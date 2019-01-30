В Калининграде «заминировали» торговые центры и больницы: что происходит?

В среду волна ложных заминирований докатилась до Калининграда. Еще до обеда поступила информация о том, что эвакуированы посетители торгового центра "Мега" на улице Уральской. Затем та же участь постигла торговый центр "Балтийская галерея" в микрорайоне Сельма.

- Нам ничего не говорили, что происходит, просто настойчиво просили покинуть помещения, - рассказала одна из посетительниц торгового центра.

В управлении МЧС России по Калининградской области сообщили, что учений в "Меге" не проводили. И это странно. Потому что одна из работниц торгового центра в соцсети "Вконтакте" рассказал, что еще за неделю до сегодняшнего инцидента им сообщили, что будут проводится противопожарные маневры и будет массовая эвакуация. Кто именно сообщил, девушка не пояснила.

Чуть позже появилась информация, что нечто похожее на заминирование происходит в калининградских больницах. Позже мы узнали, что руководство четырех медучреждений области получили звонки с информацией о заминировании (она оказалась ложной). Так, корреспондент "КП" Надежда Ржевская сообщила, что не пускают в Центральную городскую больницу Калининграда.

- Пришла к доктору в ЦГКБ на Летнюю, не пускают людей в больницу, антитеррор по всей стране, - сказала Надежда Ржевская, пояснив, что в больнице проходят учения специальных служб.

Позже руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал подробнее, что происходит:

- Да, действительно поступило несколько угроз о минировании. Мы с уверенностью можем сказать, что было четыре угрозы в адрес учреждений здравоохранения. Эвакуацию провели в поликлинике на Летней. Остальные учреждения работают в штатном режиме, но их обследовала кинологическая служба и другие профильные подразделения. Можно сказать, что ни один из случаев не подтвердился – угрозы были ложными. Мы же призываем население Калининградской области не поддаваться панике. Также мы напоминаем, что угроза минирования – это уголовно наказуемое преступление. Что касается звонков в торговые центры, то нам известно только про «Мегу». В другие учреждения социальной сферы угроз не поступало.