мы встречались с предполагаемым проектировщиком. В первой половине этого года, вероятно, проект будет готов. В самом лучшем случае к концу этого года приступят к реконструкции.

Напомним, в июле прошлого года очевидцы заметили, что разрушилась верхняя часть исторической постройки: крыша башни раскололась и осыпалась вниз. После этого местная администрация натянула перед подходами к башне колючую проволоку (сегодня она уже оборвана) и установила табличку «Опасная зона. Проход запрещен». Стоит отметить, что на территории России есть всего два подобных объекта, и оба они находятся в Калининградской области. Второй расположен в поселке Горино рядом с Неманом, но находится в еще более удручающем состоянии.