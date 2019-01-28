"У нас свои великие люди": глава горсовета объяснил, почему в Калининграде не назовут улицу именем мэра Гданьска

В понедельник глава городского Совета Калининграда Андрей Кропоткин стал гостем программы «Только у нас» на радио "Комсомольская правда - Калининград".

Один из вопросов касался возможного присвоения одной из улиц Калининграда имени мэра Гданьска Павла Адамовича, убитого в январе психопатом во время благотворительного концерта. За это решение даже появилась петиция в интернете. Андрей Кропоткин, будучи членом топонимической комиссии Калининграда, не поддерживает такую идею.

- Очень уважаю мэра, очень сожалею о произошедшем, это трагедия и варварство, но петицию не подписывал. В Гданьске, наверное, обязаны назвать улицу. А у нас есть свои мэры, свои великие люди, - заявил Кропоткин.

Разговор в эфире коснулся также старта в нашем городе мусорной реформы.

- Первая неделя «мусорной реформы» — это был просто ад, 50-100 обращений в день. До сих пор остаются очаги с проблемными точками невывоза, но я уверен, что в феврале работа будет налажена, - заявил Кропоткин.

Депутат также призвал горожан сообщать и о брошенных во дворах машинах — за прошлый год с улиц вывезли 30 единиц такого автохлама, и работа продолжается.

- А чтобы люди научились делить мусор, должно пройти поколение. Это не я придумал, это уже изучено, - говорит Кропоткин.

Андрей Кропоткин.Фото: Иван МАРКОВ

Еще одной актуальной темой стал снегопад и качество работы дворников. В декабре после первого серьезного снегопада в Калининграде сменили главу муниципального бюджетного предприятия «Чистота», а проблема осталась. Глава городского совета депутатов оценивает уборку от снега как «удовлетворительную, ближе к плохой».

- Никто не ожидал, что в этом году это (снегопад - Ред.) будет несколько раз. Центр города более-менее убирается, на остальное не хватает сил. Сейчас глава Калининграда Алексей Силанов ведет переговоры с губернатором Антоном Алихановым, чтобы усилить «Чистоту» транспортными средствами. Этот план может растянуться на три года, но в итоге мы должны убирать не только центральные улицы, но и остальные, - сказал Кропоткин.

«С такой зарплатой очереди на должность дворников в Калининграде нет», - пожаловался как-то Алексей Силанов.

- Конечно, на 12 тысяч не идут, - подтвердил в радиоэфире Кропоткин. - Дворник должен зарабатывать тысяч 16-18.

Однако сейчас поднять зарплату на непопулярной должности невозможно, ведь все средства уже заложены в плановом бюджете. Расценки теоретически могут подкорректировать только в следующем году. Кроме того, председатель горсовета надеется на ответственность предприятий и частников, которые должны убирать территорию у входа в свои помещения.

Полное интервью с главой Совета депутатов Калининграда слушайте ЗДЕСЬ.