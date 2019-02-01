Пазл из 1200 квадратиков: корпус-шар Музея Мирового океана начали стеклить

Огромный глобус в центре Калининграда

Здание диаметром 42 метра, расположенное на набережной Преголи, все больше становится похоже на огромный глобус. К апрелю его планируют остеклить и пустить большую «волну» - и у нас появится музейный корпус под названием «Планета океан». Работы ведет компания из Санкт-Петербурга.

- Первая часть – прокладка коммуникаций, строительные и отделочные работы, в том числе внутренние. Вторая часть стройки – трудоемкий процесс, создание технологического оборудования, которое необходимо для экспозиции: экраны, аквариумы, компьютеры и прочее. Все это входит в один большой контракт, - говорит директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

Остекление здания уже началось – установлена первая стеклянная пластина из 1200. Каждое стекло отличается от другого, уникально по форме и рисунку – он нанесен специальной керамической краской. Задача стоит непростая – собрать громадный пазл, да так, чтобы получить определенное изображение.

- Шар сам по себе научный объект. Брались снимки НАСА из космоса и объединялись в единый рисунок, - рассказывает Юлия Осинцева, начальник отдела капительного строительства Музея Мирового океана. - Прямоугольный рисунок надо было «натянуть» на шарик. Фотографии собирались так, чтобы это были не просто облака-полосы - расположение скоплений облаков должно быть обосновано с точки зрения науки. На картинке нет контура материков. Но если я на нее внимательно и долго смотрю, то вижу Африку, Автралию, Индостан. Это планета Земля! Наши стекла немного отражают внешний мир. Если подойти близко, можно будет увидеть и свое отражение.

Подобных строений в России больше нет

Светлана Сивкова отмечает, что недовольна ходом строительных работ, которые идут с отставанием. Ведь остеклить шар планировали еще к началу чемпионата мира по футболу. И есть сомнения, что закончить работу получится в сроки.

Как бы там ни было, подобных строений в России больше нет.

- Обычно сферические здания - это единое пространство, то есть заходишь внутрь и видишь этот шар изнутри. Наш шар разбит на этажи: семь надземных и два подземных. Центральный зал в 18 метров – это одно единое храмовое пространство, Зал большой волны, - говорит Юлия Осинцева.

Отдельное внимание музейщики уделят пожарной безопасности. Если вдруг случится возгорание, в здании включатся насосы и польется завеса воды. Такая стена отсекает опасную зону на 30 минут. Говорят, этого времени достаточно, чтобы спасти людей.

Полностью завершить строительство и открыть экспозицию хотят к 2020 году, когда Музей Мирового океана будет отмечать свое 30-летие.

Так будет выглядеть «Планета океан» по окончании строительства.Фото: Александр КАТЕРУША

А будет внутри?

В самом шаре расположат гигантские аквариумы, скелеты китов и морских животных, модели, игровые аппараты и интерактивные экспонаты. Посетители увидят результаты исследований судна «Витязь» и современных кораблей.

«Планету океан», само это необычное здание, музейщики рассматривают как большой корабль, совершить путешествия на котором может каждый. В экспозиции – целый ряд лабораторий, где расскажут о разных процессах, происходящих в океане. Есть лаборатория земли, воды, климата, воздуха, даже лаборатория красоты.

Отдельный интерес представит лаборатория Балтики – из нее можно будет увидеть огромный аквариум с тропическими рыбами. Впрочем, и помимо рыбок там будет, о чем рассказать. Например, об огромных бороздах на дне Балтийского моря. Предполагали, что это следы от траления. Но потом стало ясно – борозды оставили после себя отступающие айсберги. Откуда они у нас? Балтийское море появилось около 16 тысяч лет назад. Прежде на территории нынешней Калининградской области находился ледник. Именно от него и отламывались айсберги, которые пропахивали дно.

Руководство музея уже задумывается над амбициозными проектами. Например, есть планы провести выставки из коллекций лучших художественных музеев России, показать в Калининграде картины Айвазовского и шедевры из Центра современного искусства.

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На ремонт «Витязя» выделят 60 млн рублей

В этом году научно-исследовательскому судну «Витязь» исполняется 80 лет. Запланированы торжественные мероприятия, после которых корабль отправят в док на масштабный ремонт. Об этом рассказал главный специалист по флоту Музея Мирового океана Алексей Шуткин.

- Перед докованием судно надо «разоружить» экспозиции, а это огромная работа. В доке пыль, грязь, пескоструйные работы, покраска, - все это может повредить экспонатам. Их требуется убрать, - говорит Алексей Шуткин. – Доковые работы направлены на сохранение корпуса судна: зачистка, освидетельствование на толщину металла, проверка всех систем, покраска. Смета работ – порядка 50-60 миллионов рублей.

Ремонт займет около месяца, а начнется ориентировочно в конце сентября. Предыдущее докование «Витязь» прошел в 2007 году.