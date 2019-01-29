«Занимался историей в память о деде-фронтовике»: в Калининграде найден мертвым реконструктор клуба «Звезда»

В понедельник 28 января появилась информация о том, что в Калининграде в своей квартире на улице Генерала Павлова был найден мертвым мужчина с огнестрельным ранением. Как сообщил "Клопс.Ru", рядом с телом покойного его брат обнаружил винтовку Мосина.

В тот же день стало известно, что погибшим оказался 47-летний Андрей Печников, известный в Калининграде реконструктор. Корреспондент «Комсомолки» связался с теми, кто знал Печникова лично и попытался понять причины трагедии.

Андрей Печников был из первого поколения калининградских реконструкторов. По словам его знакомых, Печникова даже можно назвать первым в Калининграде, кто занялся темой восстановления формы РККА и организацией мероприятий с участием реконструкторов-красноармейцев.

- Да, Андрей Печников был первым в Калининградской области, кто начал заниматься реконструкцией Красной армии, - говорит реконструктор, пожалевший остаться неизвестным. - До него этим не занимался еще никто, поэтому именно он сделал в этом направлении первые шаги. Это было еще в конце 90-х. Могу еще сказать, что он был абсолютно идейным, для него реконструкция не была какой-то игрой. Точно могу сказать и то, что Андрей был позитивным человеком.

Директор музея истории края в Багратионовске Александр Панченко, руководитель «Багратионовского военно-исторического клуба», вспоминает, что реконструкцией Печников решил заняться в память о своем деде.

- Андрей долгое время был руководителем военно-исторического клуба «Звезда», - говорит Панченко. – Мы с ним часто пересекались на реконструкциях, но не могу сказать, что общались тесно. Одно знаю точно, реконструкция для него была не просто театром каким-то, как для некоторых. Он относился к этому как к продолжению памяти о своем деде-фронтовике. Более того, многие артефакты у него остались именно от деда. Сейчас в «Звезде» уже другой руководитель, насколько я знаю. Еще слышал, что в последнее время Андрей сильно пил.

О том, что Печникова мог погубить алкоголь, считает и руководитель клуба «Гарнизон» Сергей Столяров.

- Я, как и все, пока знаю только общую информацию по поводу смерти Печникова, и не могу сказать, что на него нашло, - говорит Столяров. - К тому же, я с ним в последний раз довольно давно общался. Не могу сказать, что он отошел от реконструкции, но на мероприятиях он давно не появлялся. Припоминаю, что в последний раз я видел его года два назад на третьем форту.

- Ходят слухи, что Печников выпивал.

- Он и раньше выпивал, но какое-то время он болел желтухой и вообще не прикладывался к спиртному. Все замечательно было. А потом опять запил. Думаю, алкоголь его и погубил.

По мнению Столярова, на этой почве он и от реконструкции постепенно отошел.

- Мы с ним познакомились году в 2008-м. Тогда как раз начинался пик реконструкторского движения. Вместе мы провели очень много совместных мероприятий. Он сценарии придумывал не только для каких-то публичных событий, но и для различных тактических маневров. Изначально он был в клубе Дома офицеров, потом он ушел в клуб «Стальной шлем», а когда тот развалился, стал сооснователем клуба «Звезда». Печников был очень приятным человеком в общении, увлеченным коллекционером, всегда помогал одноклубникам и друзьям униформой, вооружением. Клуб «Звезда» поднялся, наверное, именно благодаря ему.

- Есть информация, что рядом с телом Печникова нашли винтовку Мосина. Получается, она не была охолощенной (переделанной под стрельбу холостыми патронами - Ред.)?

- Эта информация распространяется в интернете, но как было точно, я не могу сказать. Знаю, что у него в коллекции было несколько охолощенных винтовок. Про боевое оружие ничего не слышал. Можно застрелиться и холостым патроном. На близкой дистанции это тоже оружие.