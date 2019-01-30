Птицы не продержались бы и пары дней: калининградцы спасли лебедей, замерзающих в Пятидорожном

Историю о том, что в районе поселка Пятидорожное под Калининградом замерзают лебеди, еще в понедельник рассказали рыбаки. Местный водоем манит мужиков щучками и жирными окунями. А вот лебеди, живущие на озере бедствовали – обессиленные они подползали к людям и просили есть. Мужики рассказали, что видели уже несколько мертвых птиц.

Волонтеры из приюта для диких животных «Клюквенное» приняли решение спасать длинношеих. На призыв помочь лебедям откликнулись 11 человек. На пяти машинах из Калининграда они выдвинулись в Пятидорожное, взяв с собой все необходимое для ловли лебедей: веревки, сети, простыни и детские люльки-переноски для того, чтобы сажать туда пойманных птиц. По пути в магазине зоозащитники купили белый хлеб.

- На месте мы разделились на группы, и пошли в разные стороны в поисках лебедей. Первых двух взяли совсем без труда, прижали их к зарослям сухого тростника и сразу поймали, - рассказывают участники спецоперации. - Эти малыши были невесомы! Если в них есть 3 кг веса, то это счастье... Кости, одни кости и перья. Бедняги не сопротивлялись и почти не издавали звуков.

Пока первых лебедей относили греться в машину, поступила информация о других птицах. Четыре изможденных лебедя плавали в большой полынье, рядом с которой лежали разодранные трупы еще шести лебедей.

Интересно, что одного лебедя удалось буквально спасать из рук, точнее из ног рыболовов.

- Этого лебедя пленили рыбаки, да именно пленили! Удалось отнять. Птица подошла к рыбакам просить еды и от бессилия просто рухнула около их ног. Чтобы лебедь не ушел, они привязали к его лапе веревку, а другой конец к своим ногам, - рассказывают волонтеры. И когда рыбаки не хотели почему-то отдавать птицу, им сказали, что лебедей ловят для того, чтобы спасти и увезти в приют. Также добавили, что за вред лебедю рыбакам грозит статья и наказание. Только после этого, испугавшись, мужики отдали лебедя.

На призыв помочь лебедям откликнулись 11 человек. Фото - приют-передержку «Клюквенное».Фото: vk.com

В итоге волонтеры увезли с собой семь обессиленных лебедей: четырех серых и трех белых. По словам участников спасательной операции, птицы были настолько истощены, что не продержались бы и пары дней на морозе без еды.

Все спасенные птицы помещены в приют-передержку «Клюквенное» на карантин. Там им всем дали препараты от паразитов, обработали от пероедов, которыми были заражены бедолаги.

А работники приюта благодарят за помощь калининградцев, которые промочили ноги. Устали, но сделали доброе дело: Артура Сагаева, Ирину Шебеду, Влада Козлова, Татьяну Гончаренко, Антонину Колесник, Ирину Эрдели, Юрия и Юлию Кобылиных, Ольгу Маринову и Анжелу Никинину.

И у вас есть возможность помочь. В приюте сейчас содержится четыре десятка лебедей и множество уток, которые нуждаются в корме. Необходимо порядка 200 кг кормов. В приоритете комбикорм для уток и гусей, геркулес, ячка, пшеничка, перловка.

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