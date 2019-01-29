«Попала в поток»: Как я 9 часов пыталась записать ребенка в первый класс

Я родитель ответственный (может, даже чересчур) и к записи дочери в первый класс подошла основательно. Накануне шла молва, что сайт «Госуслуги» скорее всего «ляжет» в первый минуты из-за большого количества одновременных запросов. Поэтому я за пару дней до старта записи в свободный вечер заполнила все поля в соответствующей форме, только саму школу было выбрать пока невозможно.

«Вот и чудно, останется два клика, прям в 10 утра и отправлю, пока ребенок из бассейна выходить будет», - думала я. И ведомая то ли азартом, то ли волнением, не удержалась и попробовала в 9.50. Не получилось, но так и должно было быть.

Но не получилось и в 10.00, и в 10.01, и в 10.03, и в 10.24. Видимо, это был тот самый утренний поток родителей, которым принципиально было оказаться первыми (по слухам, в некоторых школах претендентов оказалось больше, чем свободных парт). Но и в 11 утра, и на полчаса позже мои попытки были безуспешны.

Бросить все бытовые дела было невозможно и глупо, поэтому я жила в своем привычном субботнем графике, лишь с тем отличием, что приблизительно каждые полчаса несколько раз подряд обновляла форму на сайте в надежде отметить галочкой единственный, но по-прежнему недоступный мне номер школы. Новостные сайты говорили, что все калининградцы испытывают такие же проблемы, и минобр обещает все починить в течение трех суток, а скорей всего, к 14 часам.

Ближе к трем меня это стало наконец раздражать. Главным образом потому, что простейшая задача забрала уйму моего внимания и времени. Я решила прекратить это терзание телефона. Уже перед ужином практически равнодушно («ну значит пойду пешком в школу в понедельник») попробовала дозаполнить форму еще раз. Неудачно. И, машинально, еще раз. И – о чудо, что-то заиграло, заблестело, зажжужало, и в почту прилетело заветное письмо «Ваше заявление успешно сформировано 26.01.2019». На часах было 19.08.

«Уфф», - подумала я и понадеялась скорее забыть эту странную процедуру.

ОФИЦИАЛЬНО

В лидерах - гимназия №40

Надежда РЖЕВСКАЯ

В министерстве образования Калининградской области сообщили, что всего в регионе зарегистрировано 2 815 заявлений от родителей (законных представителей) будущих первоклассников. Из них 2 002 заявления поступили через портал «Госуслуги». Желающих было так много, что система сразу же начала сбоить. В министерстве проблемы признали и попросили родителей не беспокоиться и не торопиться.

- В первый день записи система столкнулась с проблемами, - сообщили в министерстве образования достаточно оперативно. - Просим родителей не беспокоиться и не торопиться. После подачи в «живом» или электронном режиме заявлений администрация школы выносит свое решение только через семь дней.

В субботу во многих школах Калининграда можно было наблюдать и живые очереди. (Хвала мудрым родителям! Не стали полагаться на электронный способ подачи заявления). В лидерах, по количеству поданных заявлений традиционно оказалась гимназия № 40 Калининграда. На сайте гимназии сообщается, что в 2019-2020 учебном году там планируется комплектование восьми первых классов (всего - 200 мест).