История, которая никому не нужна: в Черняховском районе из десятков школьных музеев осталось только три

Первое, что ищет любознательный турист, приезжающий в незнакомую местность, – это музей. А турист, имеющий уже некоторый опыт путешествий по России, всегда знает, что если в населенном пункте отдельного музея нет, то он обязательно есть в местном ДК или в школе. Еще несколько лет назад в Калининградской области так и было: школы соревновались друг с другом, устраивая выставки и краеведческие исследования, собирая информацию об истории населенных пунктов и об их жителях. Но укрупнение школ привело к тому, что экспозиции, организованные учениками, сохранили лишь редкие энтузиасты. Но и они, как известно, не будут жить вечно. Проблема в том, что на смену школьным музеям ничего не приходит, и принимать собранный материал, зачастую очень интересный и ценный, никто уже не будет. Недавно корреспондент «Комсомолки» побывал в поселке Загорское Черняховского района, где на музей, организованный когда-то на базе местной школы, уже невозможно смотреть без слез.

Дыра в потолке и пустые витрины

Формировать музей в Загорском начали школьники. Они собирали информацию и экспонаты в течение нескольких лет, но потом, как и везде по Калининградской области, началась программа оптимизации школ: учебное заведение расформировали, а школьников отправили учиться в соседний поселок Привольное. В течение некоторого времени в кирпичном немецком здании просуществовала начальная школа, но и ее потом закрыли, оставив поселку только библиотеку, баню и клуб.

Если в клубе, размещенном в одноэтажном бывшем пасторском доме потолок из-за прогнившей балки еще только грозится рухнуть, то в библиотеке одна дыра в потолке уже имеется. Батареи в здании тоже не греют, и библиотекарь Ираида Черныш, на плечи которой легло поддержание видимости благополучия, отапливает комнатушку с книгами электрическим обогревателем.

Школьный музей в поселке Загорское.Фото: Иван МАРКОВ

- Да, музей у нас есть, - говорит Черныш, - но мне его и показывать вам как-то стыдно. Основную часть экспонатов я уже домой перенесла, и осталось либо что-то крупногабаритное, либо то, что сгнить не может.

За дверью музея действительно страшно. Сырые стены с отклеившимися обоями покрыты грибком, на витринах – отсыревшие фотографии жителей поселка и вырезки из советских газет, рассказывающие об их достижениях. На полу – прялки, утюги, швейные машинки и прочая утварь минувших лет, а в углу стоят знамена, которыми награждался местный колхоз-передовик.

- У нас тут переселенцы, в основном, из Курской области, поэтому я оттуда для нашего музея в свое время деревянную ступу привезла, чтобы детям показывать, как крестьяне раньше зерно разминали, - стесняясь, говорит Ираида Черныш. – А вот тут я кабинетик себе хотела сделать, но после того, как потолок рухнул, передумала.

- Ценные экспонаты успели спасти? – спрашиваю.

- Да, у меня тут есть ордена и медали времен Великой Отечественной войны были, из довоенной экспозиции – несколько значков, монеты немецкие. Но самое главное – у меня собрана информация по бойцам, погибшим в этой местности и похороненным в нашей братской могиле, материал по ветеранам, жившим в нашем поселке, а также – рассказы и фотографии первых переселенцев, приехавших сюда в конце сороковых годов, их переселенческие билеты и прочие документы, - отвечает библиотекарь.

"Да, музей у нас есть, но мне его и показывать вам как-то стыдно", - говорит Ираида Черныш.Фото: Иван МАРКОВ

Музей некому передать

Главная проблема – передать многолетние наработки абсолютно некому.

- Я бы давно уже спокойно на пенсии сидела, я там и так уже 6 лет, но у меня душа болит, что это все рухнет, и пропадет. Но на мое место никто идти не хочет, потому что помещение не отапливается, а за полставки я всего 4 тысячи рублей получаю.

- В другой музей передать экспонаты не хотите? В Черняховск, например?

- Знаете, хочется, чтобы тут тоже было какое-то место притяжения, - отвечает библиотекарь. – Здесь же своя история есть, туристы приезжают к нам из-за кирхи, которая не только хорошо сохранилась, но еще и действует сегодня как православный храм. Пусть бы они и в музей заходили. Главное – крышу отремонтировать и снова здание начать отапливать, а дальше уже попроще будет.

Переживает Ираида Черныш не только из-за сохранности экспонатов и библиотечных книг. По ее словам, здание библиотеки, в которой до войны у немцев располагалась школа, образует вместе с кирхой и домиком пастора единый архитектурный ансамбль. И если власти откажутся от ремонта библиотеки и забросят его, то смотреть в Загорском будет не на что.

Замначальника управления культуры Черняховского городского округа Игорь Ерофеев, с которым удалось пообщаться корреспондентам «Комсомолки», сообщил, что с ситуацией знаком. Более того, по его словам, этот случай нельзя назвать уникальным.

- Дело в том, что проблема действительно системная и массовая. У нас не выработано юридических механизмов передачи таких музеев кому бы то ни было, - говорит Ерофеев. – Подобная ситуация была с музеем поселка Калужское, когда там расформировали школу. В итоге многие ценности из музея пропали, а остатки экспонатов были переданы в местную библиотеку на базе ДК, где им уже не уделяется должного внимания.

Один из экспонатов музея в Загорском.Фото: Иван МАРКОВ

Закрылся именной музей в честь погибшего артиллериста

Особое отношение к истории закрытия школьного музея в Загорском и у педагога гимназии №2 города Черняховска Андрея Кленового (он же создатель и руководитель молодежного историко-краеведческого общества «Белый ворон»). Дело в том, что Кленовый долгое время работал учителем привольненской школы, в которую и перевели учеников из закрывшейся школы в Загорском, и водил детей в пешие походы через этот поселок.

- Если еще 10 лет назад мы с ребятами проходили по области, и можно было зайти в любую школу или библиотеку, и везде были собраны какие-то краеведческие материалы, то сейчас постоянно что-то закрывается, - говорит Кленовый. - Финансирования у музеев нет, люди, которые были инициаторами этих музеев, умирают, а прийти им на смену никто не может. Вот взять, например, поселок Калужское. А там ведь вообще именной музей на базе школы был, назван он был в честь Николая Крюкова (Николай Крюков был командиром взвода батареи 45-миллиметровых пушек в 18-й гвардейской Инстербургской Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, погиб в бою во время взятия поселка – Ред.). Раньше музей был к школе приписан, а потом школу реорганизовали, далее здание разобрали, а остатки экспозиции перевезли в библиотеку, где ее никто не поддерживает ни на уровне администрации, ни с помощью грантов.

- Какой выход видите из ситуации?

- В школы обязательно необходимо возвращать комнаты боевой славы, это должно быть одной из обязанностей руководства школы.

- А если школа закрывается?

- Если закрывается, музей обязательно нужно переносить в школы, которые рядом расположены. У нас сейчас как раз возникли разногласия в Калужском. Когда школа закрывалась, и дети переходили в привольненскую школу, музей переносить в другой поселок отказались. Создатели музея понадеялись на то, что им удастся его отстоять. Этого не произошло. Но с другой стороны, когда привольненской школе пришлось принимать больше детей, ей понадобились помещения, и там музей тоже закрылся.

По словам Кленового, еще в 90-е годы музеи были в каждой сельской школе Черняховского района, а сегодня в округе всего три школьных музея: в гимназии №2 города Черняховска, в седьмом лицее и в поселке Свобода. Кстати, закрылся школьный музей и в поселке Междуречье, рядом с которым прошло Гросс-Егерсдорфское сражение, в котором русская армия разгромила пруссаков.

Увы, но слава русского оружия, получается, никому не интересна.