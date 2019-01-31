Старейший болельщик «Балтики»: «Пацаном я стрелял во вратаря соперников на стадионе»

Анатолий Сыров – болельщик с 66-летним стажем, за калининградской «Балтикой» следит с момента ее основания, то есть с 1954 года.

- Папа обычно сидел на Северной трибуне. Точнее, как таковой трибуны тогда еще не было. Вместо нее – несколько рядов деревянных скамеечек, сзади – металлическая сетка, огораживающая территорию. А я был тогда шестилетним пацаном, и смотрел матчи, забравшись на молодое дерево. Беговых дорожек тоже не было, поле огораживал деревянный штакетник. Хорошо помню, как мы, мальчишки, находясь за воротами, цепляли резинки на пальцы и стреляли во вратаря команды гостей металлическими скобочками.

По словам Анатолия, иногда за такое хулиганство прямо во время матча, от рассерженного голкипера доставалось по шее.

- Пока игроки где-то вдалеке атаковали наши ворота, вратарь соперника был свободен. Выскочит на мгновение за пределы поля, да как даст нам! – улыбается болельщик.

Кстати, то дерево, на котором сидел юный Толя Сыров, растет и сейчас – неподалеку от световой опоры. Анатолий застал еще период, когда «Балтика» называлась «Пищевик» - было это до 1958 года.

- Южная трибуна ведь осталась нам еще от немцев. Но народ валил на стадион толпами, позарез нужны были дополнительные сидячие места. Помню, как начали строить Северную трибуну – завозили грунт и битый кирпич со свалок города. Я на этом кирпиче сидел и смотрел футбол. Уже потом, когда вырос, стал обживать Южную трибуну – как сейчас помню, сидел в секторе №9. Ну а когда сын у меня родился, ходил на стадион с коляской, показывал ему игроков.

Тогдашние аншлаги на «Балтике» - одно из главных воспоминаний болельщика-ветерана. Развлечений в советские годы было не так уж много, и каждый футбольный матч превращался в настоящий народный праздник. Попасть на стадион было непросто, очередь за билетами выстраивалась до самого фонтана перед входом.

Наш герой больше 12 лет отходил в море на рыболовном судне – было это в 70-х годах. Но даже находясь за пределами Калининграда, следил за игрой балтийцев.

- С ребятами договаривался, мне давали позвонить домой из радиорубки. Первый вопрос о здоровье, второй: «Как сыграла «Балтика?» Моя обязанность была зарабатывать в море деньги. А у супруги был строгий наказ присылать мне прямо на пароход по почте программки, газетные вырезки с репортажами о прошедших матчах. Так что, и в Анголе, и в Канаде я продолжал болеть за «Балтику». Ну а когда из рейса возвращался, непременно отправлялись на стадион. Победы любимой команды мы – болельщики отмечали в ресторане «Балтика» или в кафе «Сказка».

Золотыми временами калининградского клуба Анатолий называет три сезона в Высшей лиге, куда «Балтика» пробилась в 1995 году, под руководством заслуженного тренера Украины Леонида Ткаченко.

- Болельщиков на трибунах опять было море, даже в проходах сидели. И даже когда «Балтика» уже шла на вылет, продолжали ходить. И атмосфера была особенная: друзья, пирожки с ливером, орешки, семечки, мороженое. Сейчас такого нет. Даже болеют по-другому.

Нынешнее положение «Балтики» Анатолия Сырова ужасно расстраивает.

- Чехарда. Непонятно, что хотят руководители! – вздыхает он. – Как будем доигрывать? Нужно обновиться, набрать молодежь 17-20 лет из Калининграда и области. Пусть набивают шишки. Сейчас самое время возрождаться.