2019-01-29T14:29:59+03:00
Звезды

Строгие бабушки и сигнализация в витринах: смогли бы в музее Калининграда похитить шедевр Куинджи?

Как наши музеи защищают свои экспонаты
Александр КАТЕРУША
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Морские животные в историко-художественном музее. Это вам не Куинджи!Морские животные в историко-художественном музее. Это вам не Куинджи!Фото: Александр КАТЕРУША
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Историю о наглой краже картины Куинджи «Крым. Ай-Петри» из Третьяковки продолжают обсуждать - пейзаж вынесли из зала, в котором было полно посетителей. Злоумышленник просто снял полотно и ушел.

А восемь месяцев назад в той же Третьяковской галерее другой мужчина напал с ножом на картину «Иван Грозный убивает своего сына».

Мы задались вопросом – а может ли что-то подобное произойти в Калининграде? Как у нас охраняют экспонаты в музеях?

Пытались стащить фотографию

Калининградский Музей изобразительных искусств, после переезда в здание кёнигсбергской биржи на Ленинский проспект, серьезно занялся вопросами безопасности, которые, впрочем, и прежде, были на контроле.

Фондовые собрания музея заняли изолированные помещения, которые физически не доступны даже для работников. Попасть туда могут только те специалисты, у которых есть особый доступ.

- Все наши фондовые собрания – а это скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство – находятся в отдельных блоках, распределены по видам искусства и надежно охраняются, - говорит директор музея Галина Заболотская. – Часть средств, которые нам выделили на переезд, мы потратили как раз на усиление системы видеонаблюдения, пожарной безопасности. Кто был в музее, заметили, что мы полностью обновили и выставочное оборудование. Экспозиции в залах устраиваются так, что вход и выход надежно охраняется физической охраной.

Девушка изучает английскую гравюру в Музее изобразительных искусств. Фото: Александр КАТЕРУША

Девушка изучает английскую гравюру в Музее изобразительных искусств.Фото: Александр КАТЕРУША

В музее говорят, что останавливаться на достигнутом не собираются. Ведь во второй половине этого года Музей изобразительных искусств ждет первый в истории региона проект «Дни Эрмитажа в Калининградской области» - привезут шедевры.

- Меры безопасности будут усилены. Прежде, чем экспонаты Эрмитажа и Русского музея будут направлены в Калининград, к нам приедут эксперты и наша площадка должна быть признана способной принять подобные выставки. Мы считаем, что нами сделала большая часть работы, в первой половине года мы ждем финансирование на замену полов и освещения – а это тоже важно, это звенья одной цепи. Маркер нашей способности – выставки из ведущих музеев России. А мы ждем еще два таких проекта, мы на стадии переговоров.

К счастью, в музеи за все годы его существования не было краж. Однако, забавное происшествие однажды едва не случилось. Его сумели предотвратить благодаря бдительности смотрителя зала.

- У нас проходила выставка свадебных фотографий. Одна женщина пыталась забрать с собой одну из фотографий. Это была свекровь, которая увидела на снимке своих любимых деток и она уже распахнула свой жакет, чтобы спрятать под ним фотографию. Этот инцидент был исчерпан на месте – вовремя заметили, - говорит директор. – Подобные вещи нужно всегда иметь в виду. В музее есть технические средства и свои хитрости, о которых не будем говорить, чтобы таких случаев избежать.

«Вся стена в мониторах»

В Калининградском областном историко-художественном музее из происшествия в Москве вынесли урок – проводят инструктажи и рассказывают смотрителям о бдительности.

- Принимаем меры. Но от таких случаев никто не застрахован. Если взять статистику, подобные происшествия случаются часто. Я был на этой замечательной выставке Куинджи и наблюдал там не только километровые очереди, но и через каждые два метра смотрителя или охранника. То, что все так растерялись, это поразительная ситуация. Как будто на них что-то нашло, - говорит директор историко-художественного музея Сергей Якимов. – Кто был в европейских музеях, знает, что смотрители у них – молодые люди. Потому что пенсия достойная и люди пожилые отдыхают. А у нас пенсионеры вынуждены работать. Молодежь на 12 тысяч рублей, а именно столько с надбавками получают смотрители, не идет работать.

По словам Сергея Якимова, историко-художественный музей оборудован физической охраной, есть смотрители и система видеонаблюдения.

- Требования у нас соблюдаются. Но надо быть более внимательными, чувствовать, что всегда есть какая-то угроза, - говорит директор.

- У нас на входе работает рамка-металлодетектор, но охранник рядом не сидит. Как так? – спрашиваю.

- У нас есть центр охраны. Все здание опутано видеонаблюдением. Охранник не постоянно сидит в фойе, он находится в этом центре, где вся стена в мониторах – он наблюдает все залы и переходы. Не факт, что он должен сидеть у входа на стульчике, - говорит директор. – Директор Третьяковской галереи говорит, что она датчики сейчас подведет к каждой картине. Но это может позволить себе музей только такого уровня. Мы так не можем. У нас свои технические и физические возможности, которые мы выполняем.

Экспонат в Музее янтаря. Фото: Александр КАТЕРУША

Экспонат в Музее янтаря.Фото: Александр КАТЕРУША

Лбом в стекло

В Музее янтаря, по словам директора Татьяны Суворовой, по закону установлено четыре степени защиты, правила соблюдаются. Есть внутреннее и наружное видеонаблюдение. За безопасность отвечает Ирина Радинович, главный хранитель Музея янтаря.

- Сигнализация у нас как общая, так и повитринная, - говорит Ирина. - Сигнализацией оборудованы витрины с особо ценными экспонатами, например, с инклюзами. Порой она срабатывает, но не из-за того, что посетители пытаются что-то вытащить, а из-за того, что, рассматривая включения в янтаре вроде частиц растений или насекомых, люди ударяются лбами о стекло, облокачиваются. Тогда сигнализация срабатывает.

На входе в Музей янтаря круглосуточно дежурит охранник из частного предприятия. А в выставочных залах в рабочее время – смотрители.

- Хватает смотрителей? – спрашиваю.

- Все зависит от площади помещения. Больших залов у нас нет. Но на первом этаже по два смотрителя, на втором этаже уже четыре человека, – говорит Ирина Радинович. – В основном у нас предметы в витринах, но есть экспонаты и открытого хранения. Иногда посетители хотят подойти, потрогать. Смотрители не разрешают, мы ставим оградительные стойки. Чтобы что-то пытались унести – такого у нас не было.

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