Почему в Калининграде перестали забирать на переработку пластиковые бутылки

Как только 1 января этого года в Калининграде стартовала мусорная реформа, горожане принялись жаловаться на переполненные контейнеры по сбору ТБО и разбросанный по дворам хлам, растаскиваемый воронами и ветром. Примерно в то же время калининградцы заметили, что сетки под пластиковые бутылки, расставленные по некоторым контейнерным площадкам, тоже оказались переполненными. Пользователи соцсетей моментально обрушились с критикой и на «Региональный союз переработчиков отходов Калининградской области» (именно эта организация начинала в городе установку контейнеров под пэт-бутылки), и на тех, кто отказывается сминать пустую пластиковую тару, уменьшая ее объем.

Что же произошло? Председатель союза переработчиков Святослав Лавриненко пояснил, что сетки с пластиком к союзу переработчиков уже отношения не имеют, а бардак появился из-за ухода с рынка части транспортных компаний, занимавшихся вывозом бутылок.

История, по словам Лавриненко, началась не 1 января, а раньше – с июня прошлого года, с момента, когда был выбран единый оператор по обращению с отходами.

- В декабре прошлого года прошел конкурс по выбору транспортных компаний, - поясняет Лавриненко. - Выиграли этот конкурс всего четыре компании, и теперь они официально обслуживают все контейнерные площадки Калининграда. До этого у нас было 20-30 таких перевозчиков, заключавших договоры с управляющими компаниями и вывозивших коммунальные отходы.

Лавриненко напомнил, что первые 20 сеток под пэт-бутылки появились в Калининграде в 2012 году. На первых порах развитие проекта происходило за счет союза переработчиков, но потом к нему подключились сами перевозчики. Далее проект союза переработчиков по сбору бутылок в 2015 году был передан одному из калининградских бизнесменов.

- В городе начали появляться аналогичные контейнеры под пластик, уже не имеющие к нам отношения, - продолжает Лавриненко. – При этом, изначально в регионе было три игрока, которые собирали эти отходы, разделяли их на фракции и продавали в Литву (в Россию вывозить пластик стало не выгодно после того, как таможня увеличила пошлину). С этими тремя игроками наладили взаимодействие перевозчики, которые искали дополнительную экономику в вывозе мусора. Но после того, как их «отодвинули» вывозить пластик стало некому.

По словам председателя союза переработчиков, перевозчики, проигравшие конкурс по вывозу отходов, перестали заниматься и вывозом пэт-бутылок, так как это стало им не выгодно.

- Сейчас мы видим такую картину, что где-то сетки под пластик просто брошены, где-то их просто убрали с контейнерных площадок, а где-то процесс идет, но с большими задержками. Продолжают вывозить пластик перевозчики, устроившиеся на субподряд к компаниям, прошедшим на рынок по конкурсу.

- Почему вы все-таки не стали продолжать заниматься вывозом и переработкой пластика?

- У нас была другая цель – нужно было показать, что раздельный сбор и переработка - это не только нужно, но и возможно. Почти три года мы работали себе в убыток, нанимая транспорт для вывоза этих отходов. Зарабатывали мы на другом: на производстве строительных материалов и переработке нефтешламов (специальные смеси, продукт переработки нефтепродуктов - Ред.). Тем более, мы увидели, что нашу идею подхватили и транспортные компании, и калининградцы. Система была до 1 января этого года довольно устойчивой.

- В чем тогда решение проблемы сегодня?

- Мы продолжаем настаивать на раздельном сборе мусора на два контейнера. Наш регион ведь включали в пилотный проект по раздельному сбору, но наши власти почему-то от этого проекта отказались. Зато в этом проекте сегодня участвует Московская область, - ответил Лавриненко.