В Калининградской области открылся первый частный детский сад в жилом доме

В поселке Новое Голубево, что в 6 км от Калининграда 1 февраля открылся детский сад, созданный на условиях государственно-частного партнерства. Проект уникальный, ведь впервые в Калининградской области садик расположился на первом этаже многоквартирного жилого дома.

- Этот опыт – открывать детские сады на первых этажах жилых многоквартирных домов – используется много лет в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых городах-миллиониках. Там, где проблема с площадью застройки, где найти участок для строительства сложно. И это отличный выход из ситуации, – говорит владелец сети частных детских садов «Солнышко» Лев Аллерборн.

Сразу 60 детей из гурьевской очереди, которая составляет более 500 малышей, смогут посещать частное дошкольное учреждение по цене государственного. Ежемесячная оплата для родителей составит чуть более 2 тысяч рублей.

На открытие сади пришли родители с детьми со всей округи. Денис и Анастасия Коробчинские с дочками Кирой и Меланией живут в поселке Шоссейное.

- В Шоссейном есть садик, но очередь там очень медленно продвигается. Нам позвонили и предложили пойти в сад в Новом Голубево. Согласились, конечно. Ехать нам 12 километров, но детей готовы возить. Дочек – в сад, сами – на работу! А местным жителям так это вообще очень удобно, - говорит Анастасия.

А вот Ольга Васильева и ее дочка Елизавета, которой только-только исполнилось два года, из поселка Голубево, до садика им ехать буквально пять минут.

- Мы сразу после рождения встали в очередь. Знаем, что проблема с садиками, очень переживали и ждали. А потом узнали, что открывается этот садик, что тут будут и ясли. Конечно, захотели сюда. Очень рады, – говорит Ольга и вспоминает, как еще совсем недавно двух других своих детей приходилось возить в садик в Калининград. – Малышам было очень тяжело – ехать на автобусе в Калининград, да еще и с пересадкой. Тепрь проблемы нет.

В садике есть группы для детей от 1,8 года до 7 лет. Новые игрушки, развивающие книжки и учебные пособия. Даже кровати и те необычные – они раскладываются как трансформеры, что позволяет экономить место в группе.

В поселке Новое Голубево около 1500 жителей, есть два продуктовых магазина, аптека, поликлиника. Но садика не было - жители комплекса ежедневно вынуждены были ездить в поселок Прибрежный, чтобы отдать ребенка в сад. Теперь трудности поубавились.

В планах – построить большой садик на 300-400 детей в Гурьевске. Вскоре могут такие садики появиться и в городе Калининграде.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЛАСТИ

Сергей ПОДОЛЬСКИЙ, глава Гурьевского района:

- Мы рады, что есть энтузиасты, которые делают такие детские сады. Благодаря застройщику микрорайона и частному предпринимателю Льву Аллерборну удалось разгрузить очередь в детский сад. Ведь население у нас прирастает как ни в каком другом муниципалитете. Для нас такие сады это хорошее подспорье! Сад работает по госрасценкам и госстандартам дошкольного образования.

В Новом Голубево скоро откроется еще один детский сад, в будущем построим и школу.