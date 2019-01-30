Министр экологии Олег Ступин: Мы готовы поддержать тех, кто займется раздельным сбором отходов в Калининграде

«Комсомолка» уже сообщала, что с 1 января в Калининграде начались проблемы с вывозом пэт-бутылок с контейнерных площадок. Как заявил министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин, сегодня этой сферой деятельности продолжает заниматься как минимум один перевозчик.

- Да, процесс пока идет медленнее, но пластиковые бутылки он продолжает вывозить, - заявил Ступин.

При этом министр пояснил, что правительство области поддержит тех, кто готов занять место ушедших с рынка перевозчиков.

- Когда собирается отдельный вид отходов – это не относится к твердым коммунальным отходам, поэтому региональный оператор на сегодняшний день за тариф, выставленный населению, этим заниматься не имеет права, - заметил Ступин. - Но мы и дальше планируем развивать эту идею по раздельному сбору и, в частности, по сбору пэт-бутылок, также мы поддержим тех, кто подхватит инициативу ушедших перевозчиков. Это могут быть новые перевозчики, которые выиграли конкурс по вывозу ТКО (это будет их дополнительным видом деятельности). Либо мы готовы оказать поддержку тем, кто внесет предложение, чтобы эту тему дальше развивать.

- Какого рода поддержку вы готовы предоставить?

- Мы можем давать гранты на закупку контейнеров. Можно также заключить соглашение с региональным оператором о совместной деятельности в этой сфере. Все будет зависеть от масштаба. Пэт – это уже сырье, которое можно сдавать в переработку, на этом можно заработать.

- А если у кого-то из тех же перевозчиков появится инициатива по установке контейнеров под бумагу и картон?

- Мы тоже готовы помогать. Но эта инициатива не должна быть локальной, она должна работать в масштабах Калининграда. Иначе это хобби, скорее. В любом случае, мы поддерживаем все инициативы населения, связанные с раздельным сбором отдельных видов отходов, таких как стекло, бумага, пэт. Этим могут заниматься и управляющие компании самостоятельно, и перевозчики, готовые заниматься этим бизнесом. Но параллельно нужно развивать систему сортировки на сортировочных комплексах. Без этого система не заработает.