2019-01-31T17:29:16+03:00
Туризм

Счастье было недолгим: рейсов из Калининграда в Рим и Париж летом не будет

Популярных городов Европы нет в расписании аэропорта "Храброво" на туристический сезон
Алексей ДЕНИСЕНКОВРедактор КП-Калининград
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Вылет в Рим для калининградцев откладывается на неопределенное время.Вылет в Рим для калининградцев откладывается на неопределенное время.Фото: Александр КАТЕРУША
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Авиакомпания "Победа" попала в зону турбулентности. Не успели в Калининграде обрадоваться, что весной и летом смогут летать в Париж по бюджетным тарифам, как выяснилось, что никакого Парижа не будет. Не успели калининградцы насладиться Римом и как следует изучить Вечный город, как выяснилось, что летом и Рима не будет. Полетали и будет. Комментарий "Победы" восхищает своей содержательностью: рейсов в Рим нет в летнем расписании 2019 года. И всё. С Парижем примерно такая же песня, Париж, возможно, появится только осенью. И то не факт. Что интересно, обоснований этим решениям не приводится. Думайте, что хотите. Как говорится, захотел - дал, захотел - забрал.

Возможно, дело тут не в "Победе", а в Росавиации, которая никак не может дать нужный допуск, но страдает в первую очередь (кроме нас с вами, разумеется) "Победа". Прежде всего своей репутацией. Ведь тот, кто планировал воспользоваться услугами авиакомпании этой весной или летом и остался в итоге у разбитого корыта, вряд ли в следующий раз захочет иметь с ней дело. А вдруг снова отменит? Согласитесь, как то совершенно несерьезно играть таким образом с расписанием. Хочется постоянства. А что касается допусков-недопусков и волевых решений Росавиации, то может быть, и в этом дело. А, может быть, не в этом: в сети высказываются предположения, что главная причина "закрытия" римского направления - в экономике самой авиакомпании. Мол, "Победе" не очень выгодно летать из Калининграда в столицу Италии. Нет нужного уровня заполняемости рейсов. Но утверждать мы этого не можем за отсутствием исчерпывающих комментариев.

Еще один крайне неприятный момент, который вскрывает ситуация с Римом и Парижем, - это очередной провал строительства хаба в аэропорту "Храброво". Казалось, вот хорошая схема. Рейс из Москвы. Самолет попутно забирает пассажиров из Калининграда, летит дальше. Апеннины. Красота. Хотелось бы больше таких рейсов - в Париж, Лондон, Барселону. Но, похоже, нет, идея хаба снова откладывается до лучших времен, отодвигается в туманное будущее, как и красивая идея Калининграда как "мостика между Востоком и Западом". Мечтать не вредно, вредно не мечтать. Зато в расписании будут Казань, Липецк, Калуга. Тоже хлеб, хоть и не хаб.

И все-таки Калининград в силу своей географии в более выигрышном положении, чем другие города России, даже в более выигрышном, чем Москва, где также закрылись некоторые европейские рейсы. У нас есть Гданьск. 120 километров и ты в комфортабельном аэропорту имени Леха Валенсы. Летишь оттуда в популярные туристические города Европы. Да и не только Гданьск. 300 километров и ты в варшавском аэропорту Модлин. Там еще более широкая линейка полетов.

Да, дороже, да, приходится тратить время и нервы на границу. Но хоть так. При этом западные лоукостеры получают вполне себе российские деньги. И получается, что мы помогаем польским аэропортам, а также вкладываем свою копеечку в развитие и так не бедных авиакомпаний "Виззейр" или "Райнэйр".

Пусть будет так, если отечественная "Победа" отвернулась от калининградцев.

КСТАТИ

Стоимость полетов из аэропорта Гданьска в мае этого года (в один конец)*

Барселона - 3000 руб.

Милан - 1100 руб.

Лондон - 1400 руб.

Мальта - 2000 руб.

Афины - 2900 руб.

* - минимальные цены в произвольные майские даты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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