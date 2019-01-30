В поисках хозяина черный лабрадор путешествует на рельсобусе из Гурьевска в Калининград и обратно

В среду утром пассажиры утреннего рельсобуса Гурьевск - Калининград заметили крупную черную собаку с ошейником и поразительно добрыми глазами. Лабрадор суетливо сновал по платформе, принюхивался, словно искал хозяина. Не нашел. Потому что, когда подошел рельсобус, пес ловко взобрался в вагон и отправился в Калининград.

- Стойте, стойте! - закричала одна из пассажирок. - У нас же дети, а тут собака. Нажмите кто-нибудь стоп-кран.

Но никто не нажал, и лабрадор, свернувшись калачиком в углу вагона, продолжил путешествие. Вышел вместе с основным потоком пассажиров на Северном вокзале. Утром в среду его видели на Советском проспекте, возле здания Управления МВД России по Калининградской области. Дальше следы собаки теряются...

Позже выяснилось, что это была вторая попытка у лабрадора добраться до Калининграда. Он пытался доехать на раннем рейсе, но выскочил на станции "Кутузово", однако сердобольные пассажиры на другом поезде отправили его обратно в Гурьевск. Но в Калининград пес все-таки добрался.

Как сообщили "Комсомолке" очевидцы, днем собаку видели на улице А. Невского в районе перекрестка с улицей Курортной.

Если вам что-то известно о собаке, звоните в редакцию "КП": (4012) 310-350. Известно еще, что во вторник вечером лабрадора видели возле старой гурьевской школы на улице Фабричной.