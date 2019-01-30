Ищите злую соседку: криминальные дела с замурованными котами в Калининграде проверяет полиция

На минувшей неделе в Калининграде было два жутких случая жестокого обращения с домашними животными: злые люди обрекли несколько бездомных кошек и котят на голодную смерть.

Первое ЧП произошло на улице Мариупольской. Несчастных животин, приютившихся в подвале многоквартирного дома, отравили, а тех, кто выжил замуровали в подземелье. Персональные данные отравителей пока неизвестны, что касается перекрытия котикам выхода на белый свет, то по словам местных жителей – это дело рук управляющей компании. Бездомных животных одни жильцы подкармливали, но нашлись и те, кого объедки под окном и сами мурлыки раздражали до бешенства. Как оказалось, в этом дворе жестоко обходятся с братьями нашими меньшими не в первый раз. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала волонтер Надежда, которая спасала очередную «партию» пострадавших.

- Я гуляла в районе улицы Мариупольской со своей собакой и познакомилась с бабушкой, которая кормила кошек. Мы разговорились, и она пожаловалась на соседку, которая постоянно угрожает отравить котов и уже не раз это делала! - сообщила девушка.

А 25 января на улице Вагнера произошла аналогичная жестокая история. Сотрудники ЖЭУ приварили решетку на окошке в подвал, где грелись котенок и четыре взрослых животных. Двоих хвостатых «сидельцев» удалось вытащить, еще трое остались в заточении.

После обнародования резонансной ситуации в СМИ информацию подтвердили в полиции.

- Участковый проводит проверку по обоим случаям. Люди опрашиваются. Он выходил на место происшествия, посмотрел, что для котят есть выход, закрыто не наглухо, кроме того, есть водосточная труба, по которой можно выйти на улицу. Да закрывали подвал коммунальщики по жалобе гражданки с первого этажа. Ей не нравится, что у нее под окнами валяются кости, да отбросы. Пока разбираемся, еще не ясно будут ли возбуждаться уголовные дела, - сообщили в пресс-службе ведомства.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Как помочь бездомным животным?

Власти должны выстроить грамотную систему работы службы защиты животных по стерилизации, устройству в приюты и в хорошие руки. И заниматься чипированием, отловом, кастрацией надо не только накануне чемпионата мира по футболу. По первому направлению спасения и регуляции популяции уличных котов уже многие годы работает кандидат биологических наук Марина Кириличева, причем безвозмездно. С 90-х годов женщина собирает котов со всей округи, делает им прививки, привозит на стерилизацию и кастрацию. Но один в поле не воин, сил у добровольцев недостаточно.

- Положение ненормальное. Выделяются из бюджета огромные средства - порядка 6 миллионов рублей в год - одной организации. Сотрудники этой организации должны выезжать на место, забирать бездомных кошек и собак, стерилизовать, пристраивать. Но они выбрали странную позицию, что люди сами обязаны отлавливать и решать все проблемы. Причем «зоозащитники» ставят условия, соберите, к примеру 30 кошек, тогда заберем. Раньше деньги за стерилизацию получали несколько ветеринарных клиник на договорных условиях. Были квоты на отлов. Характер работы - выездной. Стерилизовали в клиниках на улице Катина или в Большом Исаково по договорам. Деньги надо выделять под контролем, по договорам с ветклиниками. А пока же бабушки и дедушки, любящие уличных животин везут их к ветеринарам и проводят операции за счет своей скудной пенсии. До них бюджетные деньги не доходят.

Кстати, сейчас стерилизация кошки стоит в среднем 1200 рублей, кота - от 800 рублей.