Зеленый щит: вокруг Калининграда создадут лесопарковый пояс

Возможность создания территории с ограниченным режимом природопользования вокруг городов появилась в январе 2017 года, когда вступили в силу поправки в федеральный закон «Об охране окружающей среды». В Калининграде с инициативой сформировать в городских условиях «зеленый щит» выступил региональный штаб Общероссийского народного фронта. О совместной работе активистов ОНФ и Министерства экологии и природных ресурсов Калининградской области рассказал руководитель ведомства Олег Ступин.

- Какие новые инструменты экологического развития у субъектов РФ появились с изменениями в федеральном законодательстве?

- В соответствии с законом, у регионов появилась возможность формировать лесопарковые зеленые пояса вокруг городов. Абсолютно новая модель позволяет объединять различные категории земель, которые составляют единую экологическую систему – лесной фонд, водные объекты, природные ландшафты, и вводить режим их особой охраны. Это позволит интегрировать комплексный подход к защите окружающей среды, чего не хватало длительное время как в Калининградской области, так в и целом в России. Да, лесной фонд был защищен, при этом уровень защиты зеленых насаждений, на мой взгляд, был ниже. Так называемый закон о "зеленом щите", подписанный Президентом РФ, позволил компенсировать недостатки.

- На каком этапе сейчас идет эта работа в Калининграде?

- В ноябре 2018 года региональный штаб ОНФ инициировал создание лесопаркового зеленого пояса на территории Калининграда. В первой редакции проекта было предложено более 16 тысяч гектаров, на которых находились участки недр местного и федерального значения, объекты капитального строительства, что не соответствовало нормам действующего законодательства. Министерство подключилось к работе. Нужно было помочь правильно оформить список участков. Совместно с активистами мы определили начальную базу – более 30 земельных участков общей площадью около двух тысяч гектаров для включения их в состав лесопаркового зеленого пояса. Договорились с общественниками, что в первую очередь придадим статус действующим лесным массивам, которые включены в государственный лесной фонд, и городские леса Калининграда. В дальнейшем будем территорию расширять, включая дополнительные земельные участки, которые создают единую экологическую систему. Как результат нашего совместного труда, в ходе слушаний в Калининградской общественной палате предложение было одобрено практически единогласно.

Олег Ступин.Фото: Иван МАРКОВ

- Когда у областного центра появится «зеленый щит»?

- Теперь, по закону, соответствующее ходатайство и результаты слушаний будут направлены в региональный парламент. В случае положительного решения областной Думы, поставим работу в приоритет и до конца 2019 года должны ее завершить. Это комплекс нормативных и организационных мероприятий. Лесопарковый зеленый пояс нужно будет поставить на кадастровый учет, установить охранный режим, потребуется принятие дополнительных нормативных актов.

- Какой запас экологической прочности позволит создать зеленый пояс? Что это даст жителям?

- Наша общая цель с ОНФ – улучшение экологической ситуации в регионе. Это стратегическая задача по сохранению уникальных лесных и водных объектов, зон естественного ландшафта, развитию животного и растительного мира, минимизации антропогенного воздействия на него, поддержанию кислородного баланса. Визуально мы увидим сохранение лесных массивов вокруг Калининграда за счет ограничения вмешательства человека. Данная территория законодательно будет защищена от сплошной вырубки деревьев и капитального строительства. Это общемировая практика, и мы такие шаги делаем.

Кроме того, наше министерство активно ведет работу по созданию на территории муниципальных образований новых особо охраняемых природных территорий местного значения. В дальнейшем они могут стать основой при формировании лесопарковых зеленых поясов, а до их создания способствуют охране существующих зеленых зон в границах городских и сельских поселений, накладывая своим статусом достаточно строгие ограничения хозяйственной и иной деятельности. В настоящее время создано 38 особо охраняемых природных территорий местного значения – городские и поселковые парки культуры и отдыха. Формирование лесопарковых зеленых поясов - вопрос долговременного планирования развития городской агломерации, профилактика сокращений зеленых зон. Предстоит большая работа, но это работа на будущие поколения.