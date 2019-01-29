2019-01-29T20:49:12+03:00
Общество

Лучшие из лучших: калининградцы выберут "Медиагероя года"

В нашем регионе стартует новый конкурс
Сергей Богров
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..Фото: Сергей Богров
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В Калининграде стартует новый конкурс "Медиагерой года", который, мы надеемся, станет традиционным и популярным.

В чем его суть? Медиагруппа "Западная пресса" при поддержке комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ решила отметить калининградцев, которые своими поступками внесли вклад в развитие нашего региона. Может, сделали что-то из ряда вон выходящее, а может, просто оказали кому-то помощь. Пусть небольшую, но очень нужную. У нас ведь разные герои.

- Основной принцип конкурса - претендент не может быть чиновником или политиком. Лауреатами премии станут обычные жители, которые сделали что-то хорошее, вызывающее уважение и восхищение, что-то вдохновившее других людей. Еще один принцип - равенство всех СМИ, выдвигающих своих претендентов на звание медиагероя, - сказала координатор премии, член Общественной палаты РФ Елена Волова.

Каждое издание, входящее в наш холдинг, выдвигает своих номинантов - тех людей, о которых мы писали в прошлом году. Впрочем, "Западной прессой" это хорошее дело не ограничивается. К нам уже присоединились другие СМИ, ждем, что присоединится еще больше. Хотя участвоать в выдвижении героев могут не только медиа.

. Фото: Сергей Богров

.Фото: Сергей Богров

Итак, до 1 февраля будет сформирован список СМИ и других структур, которые станут участниками конкурса. Заявку можно подать на официальном сайте премии: mediapremia.ru. Каждый участник предложит свои кандидатуры на общее голосование, оно пройдет с 6 по 26 февраля. Торжественная церемония награждения победителей состоится 27 февраля.

Добавим, о своем участии в премии кроме "Комсомольской правды - Калининград" заявили "Клопс.Ru", ГТРК "Калининград", газета "Страна Калининград", радио "Балтик Плюс", "Спорт ФМ", журналы "Балтийский Бродвей", "Королевские ворота", портал "Калининград.Ru", региональное правительство и администрация Калининграда.

С номинантами от "Комсомольской правды" мы познакомим вас в самое ближайшее время. Следите за нашими анонсами!

Генеральный партнер проекта — Калининградский морской торговый порт.

Партнерский материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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