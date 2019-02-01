О чиновниках-коррупционерах, пытках в колониях и жадных бизнесменах: прокурор Калининградской области ответил на главные вопросы

Тысячи жалоб

- Сергей Николаевич за что отвечает прокуратура и по каким вопросам к вам могут обращаться люди?

- К нам можно обратиться по любому вопросу, связанному с нарушением прав и законных интересов граждан, а также за разъяснениями действующего законодательства. Мы даем консультации безвозмездно и стараемся оказать помощь гражданам по любому направлению нашей деятельности. К нам обращаются довольно часто. Так в 2018 году мы рассмотрели более 37 тысяч обращений граждан, многие калининградцы приходят на личный прием к прокурору. Ежедневно я рассматриваю жалобы, которые поступают на мое имя. Мы стараемся вникнуть в любую ситуацию и практически помочь. Чаще всего люди обращаются на незаконные действия при производстве следствия и дознания по уголовным делам, много обращений поступает по поводу нарушений закона в сфере ЖКХ. Сейчас активно идут жалобы по поводу уборки мусора, так как приступил к работе региональный оператор и есть сбои в данном направлении. Каждый случай внимательно рассматриваем.

- Кто должен ремонтировать мусорные контейнеры, есть информация, что региональный оператор по обращению с отходами?

- Думаю, что региональный оператор знает законодательство, в соответствии с которым он действует. Контейнеры входят в его зону ответственности, а не управляющих компаний.

- Что грозит тем, кто нарушает закон в сфере ЖКХ, например незаконно берутся с жильцов деньги или не выполняются работы?

- Мы всегда проводим проверку по жалобам. И можем привлечь управляющую компанию или организацию, которая оказывает услуги в сфере ЖКХ к административной ответственности. Если денежные средства граждан незаконно присвоены, то обращаемся в следственные органы с просьбой поставить вопрос о возбуждении уголовного дела или привлечь должностных лиц к уголовной ответственности.

- Известно, что депутат областной думы от КПРФ Екатерина Семенова направила запрос о списании долгов калининградцев за газ по примеру Чечни. Вы его получили?

- Мы получили несколько обращений, в том числе и от депутатов, о том, что необходимо по примеру решения суда Чеченской республики списать долги. Но эти обращения находятся в стадии рассмотрения. Пока еще мы к какому-то мнению не пришли. Как только проверка по этому обращению будет закончена, мы дадим ответ. По закону - в срок не позднее, чем по истечении месяца с даты обращения. К обращениям депутатов у нас особый порядок рассмотрения. Депутатам областного уровня ответ даю или я лично, или мой заместитель, а депутатам Госдумы только я. Там предусмотрен сокращенный срок ответа.

Точку поставит суд

- В январе на директора единого оператора по обращению с отходами Алексея Хряпченко возбуждено уголовное дело из-за незаконного начисления премий порядка 3 миллионов рублей. Проводит ли прокуратура проверку по данному факту?

- В отношении Хряпченко возбуждено следственным отделом ФСБ уголовное дело, оно находится стадии расследования. Мы осуществляем надзор за расследованием этого дела. Будет принято законное и обоснованное решение. Эти деньги, конечно, были начислены незаконно, потому что суд уже принял решение о том, что их необходимо возвратить в бюджет.

-Какие перспективы по уголовному делу мэра Советска Николая Воищева, которого подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, какое ему грозит наказание, если его вина будет доказана?

- Дело расследуется следственным управлением Следственного комитета по Калининградской области. Оно уже близко к окончанию. По-моему, там уже происходит стадия ознакомления с материалами дела обвиняемого. Когда дело поступит в прокуратуру, мы его внимательно изучим, и, если мы усмотрим, что его необходимо направить в суд, и там есть состав преступления, безусловно, суд примет окончательное решение.

- Вопрос от СМИ: насколько правомерно делать закрытыми для общественности и прессы совещания с участием губернатора Антона Алиханова? Государственные тайны там не обсуждаются, а информация интересна жителям Калининградской области.

- Сейчас я точно не могу ответить на этот вопрос, потому что на оперативных совещаниях в правительстве области не бываю. Надо посмотреть регламент соответствующий, есть и устав. Если это интересует того человека, который задал вопрос, то мы можем позже ответить, посмотреть это все, и можем на своем сайте опубликовать ответ.

О борьбе с коррупцией

- Как идет борьба с коррупцией? Насколько распространено у нас такое явление в органах власти?

- По закону мы проверяем правильность заполнения деклараций государственными и муниципальными служащими, насколько четко они указывают свои доходы и расходы, откуда у них средства на покупку дорогих домов, квартир, машин. Каждый год выявляем, что ряд чиновников свое имущество, банковские счета утаивают. В 2018 году мы увольняли чиновников в том числе и за утрату доверия. За такое нарушение закона были уволены два должностных лица. Это главный врач одной из калининградских больниц. Уволен также начальник инспекции правительства области. Кроме того, по линии борьбы с коррупцией есть статья административного кодекса 19.28, где предусмотрена ответственность за нарушения, связанные с вознаграждением от юридического лица. До последнего времени, у нас могли быть привлечены к ответственности только физические лица за дачу взяток. В частности, в прошлом году было два таких случая, а в нынешнем году суд оштрафовал коммерческую организацию по нашему постановлению на 20 миллионов рублей. Представитель этой организации дал взятку за совершение незаконных действий в ее пользу. Взяткодателя привлекли к уголовной ответственности, а фирму наказали в административном порядке. Мы действуем против коррупционеров вместе с другими правоохранительными органами, обмениваемся информацией, постоянно на связи.

- В прошлом году произошла резонансная история, когда заместителя УФССП подчиненные обвиняли в сексуальных домогательствах. Как часто в этой службе выявляются нарушения?

- Мы сталкиваемся с большим количеством жалоб на действия судебных приставов. Это несвоевременное обращение к взысканиям должников, незаконное прекращение исполнительных производств. Зачастую возбуждаются уголовные дела в отношении приставов. В частности, в одном из отделов пристав получала деньги алиментщиков, но средства не зачисляла на счет, а присваивала. Расследуется уголовное дело в отношении заместителя руководителя УФССП, который злоупотреблял служебным положением, незаконно использовал имущество, на которое был наложен арест. Ему грозит суд, увольнение с должности.

- Вы сказали, что много обращений по поводу работы правоохранительных органов. Как часто они обоснованы?

- По этому направлению мы получили более 3 тысяч 500 обращений, половина из них оказались обоснованными. Мы принимаем меры по всем фактам нарушения закона. Как правило, заявления касаются волокиты по уголовным дела, незаконных следственных действий. Есть проблема. Уголовные дела расследуются слишком долго, а человек вынужден ожидать решения по его уголовному делу, находясь в статусе подозреваемого и обвиняемого. А судебное производство должно разрешаться в разумные сроки.

- Выявлялись ли факты пыток граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следствия?

- Единичные факты насильственных действий есть со стороны сотрудников правоохранительных органов. К сожалению, в каждой системе есть люди, которые нарушают закон, применяют незаконное физическое насилие к гражданам. Но таких сотрудников, в частности, выявляют службы собственной безопасности силовых ведомств, виновные предстают перед судом.

- На какой стадии расследование по уголовному делу о растрате организации по защите животных «Право на жизнь»?

- По версии следствия, руководители организации приписывали количество выполненных работ, количество животных, которые содержаться в приюте. Работниками было присвоено около миллиона рублей. Бродячие животные - серьезная проблема. Часто агрессивные собаки нападают на людей. По этому поводу получаем жалобы. Бездомные собаки сбиваются в стаи, они опасны. Необходимо местным властям этой проблемой серьезно заниматься. Кроме того, вступил в действие новый закон, касающийся содержания, выгула домашних питомцев, ужесточены правила и ответственность хозяев. И на прогулке теперь должно не только держать собаку в наморднике и на поводке, но и убирать на улице продукты ее жизнедеятельности.

- А кто будет контролировать исполнение этого закона, привлекать к ответственности?

- Муниципальные органы власти должны определить, кто конкретно будет отвечать за исполнение закона, составлять протоколы и штрафовать нарушителей.

О проверках бизнеса и обманутых дольщиках

- У нас запрещено «кошмарить» бизнес. Прокуратура надзирает за тем, чтобы предпринимателей постоянно не проверяли?

- Да. Сократилось количество уголовных дел, возбужденных в отношении бизнеса. На мой взгляд эти дела возбуждались необоснованно. Мы не вмешиваемся в коммерческие споры между юридическими лицами, если там не затронуты интересы бюджета. Здесь нельзя использовать уголовное право, как инструмент спора, разбирательство должно идти в гражданских судах. В этой сфере мы выявили более 896 нарушений закона, восстановлены права 182 субъектов предпринимательской деятельности. Мы проверяли Росприроднадзор, Роспотребнадзор, другие надзорные органы. Каждую проверку эти структуры должны с нами предварительно согласовывать. Мы рассмотрели 163 обращения по проведению проверки и в половине случаев отказали надзорным органам. Кроме того, органы, которые ведут оперативно-розыскную деятельность могут проверять коммерческие организации, изымать документацию. Такие проверки тоже сократились в два раза.

- Недавно было возбуждено уголовное дело по незаконному привлечению денег дольщиков. Застройщика наказали, а что делать дольщикам, им вернут деньги или достроят дом?

- Не хочу обнадеживать пострадавших граждан от действий недобросовестных компаний, так как эти предприятия в стадии банкротства. Проблематично вернуть эти деньги. Мы действуем в рамках своих полномочий и по нашим материалам возбуждаются уголовные дела. И многие вопросы мы решили, дома введены в эксплуатацию. Например, 200-квартирный жилой дом в Калининграде достроен, как и два многоквартирных дома ЖСК «Мечта» и ООО «Комфорт». Прокуратура восстановила права участников долевого строительства. Мы надеемся на то, что изменения в законе о долевом строительстве, которые вступят в силу в июле этого года, позволят отсечь без контрольное расходование средств граждан застройщиками, будет усилен контроль за ними со стороны банков.

О патологической жадности и сексуальном насилии

- Один из приоритетов работы прокуратуры – контроль за соблюдением законов и прав несовершеннолетних. Защищены ли наши дети?

- В 2018 году в прокуратуре создано отдельное управление. К сожалению, выросла преступность среди детей и подростков. Будем принимать меры, чтобы ее снизить. В этой сфере нами выявлено за год около 4 тысяч нарушений закона, приняты акты прокурорского реагирования. Из распространенных нарушений – нарушение принципа бесплатности образования, то есть поборы в школах. Более 600 нарушений, внесено 143 представления, привлечено к административной ответственности 131 лицо. Благотворительная помощь родителей должна оказываться только на добровольной основе. Сложная ситуация с соблюдением прав сирот, им по закону должно предоставляться жилье, но, увы, не всегда это право реализовано. Мы также реагируем на все случаи жестокого обращения родителей с детьми, если требуется лишаем родительских прав. В отдельных семьях были случаи сексуального насилия над детьми, разбираемся, почему вовремя не защитили ребенка.

- Соблюдаются ли трудовые права трудящихся в регионе?

- К сожалению, не можем изжить такое явление, как невыплата зарплаты. Сейчас около 23 миллионов задолженность по зарплате перед работниками. Основная причина, патологическая жадность владельцев предприятий и недобросовестность, экономят на работниках, которые приносят им прибыль. Проверяем – деньги на счетах есть, но они уходят не на оплату труда персонала, а на другие цели. Если фирма банкротится, то выплата зарплаты работников стоит в первой очереди. В 2018 году благодаря работе прокуратуры был погашен долг в размере 17 миллионов рублей. Работодателей привлекаем к уголовной и административной ответственности, направляем иски в интересах работников в суд, руководителей дисквалифицируют.

Полностью эфир с Сергеем Хлопушиным слушайте ЗДЕСЬ.