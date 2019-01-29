В Кафедральном соборе Калининграда исполнят забытый хит XVI века

Иоганн Эккард, писавший музыку еще за сто лет до Баха, в Германии считается одним из основоположников лютеранской музыки. При этом, в России он практически неизвестен. В Калининграде музыка Эккарда также исполняется крайне редко. Но на днях пресс-служба Кафедрального собора объявила, что калининградский музыковед Инна Дементьева обнаружила в Киле ноты Эккарда, о которых не только в нашем городе, но и в России ранее ничего не знали. Можно даже сказать, что открытие нот этого композитора – сенсация международного масштаба.

Основатель прусской школы

Как рассказывает Инна Дементьева, заново открытую музыку она слышала в Калининграде лишь однажды.

- В 2017 году в нашем музыкальном колледже была конференция, и поскольку Эккард был моей темой, я попросила, чтобы его музыка прозвучала в вечернем концерте, - рассказывает музыковед. - Сами понимаете, что круг слушателей был очень узким. Музыканты исполняли для музыкантов. Кулуарность этого мероприятия, мне кажется, была странной, так как еще известный германский музыковед XIX века Карл фон Винтерфельд называл Иоганна Эккарда «основателем прусской композиторской школы», а также «прусским Палестриной» (Джованни Пьерлуиджи Палестрина - один из крупнейших полифонистов эпохи Ренессанса – Ред.).

- Если в России об этом композиторе практически ничего не знают, то откуда вы о нем информацию черпали?

- На русском языке о нем вообще ничего нет. Есть лишь редкие упоминания его имени в специальной литературе. В Европе же главный источник информации об Эккарде – монография немецкой исследовательницы-музыковеда Кристин Беккер. Что же касается нашей находки, то если бы не книга, изданная в Лейпциге в конце XIX века в честь 300-летия Реформации, мы бы никогда не узнали о нотах Эккарда. Тогда издатели адаптировали и перепечатали ноты композитора, изданные в 1589 году по заказу данцигского городского совета. Интересно, что этого сборника, изданного в честь Данцига, нет сегодня и в самом Гданьске.

- Вы уже договорились с Кафедральным собором по поводу даты концерта?

- Мне пообещали, что в план это поставят только на сентябрь. Дело в том, что подготовка к концерту – это огромная работа: необходимо найти музыкантов, которые будут это исполнять и аранжировать. Все, что писал Эккард предназначалось для хора. Органисты у нас, конечно высококвалифицированные, и им для переложения много времени и не потребуется, но концерт из одной органной музыки не составишь, хочется разнообразия жанров.

Услышим уже весной

Титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко сообщил «Комсомолке», что подготовка к концерту уже идет.

- Нам повезло, что дошедшие до нас ноты – не манускрипт, - говорит Авраменко. - Это позволяет нам довольно просто начать по ним играть. Самое сложное было – раскопать эти ноты. В связи с историей Второй Мировой войны довольно мало всего тут сохранилось, многие ноты утрачены безвозвратно или уехали в неизвестном направлении. Можно сказать, что эта находка знаковая для России. Не так часто у нас находятся подобного уровня произведения. По сути, мы открываем для себя нового автора. Да, некоторые произведения Эккарда можно было найти в интернете, но, конечно, далеко не все.

- Почему только в сентябре появится возможность услышать эту музыку?

- Я все-таки думаю, что это получится куда раньше. Вероятно, даже этой весной. Подготовка уже идет. Ноты у меня есть, осталось договориться с солистами и найти время для репетиций. Готовые этот материал солисты в Калининграде есть.

В пресс-службе Кафедрального собора также подтвердили, что сейчас оценивается количество материала и его качество, чтобы можно было судить о глобальности мероприятия.

- В любом случае в стенах Кафедрального собора мы музыку Эккарда услышим, - добавили в пресс-службе.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Иоганн Эккард родился в 1553 году в городе Мюльхаузене (Тюрингия). В 1580 году он переехал в Кёнигсберг, и в этом городе он провел большую часть своей жизни. В 1583 году Эккард стал помощником дирижера, а в 1599 году — дирижером в Кёнигсберге у Георга Фридриха Бранденбург-Ансбахского. В 1608 году его вызвал курфюрст Иоахим Фридрих Бранденбургский в Берлин как главного дирижера, но на этой должности он проработал лишь в течение трех лет, после чего внезапно умер.

Работы Эккарда включают в себя церковные песни и кантаты и хоры для четырех — девяти голосов. Особенно прославились его «Прусские праздничные песни», которые были написаны именно в Кёнигсберге.