Сказка со счастливым концом: лабрадор-путешественник из Гурьевска нашел нового хозяина

Эта история началась в среду утром, когда пассажиры утреннего рельсобуса Гурьевск - Калининград заметили на перроне большую черную собаку с ошейником. Лабрадор суетливо сновал по платформе, принюхивался, словно искал хозяина. Не нашел. А когда подошел рельсобус, пес ловко запрыгнул в вагон и отправился в Калининград.

Пассажиров собака не кусала и вообще никакого неудобства не доставляла. Свернувшись

калачиком в углу вагона, доехала до Северного вокзала и вышла с потоком пассажиров.

В тот день песика видели на Советском проспекте и улице Курортной.

А еще оказалось, что в Гурьевске собаку знают. Как рассказали очевидцы, в течение нескольких дней она жила на территории птицефабрики, где ее подкармливали и даже успели назвать Чернушкой. Потом она убежала, как раз в сторону железнодорожной станции, видно, задумав, большое путешествие.

В среду наша знакомая собака была замечена уже на набережной Трибуца. Там забежала в двери первой детской поликлиники.

- Зашла к нам, виляла хвостиком. Просила еды. А где мы корм возьмем? Накормили тем, что сами взяли из дома на обед. Собачка съела хлеб, сосиску, сыр и даже тушеную капусту, выпила две миски воды, - рассказала «Комсомолке» Татьяна, которая работает в поликлинике в картотеке.

После плотного обеда Чернушка улеглась у батареи и крепко уснула. А работники поликлиники ее сфотографировали и выложили снимки в соцсеть в группу, посвященной поиску потерявшихся животных. Мол, ищем хозяина.

И, что удивительно, владелец собаки нашелся сразу. Калининградец Константин признал в потеряшке своего пса Уголька, которого он искал уже больше недели. Радостный он приехал в поликлинику, но, как оказалось, торопился зря.

- Это сука, а у меня кобель был, - развел руками Константин и принялся гладить собаку. – Хорошая, хорошая. Куда же ты теперь? Поехали со мной.

Костя взял Чернушку на руки и отнес в машину.

- Я привез ее к себе, у меня загородный дом, пусть живет, - сказал Константин «Комсомолке». – Сначала собака робела, была напугана. А потом отошла. Поела, мы с ней погуляли. По характеру она очень спокойная, ласковая, любит, когда ее гладят. Видно, что домашняя, в квартире у кого-то жила. Вот как получилось – искал я своего Уголька, а нашел эту красавицу. Очень уж она на него похожа.

- А если Уголек все же найдется? – спрашиваем.

- Значит, у меня будут жить две собаки. Места на всех хватит! Я их не в будке на улице, а в доме держать буду. А если прежний хозяин этой собачки откликнется, то отдам ее, конечно. Но при одном условии – если собака ему действительно нужна и он о ней будет заботиться. Если же нет, то у меня останется.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В поисках хозяина черный лабрадор путешествует на рельсобусе из Гурьевска в Калининград и обратно

В среду утром пассажиры утреннего рельсобуса Гурьевск - Калининград заметили крупную черную собаку с ошейником и поразительно добрыми глазами. Лабрадор суетливо сновал по платформе, принюхивался, словно искал хозяина. Не нашел. Потому что, когда подошел рельсобус, пес ловко взобрался в вагон и отправился в Калининград (читайте далее).