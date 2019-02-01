Иммунитет можно настроить: онкологи из США рассказали о революционной методике борьбы с раком

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. В БФУ имени Канта побывали ученые-медики из Медицинского центра университета Вандербилт (США) Сергей и Татьяна Новицкие. В интервью kantiana.ru исследователи рассказали о важности профилактических мероприятий в борьбе с онкофобией. «Комсомолка» публикует самые яркие моменты встречи.

Наука дает отсрочку

- Помню, в Сибирском государственном медицинском университете (Томск) у нас был курс по иммунологии, и нам преподаватель сказал, что все мы в итоге умираем от рака, потому что клетки перестают контролировать свой рост, - рассказал Сергей Новицкий. - Я согласен в какой-то мере с этим, но наша задача состоит в том, чтобы отсрочить возникновения рака как можно дольше или вылечить его.

- Развитие рака на сегодняшний момент может считаться естественным концом жизни человека, - продолжает мысль Татьяна Новицкая. - Это связано с тем, что большинство заболеваний мы научились контролировать. Существует даже мнение, что люди, умирающие по другим причинам, например, из-за сердечнососудистых или инфекционных заболеваний, просто не дожили до своего рака. И смертность от этих заболеваний в наши дни снижена благодаря эффективным терапевтическим мероприятиям, профилактической работе, развитию и внедрению которых предшествовала направленная научная работа врачей, фармакологов и ученых.

С другой стороны, работа по изучению рака далека от завершения. Это связано с тем, что онкологические заболевания очень разнообразны. Причины, течение болезни и исход определяются не только типом рака, но и состоянием организма, в котором болезнь развивается. Представьте себе, насколько мы все различаемся между собой - настолько и рак будет различаться в зависимости от индивидуального сочетания многообразия факторов.

Сергей Новицкий.Фото: БФУ им. И. Канта

О мифах и математике

- Сейчас все вокруг говорят, что онкологии стало больше, - отмечает Сергей. - Но это не совсем так. Несказанно улучшилась диагностика, позволяющая поставить диагноз на более ранних сроках. В результате продолжительность жизни с этим диагнозом увеличилась по сравнению со статистикой сорокалетней давности.

Все свои силы и время мы тратим на то, чтобы обнаружить и систематизировать максимальное количество факторов возникновения рака и предугадать с применением математических моделей, какой риск развития осложнений (прогрессия, метастазы, рецидив) онкологического заболевания у конкретного пациента. Например, считается, что рак легких возникает только у курильщиков. Но есть тип рака легких, которое возникает у тех, кто никогда в жизни не курил. Это подчеркивает, что количество типов и подтипов онкологических заболеваний колоссально.

А как в Америке?

- Ответственность каждого человека – это забота о своем здоровье, профилактика, - призывает Сергей Новицкий. - А уже при возникновении болезни ответственность разделяется с лечащем врачом. Для населения, равно как для врачей, должен быть создан соответствующий информационный портал, поддерживаемый государством. В США такой портал есть. Таким образом, пациент может сам ознакомиться с официальной и экспертной информацией про конкретное онкологическое заболевание, диагностику и лечение. Пациенту и врачу нужна информация, специфично подобранная под признаки конкретного онкологического заболевания для выявления лучшего метода лечения. Совсем неправильно, когда пациент начинает вычитывать из интернета личные мнения других пациентов или их знакомых, которые понятия не имеют о прогнозе и рисках онкологической «ситуации», что только вредит лечению, подрывает эмоциональное состояние пациента.

О самых опасных видах

- Самый тяжело излечимый рак на сегодня - рак поджелудочной железы, - считает Сергей. - От момента проявления симптомов до летального исхода проходит очень короткое время и крайне сложно что-то сделать. Яркий пример можно привести с американским бизнесменом Стивом Джобсом, который несмотря на многомиллионное состояние и возможность лечения в самых лучших клиниках, к сожалению, умер от рака поджелудочной железы.

Рак кожи (меланома) – это очень агрессивная опухоль. Меланома рано дает метастазы, плохо поддается лечению, часто рецидивирует. Опасность состоит в том, что вылечить рак можно только на ранних стадиях. Поэтому наблюдение за своей кожей и обращение к врачу при обнаружении подозрительного образования поможет вам избежать развития этой патологии. И важно помнить, что при раке большую роль играет генетика. Если у родственников в семье был рак, значит нужно следить за собой более пристально.

Татьяна Новицкая.Фото: БФУ им. И. Канта

О лекарстве-спасителе

- Нобелевскую премию по медицине в 2018 году получили американец Джеймс Аллисон и японец Тасуку Хондзе за революционную методику иммунотерапии раковых заболеваний с использованием Т-клеток, - напоминает Сергей Новицкий. - Им удалось обнаружить, что иммунитет пациента можно «настроить» на борьбу с онкологическим заболеванием. Да, это помогает, но далеко не каждому онкологическому пациенту, по неизвестным к настоящему моменту причинам. Следует отметить, что этот способ также имеет множество побочных эффектов, с которыми также пытаются бороться. Шаг за шагом наука движется вперед в поисках «суперлекарства». Я верю, что мы его найдем. Но это не будет какой-то один препарат, побеждающий рак. Это будет комплексный подход к проблеме онкозаболеваний.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Сергей Новицкий, кандидат медицинских наук, доцент департамента медицины Медицинского Центра университета Вандербилт, является экспертом в области иммунологии рака, в частности, рака молочной и поджелудочной железы. Исследователь изучает роль аденозина и трансформирующего ростового фактора бета (TGF-beta) в развитии рака и метастазировании.

Татьяна Новицкая, кандидат медицинских наук, штатный научный сотрудник кафедры патологии, микробиологии и иммунологии и программы биологии рака Медицинского Центра Вандербилт, занимается разработкой новых технологий для поиска биомаркеров рака и имеет разносторонний опыт работы с другими патологиями, в частности, почечной и сердечной недостаточностью.