С горки - вниз головой! Калининградцы снова калечатся в Центральном парке

Горка в Центральном парке Калининграда уже не первый год вызывает множество споров. Несколько зим подряд ее посыпали песком. В какие-то годы песок бросали только внизу, для уменьшения тормозного пути, чтобы люди не ударялись в деревья и не скатывались в парковый ручей. Было дело – засыпали и всю горку, когда та покрывалась льдом. Народ, жаждущий катания и быстрой скорости, понятное дело, возмущался и жаловался.

И вот, в этом году в администрации города заявили: «Мы ж тут в мэрии тоже люди, читаем все, что вы пишете, понимаем негодование - сами же в детстве катались на ней и в ручей вылетали». И глава города Алексей Силанов дал команду всем ответственным чиновникам придумать, как решить вопрос безопасности и добавил: «Горка в парке должна быть!». Именно после этих слов горку перестали посыпать песком, а деревья обложили матами.

Общий вид горки. В советские годы дети катались левее, там, где сегодня находится платная трасса для тюбинга.Фото: Александр КАТЕРУША

Однако без инцидентов не обходится, и в минувшие выходные произошел один из них. Калининградка Юлия Варфоломеева сломала ногу, влетев на скорости в дерево.

«Зачем засыпают песком горку в парке Калинина, я теперь очень хорошо понимаю, - грустно написала Юля в Facebook, выложив печальное фото из БСМП. - Деревья, обтянутые матами, все равно очень твердые. Мы с сыном катились очень быстро и управлять санками не могли. С ним ничего не случилось, удар пришелся на мою ногу. Сломана в двух местах, и будет операция».

«Комсомолке» Юля рассказала, что никакого опасения у нее не было. Мол, на спуске была очередь из маленьких и больших, всем было весело. Катались со смехом, но потом случилось то, что случилось.

- «Скорую» мы ждали минут 15 - 20. За это время я наблюдала, как мальчишки именно с этой горы летят вниз головой. Один ребенок вышел с расквашенным носом: кровь, слезы. Горка крутая и ледяная, скорость развивается ого-го! - говорит Юля.

Я и сам со своим 6-летним ребенком был на горке в парке. Признаться, скатиться не рискнул. Особенно, после того как спустился пешком по краю обледеневшего накатанного склона: аккуратно, держась руками за сетчатый забор, боясь упасть. А сын катался. Внизу его пришлось, конечно, ловить. Один раз летел аккурат в дерево и хорошо, что не доехал.

Родители, которые ловят детей внизу склона (и своих, и чужих), уже приноровились. Их реакции можно только позавидовать. Миг – и мальчишку успевают схватить за капюшон так, что тот не доезжает до дерева. Еще одно движение, и спасена девочка, которая летела на санках прямо в ручей. А если не поймают?

Одну девочку подготовили к катанию профессионально. Помимо толстого комбинезона, на голове – защитный шлем, как у сноубордистов. То есть родители понимают опасность.

В парке катаются на санках, пластмассовых ледянках, на «ватрушках». Когда склон обледеневший и укатанный, скорость очень большая. Страшно!

На всякий случай, администрация парка все-таки развесила предупреждающие объявления.Фото: Александр КАТЕРУША

ЗВОНОК В ПАРК

«Эта горка у нас стоит поперек горла»

Анатолий КОМПАНЕЕЦ, замдиректора Центрального парка:

- Эта горка – головная боль каждую зиму. Она у всех стоит поперек горла. Это и не горка! В 2016 году издали ГОСТ, согласно которому к горкам есть требования: стартовая площадка, съезд и выкат для остановки санок. Этот спуск в парке не соответствует и не попадает под категорию горки. Поэтому мы не имеем права там что-то делать. Ведь нужно срубать деревья, засыпать ручей, оборудовать выкат… Раньше мы засыпали склон песком, пытались обезопасить, ставили кубы внизу. Люди считали, что их ущемляют. И пришло распоряжение все убрать и песком не сыпать. Сейчас мы даем возможность людям самим решать. Мы подвезли песок и повесили объявления. Кто считает, что опасно, посыпайте песком. Если нет, то не посыпайте. Вот, говорят, еще немцы катались тут. Но условия были совершенно другие. Певческого поля не было, а судя по имеющимся фотографиям, сам склон был не такой крутой. А сейчас все катаются, налетают друг на друга. Весело, конечно. Попал в ручей – тоже весело? Такие случаи были. И об деревья люди бились, ломали руки, ноги и челюсти.

МНЕНИЕ «ЗА»

Нельзя лишать детей острых ощущений

Иван МАРКОВ

Лететь с горки, не посыпанной песком, – счастье. Даже если внизу ручей или деревья. Уже несколько лет подряд удивляюсь, как калининградцы спорят по поводу единственного бесплатного аттракциона в парке. Всегда найдется тот, кто заставит всех вокруг придерживаться норм там, где каждый сам должен для себя решить, рисковать или нет. Власти, кстати, истерические вопли по поводу мнимой безопасности просто обожают. Отсюда появляются заборы вдоль дорог, инициативы по поводу спиливания придорожных аллей или обязательства надевать светоотражающую жилетку на пешеходов. Эти жуткие обязаловки можно перечислять бесконечно.

Сломавшая ногу калининградка, опубликовав фотографию в соцсети, не стала оголтело крыть матом тех, кто наконец-то легализовал снежный спуск. Потому что сама виновата. Нужно уметь тормозить или выруливать. Я представляю, что бы случилось, если бы компания из моего детства заявилась в парк. Мы всегда заливали горку так, что она превращалась в убийственный трамплин. Ни одни сани там не выживали, поэтому вместо них использовался стальной капот от ЗИЛа. Травмы были страшными, но и ощущения незабываемыми. И этих ощущений детей нельзя лишать.

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»

Посыпать песком - и проблема решена

Игорь ОРЕХОВ

О проблемах с горкой в бывшем парке имени Калинина мне с завидной постоянностью приходится слышать, чтоб не соврать, уже лет пять. Да нет, уж, пожалуй, десять! Хотя сама по себе проблема, на мой взгляд, яйца выеденного не стоит.

Даже если отбросить моральную составляющую веселых детских покатушек фактически на месте могил (если кто забыл, ЦПКиО – бывшее городское кладбище), увеселительные мероприятия в этом месте представляются делом, скажем так, проблемным. Спуск довольно крутой, скорость детишки набирают приличную, деревьев в конце (да и по дороге) – масса, плюс ручей, который сам по себе можно считать фатальной финишной чертой, буде папашка или мамашка не успеют вовремя поймать саночки с чадом. В общем, больше похоже на экстремальный аттракцион нежели на безобидное развлечение.

Тем не менее, как только выпадает снег – местные СМИ регулярно выдают сообщения о различного рода ЧП на пресловутой горке. Ну, так в чем проблема, собственно? Опять-таки, едва с неба начинают сыпать белые мухи – официально объявлять пресловутую горку общественно опасной, закрывать для посещения, а для верности посыпать сверху несколькими центнерами песка. Все, проблема решена! Ни тебе переломов, ни рисков утонуть с разгону в ручье, вообще возможность любого форс-мажора стремится к нулю.

Спрашивается, что для этого нужно? Наверное, как это сейчас модно выражаться, политическая воля. Конкретно в нашем случае – волевое решение городских властей. Или симпатии представителей электората – любителей быстрой езды и рискованного отдыха - перевешивают?