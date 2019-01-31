2019-01-31T13:28:33+03:00
Здоровье

В Литве уже восемь человек умерли от гриппа: грозит ли эпидемия Калининграду?

Отвечаем на самые распространенные вопросы
Надежда РЖЕВСКАЯОльга ГОНЧАРОВА
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Пока в Калининграде эпидемия гриппа не объявлена. Что будет завтра?Пока в Калининграде эпидемия гриппа не объявлена. Что будет завтра?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Литве уже эпидемия

К Калининградской области приближается грипп. Наш коллега, работающий в Литве, Михаил Киселев сегодня рассказал «Комсомолке», что, по последним официальным данным, в соседней республике в настоящий момент зарегистрировано 8 смертей от гриппа. Порядка 300 человек госпитализированы.

- И оба моих ребенка срубились, - признался Мизаил. - Старший вчера с +40.2, младший сегодня с 38.6. В трети самоуправлений объявлена официальная эпидемия.

Как сообщают литовские СМИ, эпидемия уже объявлена в Пренайском, Укмергском, Игналинском, Кедайнском, Йонавском и Тракайском районах, а также в Паневежском и Каунасском муниципалитетах и в Электренае. В среду к списку городов присоединился Вильнюс. На прошлой неделе общий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 155,6 случая на десять тысяч человек.

К концу прошлой недели в Литве с гриппом были госпитализированы 252 человека, среди них 32 ребенка в возрасте до двух лет, 113 детей в возрасте от двух до 17 лет и 107 взрослых.

Кто гриппует – прививки не делал

Еще в ноябре прошлого года в эфире радио «Комсомольская правда - Калининград» главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура заявила, что эпидемию гриппа «ждем после новогодних каникул». Как показала жизнь, правда в этих словах есть. Потому что уже в середине января, судя по сводкам регионального управления Роспотребнадзора, в общем пейзаже вирусов появились вирусы гриппа. И за последние дни ситуация с заболеванием стала явно усугубляться.

Вот последние данные от санитарных врачей.

- За неделю с 21 по 27 января 2019 года в целом по Калининградской области интенсивный показатель заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями составил по совокупному населению 49,8 на 10 тысяч, что ниже эпидемического порогового уровня на 24,1%. Эпидемические пороги не превышены ни в одной из возрастных групп. За медицинской помощью с симптомами заболевания обратились 4908 человек, в том числе 3084 ребенка в возрасте до 14 лет. Общее число обратившихся в сравнении с предыдущей неделей увеличилось на 24,1%, - говорится в сообщении.

А по Калининграду данные такие. Число обратившихся за медицинской помощью - 3130 человек. Уровень заболеваемости 68,1 на 10 тысяч населения, что ниже порогового уровня 31,2%. Эпидемические пороги не превышены ни в одной из возрастных групп.

С диагнозами респираторно-вирусная инфекция и грипп в инфекционные стационары госпитализировано 35 человек, в том числе 27 детей в возрасте до 14 лет.

- С диагностической целью обследовано 134 человека, у 78 лабораторно подтверждена этиология заболевания, - говорят санитарные врачи. - В пейзаже циркулирующих вирусов продолжает возрастать доля вирусов гриппа, по итогам недели она составила 50%. Лабораторно подтверждено 39 случаев гриппа A. Все заболевшие гриппом ранее прививки против гриппа не получали.

Что нас может защитить?

Как объясняют врачи, защитить от эпидемии может коллективный иммунитет. По данным регионального минздрава, в ноябре 2018 года в Калининрадской области было привито от гриппа порядка 43% населения. По оценкам экспертов, когда охват вакцинацией достигает таких показателей, можно говорить о коллективном иммунитете, о надежном щите. В прошлом году, коллетвиный иммунитет был примерно таким же, и говорят, это спасло нас от эпидемии.

Но уповать только на этот способ защиты мало. Пора вспомнить правила, которые касаются каждого. Итак, чтобы не заболеть гриппом, врачи рекомендуют как можно чаще мыть руки, избегать контакта с больными, находиться в хорошо вентилируемых помещениях, больше бывать на свежем воздухе, отказаться от посещений массовых мероприятий. В случае заражения необходимо сразу обратиться за медицинской помощью. Никакого самолечения!

Закрывают ли школы в Калининграде?

С целью ограничения распространения инфекции (речь идет не только о гриппе, но и острых респираторных вирусных инфекциях) временно приостановлены занятия в 14 классах школ (в школе № 13 Калининграда, кадетском корпусе Андрея Первозванного и в одной группе детского сада Гурьевска).

Когда по правилам объявляют эпидемию?

Эпидемию объявляют, когда уровень заболеваемости составляет не менее 100 случаев на десять тысяч человек и число госпитализаций составляет около 30 процентов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Три человека госпитализированы с тяжелой формой гриппа

В Калининграде в стационары госпитализированы три человека с тяжелой формой гриппа А. Об этом сообщил Главный внештатный инфекционист Игорь Иванов.

29 января шестилетняя девочка доставлена в реанимацию инфекционной больницы. Два пациента в крайне тяжелом состоянии лежат в областной клинической больнице. Врачи напоминают, что нередко у людей со сниженным иммунитетом, с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, при диабете, ожирении и других, грипп дает тяжелейшие осложнения, заканчивающиеся летальным исходом. В группе риска маленькие дети, беременные женщины и старики.

Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора на прошлой неделе госпитализировано 35 человек, из них 27 детей до 14 лет. В Калининграде в больницы попали 26 заболевших, в том числе 20 детей до 14 лет. В пейзаже циркулирующих вирусов продолжает возрастать доля вирусов гриппа, она составила 50 процента. Лабораторно подтверждено 39 случаев гриппа A.

ИСТОЧНИК KP.RU

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